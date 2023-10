Von Stolpersteinen und Fürsorge

Der Mangel an geeigneten Unterkünften und Betreuung für Senioren ist immer wieder Thema in den Sitzungen des Senioren- und Behindertenbeirats der Stadt Hammelburg. Es geht nicht nur darum, geeignete städtische Immobilien zu finden. Das größte Problem ist der Personalmangel. Eine Tagesbetreuung im Bürgerspital könnte kurzfristig angeboten werden, wenn geeignetes Fachpersonal gefunden werden könnte.

In der Sitzung hieß es außerdem, dass das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) derzeit über ein Konzept zur Nutzung der „Alten Grundschule“ für betreutes Wohnen verfüge. Zu diesem Zweck beauftragte die Stadt die Brückner & Brückner Architekten GmbH aus Würzburg, die für ihre Affinität zu historischen Bauten und den sensiblen Umgang damit bekannt ist. Für ihre Pläne für die Bayerische Musikakademie in Hammelburg wurden die Architekten mehrfach ausgezeichnet. Das Konzept bezieht sich nicht nur auf das Schulgebäude, sondern auch auf den barrierefreien Zugang vom Parkplatz Rentamtsweiher aus.

Um einen wirtschaftlichen Betrieb für betreutes Wohnen in der alten Grundschule zu installieren, ist eine entsprechende Größe erforderlich, weshalb das Konzept und seine Umsetzung Eingriffe in das bestehende Stadtbild beinhalten würden. Nach Einbindung und Begutachtung des LfD finden die Ideen und Beratungen im Sanierungsbeirat und im Stadtrat statt.

Der Neubau an der Berliner Straße umfasst fünf barrierefreie Gebäude für Senioren. Eines der Gebäude bietet eine ambulante Wohngemeinschaft mit insgesamt 24 Einzelzimmern. Außerdem sollen auf dem Gelände 83 Seniorenwohnungen für Singles (Ein- und Zweibettwohnungen) entstehen. Im

Der Stadtrat habe diesem Bauvorhaben zugestimmt, heißt es in der Sitzung. Die Pläne liegen nun dem Landratsamt Bad Kissingen zur Genehmigung vor. Ziel des Investors ist es, mit dem Bauprojekt bereits im März oder April 2024 zu beginnen.

Eine kaputte Fahrbahn birgt Gefahren

Der aktuelle Zustand des Marktplatzes und Buttenmarktes muss dringend geändert werden, da es rund um den Marktplatz und das neue Bürgerhaus zahlreiche „Stolperfallen“ gibt. Der Seniorenbeirat hat diese Situation, die nicht nur für Menschen mit Behinderung eine Gefahr darstellt, mehrfach kritisiert. Oberbürgermeister Armin Warmuth gab bekannt, dass nun ein Gesamtkonzept für die Neugestaltung in Auftrag gegeben worden sei. Wenn die weiteren Arbeiten zur Fertigstellung des Gemeindezentrums wie geplant und ohne Verzögerungen durchgeführt werden, könnte die Eröffnung im Frühjahr 2024 erfolgen.

Im Senioren- und Behindertenbeirat waren sich alle einig, dass die Gestaltung der Bahnhofstraße und die Verkehrsführung gelungen seien. Die Parksituation für schwerbehinderte Menschen in der Nähe des Sanitätshauses und der Arztpraxis an der unteren Bahnhofstraße sollte erneut überprüft werden. Die Mängel der Bauausführung sind bekannt und warten auf Beseitigung. Nach Angaben von Oberbürgermeister Armin Warmuth steht die Stadt Hammelburg in Kontakt mit den Planern und der ausführenden Firma.

Unterstützung erhält der Senioren- und Behindertenbeirat von Antje Rink, Koordinierungsstelle für Seniorenbelange im Landratsamt Bad Kissingen. Die Idee hinter dem Begriff Quartiersmanager besteht darin, gemeinsam mit Senioren lokale Bedürfnisse und Wohnraumgestaltung zu entwickeln. Ein Quartiersmanager versteht sich als „Betreuer“ und steht Senioren oder deren Angehörigen in allen Belangen unterstützend zur Seite. Er vernetzt, moderiert und berät zu Themen rund ums Alter und kommunale Pflege. Er helfe beim Ausfüllen von Anträgen und berate hilfesuchende Angehörige, wenn in der Familie plötzlich Pflegebedarf bestehe, hieß es bei der jüngsten Sitzung. Ein Quartiersmanager sucht den persönlichen Kontakt zu den Senioren und steht im Dialog mit der Stadt Hammelburg und dem Landratsamt Bad Kissingen.

Unterstützung für die Bezirke?

In welchem ​​Zeitrahmen ein Quartiersmanager eingestellt wird und ob auch in den Dörfern Unterstützung benötigt wird, muss zunächst durch eine Bedarfsermittlung ermittelt werden. Referentin Bianca Volkert engagiert sich ehrenamtlich für Senioren. Auf ihre Arbeit angesprochen: „Ich bin wirklich am Limit“

Daraus wird ein Teilzeitjob. Die Belastung wird zu groß, da immer mehr Menschen Hilfe suchen. „Vor drei Jahren bat mich eine einzelne Person um Hilfe. Mit Unterstützung konnte sie weitere drei Jahre in einer eigenen Wohnung leben, musste nun aber in einem Wohnheim unterkommen. Die Begleitung über drei Jahre bis hin zur Wohnungsräumung war voller Formulare und Anträge. Mittlerweile bin ich bei vielen Krankenkassen, dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK), Wohnheimen und Behörden so bekannt, dass ich Dinge über den sogenannten kleinen Dienstweg, per E-Mail, abwickeln darf. Derzeit stapeln sich Ordner von drei anderen Hilfesuchenden, die ich noch betreue.“

Gefördert für vier Jahre

Mit dieser Erfahrung und den Kontakten zur älteren Bevölkerung und ihren Angehörigen wird der Senioren- und Behindertenbeirat den Aufbau eines Quartiersmanagers unterstützen. Eine solche Stelle würde im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets für vier Jahre mit jährlich 20.000 Euro gefördert. Ziel ist es, diese Stelle nach Auslaufen der Förderung dauerhaft zu installieren und auf lokaler Ebene fortzuführen. Rot