Die Lust auf Urlaub bei den Deutschen is groß, das zeigen Umfragen und Buchungszahlen von Verbänden, Analysten und Veranstaltern. Der Reisesommer 2023 wordt ook gepubliceerd in Berlin zur Reisemesse ITB trifft in dieser Woche (7. bis 9. März). Wat is er raar voor die Urlauber? ntv.de beantwoordt fünf zentrale Fragen.

Wo reisen sterven Menschen hin?

Een klassikaal deel van de zomer in de Kursaal: das Mittelmeer. Beim größten deutschen Veranstalter TUI sind die turkische Riviera, Mallorca en de griekse Inseln die Top 3. “Die Reisenden aus Deutschland sind ihren Favoriten treu”, dus een Sprecher.

Of het nu gaat om vluchten naar het buitenland, deze bestemmingen zijn populair in de zomerreis, maar er zijn geen Kanaren en Ägypten dabei.

De meest recente Bild-zeichnet die Anex Gruppe mit den Marken Öger Tours, Neckermann Reisen, Anex Tour en Bucher Reisen: voor alle Länder am Mittelmeer sei man bei den Vorausbuchungen für den Sommer 2023 im Vergleich zum Vorjahr Deutlich – mit 115 Prozent – im Plus.

Beim Konzern DER Touristik mit den Marken Dertour, ITS en Meiers Weltreisen seien auf der Kurz- und Mittelstrecke vor allem Spanien, die Türkei, Griechenland, Deutschland en Italien nachgefragt. Auf der Fernstrecke sind es North America, Ziele am Indische Ozean en in der Karibik sowie Thailand and the Vereinigten Araben Emirate.

Mit Blick auf Deutschland schwanken die Angaben der Veranstalter indes zischen starker en weniger großer Nachfrage. Dat is een kleine überraschend. Der Grund: Na de Corona-Pandemie, als Urlaub hierzulande aufgrundvieler Reisebeschränkungen geboomt hatte, hebben de Verhältnisse der Vor-Corona-tijd een van de opgenomen, volgens een actuele reisanalyse van Forschungsgemeinschaft Urlaub en Reisen (FUR).

Deutschland war demnach 2022 mit onem Anteil von 27 Prozent das Reisezielnummer eins der Bundesbürger. 73 Prozent der Reisen trok naar Ausland. Als u weet dat u het niet kunt gebruiken.

Wird das Reisen in die zomer teurer?

Pauze lässt sich das nicht beantworten, fürviele Bereiche lautet die Antwort: wahrscheinlich ja.

Beispiel Flugpreise: Laut einer Suchanfragen-Analyse der Reisesuchmaschine Kayak sind Flüge für diesen Sommer (koninkret: zwischen 1. Juni and 15. September) im Schnitt erheblich teurer – in Europe von 244 Euro (2022) auf 298 Euro (2023), ein Plus von mehr als 20 Prozent. Auf der Fernstrecke war die Steigerung von vergangenem zu diesem Sommer ungefähr genauso hoch. Van durchschnittlich 738 auf 893 Euro gekletterd die Preise.

Am Freitag eerste hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr für das laufende Jahr steigende Ticketpreise angekündigt.

Auch Ferienhäuser en -wohnungen waren laut einer Umfrage des Deutschen Ferienhausverbandes en des Deutschen Tourismusverbandes teurer. Im Schnitt koste deren Miete knapp sechs Prozent mehr als 2022. U kunt meerdere keren van fünf befragten privaten en gewerblichen Vermietern haben sich die Preise demnach für dieses Jahr erhöht.

En met Blick auf Pauschalreisen für die Sommerferien 2023 hatte das Reisebuchungs- en Bewertungsportal Holidaycheck im December op basis van eigen en Preisanalyses schrieben, dat zou “teilweise drastische teurer” waren.

Wie houdt het vol om zijn Last-Minute etwas-drankje te redden?

Tatsächlich sieht es mit Buchungen in letzter Minute eher schlecht aus. Von Alltours heißt es dazu zum Beispiel: Wegen der gestiegenen Nachfrage in der Sommersaison 2023 is nicht aufviele Last-Minute-Schnäppchen zu hoffen.

“Frühbucher sind heute im Vorteil”, dus der Tui-Sprecher. Het is mogelijk dat de luchtvaartmaatschappijen een voorbeeldfunctie hebben in de gesamten branche, met als argument: “Bei den Billigfliegern ist frühes Buchen schonlange fünstiger as spätes Buchen, die Hotels pas sich dieser Geschäftslogik an. So können sie ihre Kapazitäten zuverlässiger auslasten.”

Die gute Nachricht: Tatsächlich zonder ooit Rabatte für Sommerbuchungen drin, of vallen Veranstaltern gibt es dafür bis Ende März Frühbucher-Nachlässe. Wer indes flexibel beim Reiseziel en -zeitraum sowie der Hotel-Klassifizierung ist, hat durchaus Chancen auf Schnäppchen in letzter Minute. Hat man alldings one ganz bestimmten Wunschurlaub im Sinn, sollte man nicht darauf speculieren.

