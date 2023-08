Auf der Weltbühne spricht Italiens Premierministerin Giorgia Meloni über die Gefahren des Klimawandels. Aber zu Hause ist ihre Regierung selbst angesichts von Rekordhitze, Bränden und Überschwemmungen alles andere als überzeugt.

„Es ist heiß, ja, ohne Zweifel. Im Sommer ist es heiß, im Winter ist es kalt“, scherzte Verkehrsminister Matteo Salvini am Sonntagabend auf eine Frage zur wachsenden Klimaangst junger Menschen.

Letzte Woche sagte Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin: „Wenn sich das Klima ändert, dann wegen des Klimas … Ich weiß nicht, wie viel Klimawandel auf den Menschen zurückzuführen ist und wie viel auf den (natürlichen) Klimawandel der Erde.“

Fratin ging am Mittwoch auf die Vorwürfe der Klimaleugnung gegen die Regierung ein und erklärte, Italien sei „für die Erreichung von Umweltzielen“, lehnte jedoch „bombastische und unanwendbare Regeln“ ab, die von Brüssel erlassen wurden, um „Italien zu bestrafen“. Das Land habe das Recht, „seine Ziele zu verteidigen“. nationale Interessen“, sagte er.

Meloni selbst hat einen heiklen Drahtseilakt gemeistert. Bei ihren internationalen Kollegen ist sie bestrebt, den Eindruck zu vermeiden, dass ihre rechtsextreme Regierung in Sachen Klimawandel nicht mit dem wissenschaftlichen und politischen Mainstream übereinstimmt.

In den Vereinigten Staaten veröffentlichten Meloni und US-Präsident Joe Biden letzte Woche eine gemeinsame Erklärung, in der sie „ihre Entschlossenheit bekräftigten, in diesem Jahrzehnt entschlossene Maßnahmen zu ergreifen“, um die „existentielle Bedrohung durch den Klimawandel“ zu bekämpfen.

Aber wenn sie mit ihren politischen Verbündeten spricht, tauscht sie Wachheit gegen Vorsicht.

Im Juli erklärte Meloni auf einer Kundgebung der rechtsextremen spanischen Vox-Partei in einem Videoclip, dass „ultraökologischer Fanatismus“ eine Bedrohung für die Wirtschaft darstelle.

Ihre Kollegen haben ähnliche Erklärungen abgegeben, wobei Außenminister Antonio Tajani, nationaler Sekretär von Forza Italia, sagte, er lehne die „ideologische Vision eines Kampfes gegen den Klimawandel“ ab. Melonis Lebensgefährtin, die Journalistin Andrea Giambruno, hat unterdessen in seiner Fernsehsendung den Klimawandel heruntergespielt.

Diese Ambivalenz zeigt Wirkung. Nach neun Monaten an der Macht sei Melonis Ansatz, Italiens Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu erreichen, „verwirrend und immer noch unklar“, sagte Simone Tagliapietra, Senior Fellow am Brüsseler Think Tank Bruegel und Professorin an der Katholischen Universität Mailand.

Die Regierung habe sich stärker auf die Entwicklung von Erdgasvorräten konzentriert, um den Energiebedarf zu decken, statt auf neue erneuerbare Energien zu setzen, sagte Tagliapietra. Melonis Regierung lieferte sich auch einen Streit mit Brüssel über die Bemühungen der EU, die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotoren bis 2035 zu verbieten.

Während Meloni erklärt hat, sie wolle den Klimawandel zu einem rechten Thema machen, zeigt diese Politik, dass es für ihre Regierung nicht einfach sein wird, „eine Agenda zu übernehmen, die sie traditionell als elitär und volksfeindlich vertrat“, sagte Tagliapietra.

Giovanni Isolino/AFP über Getty Images

Unterdessen wird das Land von extremen Wetterbedingungen heimgesucht. Letzte Woche kam es auf der Insel Sizilien zu verheerenden Waldbränden. Überschwemmungen haben Teile des Nordens des Landes überschwemmt, während die extreme Hitze im Süden in den letzten Wochen laut Wissenschaftlern ohne den Klimawandel „praktisch unmöglich“ gewesen wäre.

sagte Luca Bergamaschi, der Gründer des ECCO Think Tanks Melonis Minister versuchen, vor der Europawahl im nächsten Jahr eine Wählerbasis anzusprechen, die als skeptisch gegenüber dem Klimawandel gilt.

Doch dies ist bereits der zweite Sommer mit extremer Hitze in Folge, und die zunehmenden Auswirkungen könnten landesweit Besorgnis über den Klimawandel hervorrufen. Eine im letzten Monat veröffentlichte Studie schätzt, dass im Sommer 2022 18.010 Italiener an den Folgen extremer Hitze starben – die höchste Zahl in Europa.

Während einige ihrer politischen Vertreter sagen, dass sie angesichts dieses klimabedingten Chaos entspannt sind, sind die Italiener laut einer am Dienstag von der Yale University veröffentlichten neuen Studie unter den Europäern mit der größten Besorgnis über den Klimawandel.

„Das könnte massiv nach hinten losgehen, da verschiedene Umfragen zeigen, dass die Italiener sehr besorgt über den Klimawandel sind und zu weiteren Maßnahmen bereit sind“, sagte Bergamaschi.