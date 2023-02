Von Lula hängen gelassen: Scholz‘ Werbetour kommt nur knapp ans Ziel

Drei Länder in vier Tagen: Argentinien, Chile, Brasilien. Bundeskanzler Olaf Scholz reist erstmals als Regierungschef nach Südamerika. Vor allem geht es um den Ausbau der Beziehungen, politisch und wirtschaftlich – über eine schwierige Mission mit Hindernissen hinweg.

Es ist eine bemerkenswerte Situation, weil man das bei Olaf Scholz noch nie so erlebt hat. Die Pressekonferenz des Bundeskanzlers und brasilianischen Präsidenten Lula de Silva war schon eine Weile im Gange, als Scholz von seinem Schreibtisch wegtrat und seinen außenpolitischen Berater zu sich winkte. Die beiden Männer sprechen ganz kurz, dann steht die Bundeskanzlerin wieder hinter dem Rednerpult und hört dem brasilianischen Präsidenten zu. Was ist passiert? Übersetzungsgerät ausgefallen? Eine wichtige Nachricht? Es ist eine außergewöhnliche Szene am Rande einer außergewöhnlichen Pressekonferenz.

Denn der Auftritt von Lula da Silva ist etwas skurril, gerade wenn es um das Thema Ukraine geht. Er macht das Land für Russlands Angriffskrieg verantwortlich. „Ich denke, Russland hat den klassischen Fehler gemacht, in das Territorium eines anderen Landes einzudringen“, sagte er. „Aber ich denke immer noch: ‚Wenn einer nicht will, streiten zwei nicht.‘ Zweimal zitiert er dieses brasilianische Sprichwort, er bringt sich und China als Vermittler ins Spiel: „Ich schlage vor, einen Klub von Ländern zu gründen, die Frieden auf diesem Planeten schaffen wollen.“ Mit der für Brasilien typischen ausdruckslosen Miene steht die Bundeskanzlerin neben dem brasilianischen Politiker Scholz hört zu und protestiert: Er betont, dass es über den Köpfen der Ukrainer keinen Frieden geben kann, dass Russland nicht mit seinem imperialistischen Krieg davonkommen dürfe.

Und hier kommt wieder die Eröffnungsszene ins Spiel. Scholz hat bei seinem außenpolitischen Berater Jens Plötner nachgefragt, ob er seine Haltung klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat. Das ist untypisch für Olaf Scholz, vor allem mitten in einer Pressekonferenz. Und es zeigt auch, dass manches nicht so gelaufen ist, wie es sich die Kanzlerin vorgestellt hatte.

„Du wurdest vermisst, liebe Lula“

Die Vorfreude auf das Treffen mit Lula war eigentlich groß; Brasilien sollte der Höhepunkt der Lateinamerika-Reise der Bundeskanzlerin werden. „Du hast gefehlt, lieber Lula“, sagt Scholz zu Beginn der Pressekonferenz. Er buhlt um die Gunst des brasilianischen Präsidenten, versucht ihn von seinem Kurs in der Ukraine-Politik zu überzeugen und davon, wer für diesen Krieg verantwortlich ist: Wladimir Putin. Scholz verfehlte diese Ziele offensichtlich. Obendrein bekommt er von Lula mehrere Absagen: ein „Nein“ zur Lieferung von Panzermunition und der Brasilianer will nicht am von Scholz gegründeten Klimaclub teilnehmen.

Das lief bei den ersten beiden Stationen der Lateinamerika-Reise besser. Argentinien tritt dem Klimaklub bei, Chile will sogar gemeinsam mit Deutschland eine Führungsrolle übernehmen. In Chile geht es vor allem um Rohstoffe. Das Land hat Kupfer und vor allem Lithium, das dringend für die Batterien in Elektroautos benötigt wird. Scholz ist vor allem auf Promotiontour in Chile, aber auch in Argentinien. Deutschland will unabhängiger von China werden und braucht dafür neue Partner. Doch auch hier gibt es ein Problem: Ausgerechnet China hat längst den chilenischen Markt erobert und ist der Big Player im Lithium-Geschäft. Dem will Deutschland mit fairen Bedingungen und umweltfreundlichen Technologien entgegenwirken. Nicht sicher, ob das wirklich funktionieren wird.

Scholz selbst zieht ein positives Fazit

Zurück nach Brasilien. Am letzten Tag macht die Bundeskanzlerin eine Stadtrundfahrt durch die Hauptstadt Brasilia und steht dort, wo vor wenigen Wochen Tausende den Kongress und den Sitz des Präsidenten stürmten. Die Spuren sind noch sichtbar. Zerbrochene Fensterscheiben, zerstörte Toiletten, überall Absperrungen. Während Scholz über den Platz vor dem Regierungssitz geht, ertönt von drinnen die markante Stimme von Lula da Silva, der dort eine Pressekonferenz zu geben scheint.

Am Vortag – am späten Abend nach dem skurrilen gemeinsamen Auftritt – hatten beide Seiten in einer gemeinsamen Erklärung den Krieg in der Ukraine viel deutlicher verurteilt als Lula in der Pressekonferenz. Und doch bleibt bei Scholz‘ Besuch in Brasilien eines besonders hängen, Lula hat die Bundeskanzlerin ziemlich im Stich gelassen.

Olaf Scholz zieht natürlich ein viel positiveres Fazit. Er spricht von einem gelungenen Weg und einem wichtigen Beitrag zur Neupositionierung Deutschlands „in einer sich schnell verändernden Welt, in der wir gute Beziehungen zu anderen auf der ganzen Welt haben müssen und nicht nur auf uns selbst schauen“, wie er erklärt. Das dürfte für die Kanzlerin ein langwieriger Einsatz werden – und, wie diese Reise nach Lateinamerika gezeigt hat, ein schwieriger obendrein.