Meer Veranstalter verzeichnen auch weiter neigt naar Nachfragen nach All-Inclusive-Angeboten. Dus heißt es etwa von der Anex-Gruppe: In der Türkei, in Ägypten en Tunesië, die een All-Inclusive-Anteil von mehr als 90 Prozent beim Hotel-Portfolio hätten, sei der Trend klar zu sehen. “Weil diese Urlaubsländer besonders hohe Zuwächse aufweisen and insbesondere bei Familien sehr beliebt sind.”

Het is een van de redenen waarom we een gewisse budgettaire waarde hebben, als we een man zijn: voor Essen en Getränke waren we in Urlaub wenig tot grote zusterkosten die vielen.

Wird es wieder chaotic Zustände and den Flughäfen geben?

Voor alle persoonlijke mangels in de luchtmacht die reisesommers en vluchten hebben gemaakt, kunnen er problemen ontstaan ​​en vallen die beginnen in de Urlaub gründlich verhagelt. Ob es diesen Sommer wieder dus kommt of alles wat te maken heeft, laat het niet weten met Bestimmtheit sagen.

Vollständig überwunden sind die Personalengpässe in der Branche jedenfalls nicht. Die Lufthansa heeft een Sommerflugplan opgesteld. Bedenk: Lieber jetzt schon Planungssicherheit procure, als kurzfristig Flüge absagen zu müssen.

Der North Americareisen-Spezialist America Unlimited verzeichnet für dieses Jahr einen “rapid anstieg” bi den buchten Direktflügen. Die Erklärung dafür liege im Flugchaos 2022: Man wisse aus vallen Kundengesprächen, dass Urlauber aus Angst vor einer Wiederholung Umsteigeflughäfen en Drehkreuze mieden – und dafür auch Mehrcost in Kauf nähmen.

Als toeristen ook niet vallen in Urlauber 2023 met Wartezeiten und Flugstreichungen rechnen, blickt der Veranstalter Alltours Rechts optimistisch auf den Flugsommer: “Die Flughäfen haben nach unserer Einschätzung aus der Vergangenheit gelernt und zahlreiche Maßnahmen ergriffen.” Als u zich ervan bewust bent dat de situatie en de vlucht in die mate normaliseren.

Apropos Flying: Was het eigentlich mit dem Umweltbewusstsein?

Mit Blick auf Klima en Nachhaltigkeit reisen, darüber wird viel redet. Nur in der Buchungspraxis schlägt das offenbar noch een kleine durch. Dus heißt es etwa in der actuellen ADAC-Tourismusstudie: Nur fünf bis zehn Prozent der Befragten seien bereit, ook nur einen kleinen Aufpreis für nachhaltige Leistungen zu zahlen. Auch Themen wie der CO2-Fußabdruck der Reise spielten bei der Buchung een untergeordnete Rolle.

Voor Tourismusforscher Prof. Harald Zeiss von der Hochschule Harz ist das kaum überraschend: Man beobachte seit Jahren, dass Menschen bei Umfragen angeben, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig sei. Dat kan met sozialer Erwünschtheit zu tun. “Wenn es dann jedoch ums Geld geht, stigenviele aus.” Deshalb zinkt de relevantie van aspekten der Nachhaltigkeit in de Umfragen onder grimmige, sobald es um die konkrete Buchung gehe.

Als TUI ziet dat Thema Nachhaltigkeit derzeit black noch nicht sehr stark in den Buchungen, aber das komme. “Wie schon bei früheren Trends wird das im höherwertigen Segment anfangen und sich von dort über all Angebote etablieren”, schätzt der Sprecher ein.

Als u nadenkt over een thema, dat de kosten worden betaald, ziet u de toeristische tijd. “Man kan nachhaltigen Urlaub machen, der nicht teurer ist.” Ofwel, indem man is niet wegvluchten, sondern eher in der Nähe verist, indem man der Bahn den Vorzugvorm Flieger gibt. “Dat is mehr eine Frage der persönlichen Einstellung as eine Frage der Größe des Geldbeutels.”

Als er geen Kreuzfahrten gerade Flugreisen oft klimaschädlich sind zijn, lijkt de angesichten van de actieve Reiselust der Menschen nach the Einschränkungen durch Corona in der allgemeinen Wahrnehmung etwas in den achtergrund geraten zu sein.

“Ich glaube, wir sind noch in einer Nachholphase, die ein, zwei Jahre douern wird”, dus Zeiss. “Aber wir zijn wieder in eine Art Flugbewusstseinphase kommen, in der man von anderen zunehmend kritisch gesehen wird, wenn man fliegt.” In der sich Urlauber immer weniger trauen würden, von Flugreiserfahrungen zu erzählen. “Weil other womöglich sagen: Mits deinem Verhalten schädigst du but die Umwelt, die du genießen willst.”

Als de Ausbruch der Pandemie weitverbreitete Schlagwort Flugscham würde is aktuell noch nicht nutzen – aber Zeiss glaubt, dass es wiederkommen wird.