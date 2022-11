Von Tesla bis BMW stapeln sich Autos zu Land und zu Wasser im deutschen Hafen

Der Hafen Bremerhaven, der wichtigste Roll-on-/Roll-off-Hafen in Deutschland und einer der größten Automobilumschlagplätze der Welt, steht vor einem Verkehrskollaps.

Die Kombination aus dem Mangel an Fahrern, um Container und Autos aus dem Hafen zu transportieren, und einem hohen Volumen an regulärem Handel führt zu einer Anhäufung von Fahrzeugen an Land und auf See, darunter auch von Autoherstellern Tesla , Stellantis BMW, Renault und Volvo.

Von CNBC befragte Logistikmanager bezeichneten die Verzögerungen beim Autoexport als erheblich.

„Diese Verzögerungen sind enorm“, sagte Andreas Braun, Regional Director of Ocean Product, EMEA, bei Crane Worldwide Logistics. Er sagte, dass Autoimporte aus den USA und Mexiko nach Bremerhaven in einem Zeitrahmen von Monaten operieren. „Es gibt eine dreimonatige Verzögerung für BMW, wo Autos in Werften stehen und darauf warten, mit Extras ausgestattet zu werden, insbesondere mit dem iDrive-Touch-Controller.“

Bremerhaven ist Europas viertgrößter Containerschiffshafen mit einer Jahreskapazität von über 5 Millionen TEU [twenty-foot equivalent unit] Behälter. Jährlich werden über 1,7 Millionen Fahrzeuge bewegt. Laut der CNBC Supply Chain Heat Map für Europa ist das Gesamtstauniveau ohne Autos derzeit „moderat“.