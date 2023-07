Von oben bis zum Flop: Das machen die Neulinge beim HSV anders

Sie sind alle noch nicht so lange dort. Guilherme Ramos hat erst vor einem Monat beim HSV unterschrieben, Dennis Hadzikadunic erst vor elf Tagen und Immanuel Pherai und Levin Öztunali haben es zwischenzeitlich, Ende Juni, geschafft. Das Quartett brauchte und braucht Eingewöhnungszeit, was verständlich ist und von den Verantwortlichen betont wird. Nach zehn intensiven Trainingslagertagen in Österreich fällt auf, dass der Status der Neulinge sehr unterschiedlich ist.

Ramos ist der Einzige, der auf sein Debüt warten muss. Der Portugiese wurde kürzlich wieder ins Mannschaftstraining in Tirol integriert, wenn auch überwiegend als Neutralspieler – denn nach seinem offenen Schlüsselbeinbruch dürfte keine neue Verletzung mehr zu riskieren sein. Auch wenn er mit seiner Kerndisziplin, dem Defensivduell, nicht mithalten kann, wirkt der 25-Jährige schon jetzt munter und deutet an, dass er die Abwehr stabilisieren kann – sobald er darf.

HSV-Profi Meffert begeistert von Zugang Immanuel Pherai

Auch in Österreich zeigte Hadzikadunic vielversprechende Ansätze. „Er hatte viele klärende Aktionen und hat viele Zweikämpfe gewonnen“, lobt Jonas Meffert den bosnisch-schwedischen Innenverteidiger – dessen HSV-Debüt gegen RB Salzburg (1:4) auch zeigte, dass sich Hadzikadunic noch an Tim gewöhnen und anpassen muss Walters Spielidee. Denn er hat (noch) falsche Entscheidungen getroffen, insbesondere was die Positionierung im Aufbauspiel und bei gegnerischen Flanken angeht.

Wie Hadzikadunic spielte auch Öztunali gegen RB über die volle Distanz und Meffert sagt: „Levin kann 90 Minuten durchhalten. Das tut uns sehr gut.“ Im Training bei St. Johann gehörte Öztunali allerdings zu den Unauffälligeren und in den Tests fehlte ihm oft der Bezug zum Spiel – was sicher auch an der mangelnden Spielpraxis des Ex-Union-Berliners liegt (erst acht Bundesliga-Minuten in 1999). der vorherigen Saison). Trotz seiner Erfahrung hat der 27-Jährige es bisher überlassen, das Feld anzuführen und Verantwortung an andere zu übergeben – zum Beispiel an Pherai.

„Man merkt, dass Manu die richtige Qualität hat und auch den Unterschied machen kann“, erkennt Meffert. Pherai punktete im dritten Test zum zweiten Mal und war einer der lautesten HSV-Profis auf dem Platz. Was angesichts seiner Position im zentralen Mittelfeld wichtig ist, von wo aus der 23-Jährige stets nach raumöffnenden Wegen nach unten sucht. Doch wie bei allen Neulingen lief auch bei Pherai nicht alles reibungslos.