Saudi-Arabien hat am Samstag Gespräche über eine Lösung des Ukraine-Krieges aufgenommen, berichteten saudische Staatsmedien, obwohl keine russische Delegation daran teilnahm.

Hochrangige Beamte aus rund 40 Ländern, darunter den USA, China, Südafrika und Indien, nehmen an den Diskussionen in der Küstenstadt Jeddah am Roten Meer teil.

Die Ukraine und ihre Verbündeten hoffen, dass die zweitägige Konferenz zu einer Einigung über Schlüsselprinzipien für ein friedliches Ende des 17-monatigen Konflikts führen und nicht-westliche Länder gewinnen wird, die sich aufgrund ihrer engen Beziehungen zu Moskau bislang neutral in dem Konflikt verhalten haben .

Im Vorfeld des Gipfels sagten Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Delegierten würden sich mit seinem 10-Punkte-Friedensplan befassen, der einen Rückzug Russlands aus ukrainischem Territorium und die Rückgabe der Krim unter Kiews Kontrolle vorsehe.

Es ist unklar, ob die Gespräche auf eine gemeinsame Erklärung abzielen.

Der brasilianische Außenpolitikberater Celso Amorim betonte, wie wichtig es sei, Moskau in den Dialog einzubeziehen, und sagte: „Obwohl die Ukraine das größte Opfer ist, müssen wir Moskau in irgendeiner Form in diesen Prozess einbeziehen, wenn wir wirklich Frieden wollen.“

Am Samstag sprach die DW mit Charles Kupchan, Senior Fellow beim Council on Foreign Relations (CFR) in Washington, D.C., über die Konferenz und ihre Bedeutung für Kiew.

Kupchan sagte: „Es gibt der Ukraine die Möglichkeit, vor dem Gericht der Weltmeinung Berufung einzulegen, um große Länder, die bisher auf dem Zaun gestanden haben – Saudi-Arabien, Brasilien, Indien – auf ihre Seite zu ziehen. Ich glaube nicht.“ Wir werden sehen, dass aus diesem Gespräch etwas Konkretes hervorgeht, aber es ist ein Schritt vorwärts.“

Der US-Analyst sagte weiter: „Ich halte es für wichtig, dass China da ist. Die Tatsache, dass China trotz der Abwesenheit Russlands gegangen ist, zeigt mir, dass die Chinesen ihre uneingeschränkte Unterstützung für Moskau in diesem Krieg sorgfältig vermeiden.“

Was haben die Ukraine und Russland im Vorfeld der Gespräche gesagt?

„Ich gehe davon aus, dass das Gespräch nicht einfach sein wird, aber die Wahrheit ist auf unserer Seite“, sagte Andrij Jermak, Leiter des Präsidialamtes der Ukraine, in einem am Freitag ausgestrahlten Interview.

„Wir haben viele Meinungsverschiedenheiten und haben viele Positionen gehört, aber es ist wichtig, dass wir unsere Prinzipien teilen“, sagte Yermak, der die ukrainische Delegation leitet. „Unsere Aufgabe ist es, die ganze Welt um die Ukraine zu vereinen.“

In seiner nächtlichen Videobotschaft am Freitag sagte Präsident Selenskyj: „Ein faires und ehrliches Ende der russischen Aggression wird allen auf der Welt zugute kommen. Allen!“

Obwohl Russland nicht eingeladen wurde, sagte der Kreml, er werde die Gespräche im Auge behalten.

Während der Konflikt tobt, sagen ukrainische, russische und internationale Beamte, dass derzeit keine Aussicht auf direkte Friedensgespräche zwischen beiden Seiten bestehe.

Das Treffen am Samstag folgt den von der Ukraine organisierten Friedensgesprächen in Kopenhagen im Juni, die informell angelegt waren und zu keiner offiziellen Erklärung führten.

Riad hofft auf eine Vermittlerrolle

Saudi-Arabien, der größte Rohölexporteur der Welt, arbeitet in der Ölpolitik eng mit Russland zusammen, hat jedoch seine Verbindungen zu beiden Seiten betont und sich als möglicher Vermittler im Krieg positioniert.

Sie hat Resolutionen des UN-Sicherheitsrates unterstützt, in denen die Invasion Russlands sowie die einseitige Annexion von Gebieten in der Ostukraine angeprangert wurden.

Riad half im vergangenen Jahr auch bei der Vermittlung eines Gefangenenaustauschs zwischen der Ukraine und Russland.

Unter dem faktischen Herrscher Kronprinz Mohammed bin Salman strebte das Königreich eine größere Rolle auf der Weltbühne an und drängte darauf, die Beziehungen zu Großmächten außerhalb des alten Rahmens seiner Beziehungen zu den USA auszubauen.

Im Mai empfing das Königreich Selenskyj auf einem arabischen Gipfel in Jeddah, wo er einigen arabischen Führern vorwarf, sie hätten „die Augen vor den Schrecken der russischen Invasion verschlossen“.

Auch Peking will Frieden vermitteln

Auch China hat sich selbst eine Vermittlerrolle in dem Konflikt zugedacht. Peking bezeichnet sich selbst als neutrale Partei, westliche Nationen haben jedoch seine engen Beziehungen zu Russland kritisiert.

Im März vermittelte Peking eine Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und seinem Erzfeind Iran.

Peking sagte am Freitag, es werde seinen Sonderbeauftragten für eurasische Angelegenheiten, Li Hui, nach Jeddah entsenden.

Indien pflegt wie China enge Beziehungen zu Russland und weigert sich, das Land für den Krieg und die steigenden Importe von russischem Öl zu verurteilen.

CFR-Analyst Charles Kupchan sagte der DW: „Es ist wichtig, diese Gespräche zu führen, denn letztendlich werden wir wahrscheinlich an einen Punkt gelangen, an dem es an der Zeit ist, vom Schlachtfeld an den Verhandlungstisch zu wechseln. China muss hier eine wichtige Rolle spielen, vor allem weil, wenn überhaupt.“ „Wenn China Einfluss auf Putin hat, ist es Xi Jinping. Wir werden es brauchen, dass sich China im richtigen Moment an Moskau anlehnt.“

