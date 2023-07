Europa hat mit extremen Wetterbedingungen zu kämpfen, von steigenden Temperaturen in Süditalien bis hin zu heftigen Stürmen in Kroatien und Italien, was den Druck auf Rettungsdienste und Anwohner erhöht und Touristen, die sich im Sommer erholen möchten, vor große Herausforderungen stellt.

Die Temperaturen lagen diese Woche in den süd- und osteuropäischen Ländern konstant über 40 Grad Celsius, und für einige Gebiete wie Sizilien gibt es keine Ruhepause. Nach Angaben des Met Office herrschten auf der italienischen Insel am Samstag Temperaturen von 46 Grad Celsius, wobei Nachttemperaturen von 29 Grad wenig Komfort boten.

Auch die Hitze in Teilen Griechenlands ließ die Quecksilbertemperatur am Samstag auf über 40 °C steigen; Auf der Insel Kefalonia und an der Westküste des Festlandes herrschen weiterhin 40 Grad Celsius.

Lokalen Medienberichten zufolge setzten Feuerwehrleute auf der Insel Rhodos ihren Kampf fort, um schwere Waldbrände unter Kontrolle zu bringen. Tausende Menschen wurden aus Häusern und Hotels evakuiert, nachdem große Teile der Insel von Bränden heimgesucht wurden, und die griechische Feuerwehr warnte, dass sich die Situation aufgrund des Wetters verschlechtern könnte, berichtete die BBC. Laut AP wurden mehr als 19.000 Menschen auf dem Land- und Seeweg evakuiert.

In Malta waren die Bewohner gezwungen, draußen und in Autos mit laufender Klimaanlage zu schlafen, nachdem die Menschen nach einem sechsten Tag Stromausfall keine Kühlung, Ventilatoren oder Kühlsysteme mehr hatten. Anwohner bezeichneten es als „Höllensommer“, berichtete die Times of Malta.

Das Emergency Response Coordination Centre (ERCC) der Europäischen Kommission teilte am Samstag mit, dass über Süditalien, Südwestkroatien und Westserbien weiterhin die Hochtemperaturwarnung gilt.

Klimawandel

Europa ist nicht allein. Dieses Jahr gab es weltweit sowohl den heißesten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen als auch den heißesten Tag aller Zeiten, der am 6. Juli gemessen wurde. Laut dem EU-Klimaüberwachungsdienst Copernicus lag die globale Durchschnittstemperatur an diesem Tag bei 17,08 Grad Celsius.

„Der Mensch steht zu 100 Prozent hinter dem Aufwärtstrend“, sagte Klimawissenschaftlerin Friederike Otto vom Imperial College London. Diese immer wärmeren globalen Durchschnittstemperaturen seien genau das, was Prognosen zufolge in einer Welt mit steigenden Mengen an Treibhausgasen wie Kohlendioxid passieren würden, sagte sie der BBC.

Gesundheitsexperten fordern die Menschen dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um eine Überhitzung zu vermeiden, wie zum Beispiel, sich zu Spitzenzeiten am Tag in kühlen Bereichen aufzuhalten, viel Wasser zu trinken und nach gefährdeten Nachbarn zu schauen.

„Die Klimakrise ist heute einer der Hauptfaktoren für die Gesundheit der Menschen“, sagte ein Sprecher der Gesundheitsdirektion der Europäischen Kommission, GD SANTE, gegenüber POLITICO und fügte hinzu, dass „Hitzewellen die Gesundheit erheblich belasten können.“

Am stärksten gefährdet sind ältere Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Menschen, die im Freien arbeiten, beispielsweise auf dem Bau oder in der Landwirtschaft. Die GD SANTE forderte die Menschen dringend auf, bei Hitzewellen die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation zu befolgen.

Einige Urlauber ändern bereits ihre Sommergewohnheiten, um der Hitze zu entgehen. Nach Angaben der Europäischen Reisekommission verzeichneten Reiseziele im Mittelmeerraum im Vergleich zum letzten Jahr einen Rückgang der Besucherzahlen um 10 Prozent.

Mittlerweile erfreuen sich Reiseziele wie die Tschechische Republik, Bulgarien, Irland und Dänemark zunehmender Beliebtheit. „Dies ist auf Reisende zurückzuführen, die weniger überfüllte Reiseziele und mildere Temperaturen suchen“, sagte das ETC.

Tödliche Stürme

Zusätzlich zur sengenden Hitze haben weitere extreme Wetterereignisse Europa heimgesucht.

Nur wenige Tage, nachdem in Teilen Kroatiens die Alarmstufe Rot wegen Hitze ausgelöst wurde und das Land einem der schlimmsten Stürme der jüngeren Geschichte ausgesetzt war, wüteten heftige Winde und sintflutartige Regenfälle über weite Teile des Landes, töteten vier Menschen, zwei davon in der Gegend von Zagreb, und verursachten Schäden an kritischer Infrastruktur und Häusern in 14 Landkreisen. Laut ERCC wurden im Land über 100 Menschen verletzt und 2.000 Gebäude beschädigt.

Die kroatische Regierung sieht sich mit der Frage konfrontiert, warum über SRUUK – das Frühwarn- und Krisenmanagementsystem des Landes – keine Frühwarn-SMS verschickt wurden, um die Menschen vor dem drohenden Sturm zu warnen und sie zu Vorsichtsmaßnahmen zu ermutigen.

Während Damir Trut, Direktor der Direktion für Katastrophenschutz, sagte, dass keine Texte herausgegeben wurden, weil es sich nur um eine orangefarbene Warnung handelte; Die Staatliche Hydrometeorologische Vereinigung (DHMZ) bestritt dies und sagte, die Warnung sei am 19. Juli nach 15 Uhr auf die höchste Alarmstufe Rot erhöht worden, berichtete Total Croatia. Innenminister Davor Bozinovic erklärte gegenüber Index, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniere.

Auch in Teilen Norditaliens kam es zu sintflutartigen Regenfällen, Hagelkörnern in der Größe von Tennisbällen und Sturzfluten. Gewitter verursachten Stromschäden und setzten ein Haus in Brand, berichtete Repubblica, während starke Winde Bäume entwurzelten und Dächer von Grundstücken abrissen.

Die Stürme begannen am Donnerstagabend und werden voraussichtlich bis Samstag andauern. Das Risk Monitoring Functional Center der Region Lombardei gab eine orangefarbene Warnung aus.

Auch andernorts kam bei schweren Stürmen in der slowenischen Stadt Bled ein Mensch ums Leben, wobei mindestens drei Menschen ebenfalls schwer verletzt wurden. Mehr als 300 Menschen wurden evakuiert und 1.000 Gebäude beschädigt.

In Bosnien starb ein weiterer Mensch, mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Und in Serbien wurden laut ERCC 20 Menschen evakuiert.

Das Zentrum warnte außerdem vor Überschwemmungen am slowenischen Fluss Pesnica in Gocova im Nordosten des Landes.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.