Im ARD-„Sommerinterview“ heißt es, es gäbe einen neuen Ton für die Sozialdemokraten. Wir hören Auszüge aus Reden. Und wir hören immer das Wort „Einheit“. Ist das so?

Am ersten Sonntagabend ist SPD-Chefin Saskia Esken zu Gast. Sie behauptet auch: „Wir sind vereint wie nie zuvor.“ Sie scheint in einer großen SPD-Blase gefangen zu sein und plappert munter weiter: „Wir setzen Akzente!“ Olaf Scholz, der ebenfalls in einer sozialdemokratischen Blase zu stecken scheint und für die Bürger geradezu unsichtbar ist: „Er ist der Kanzler aller Deutschen!“ Ein Hoch auf Esken an ARD-Interviewerin Tina Hassel.

Saskia Esken: Mischung aus schwäbischer Sturheit und Ignoranz

Der Journalist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stoppt so viel Selbstlob mit Zahlen. „Die Kanzlerpartei ist derzeit der größte Verlierer“, sagt Hassel. Und weiter. Laut Umfragen liegt die SPD jetzt nur noch bei 17 Prozent.

Saskia Esken versucht es noch einmal mit ihrer Mischung aus schwäbischer Sturheit und Ignoranz: „Wir punkten beim Volk, wir erreichen das Volk!“ Das hat sie gerade während ihrer Wahlkampftour in Bayern persönlich erlebt. Und weil das alles nichts hilft, kommt die beliebte Ausrede: „Wir machen keine Politik, die auf Umfragen basiert.“

Der SPD-Chef glaubt: „Wir halten das Land zusammen.“ Notfalls auch mit der AfD?

Hassel will wissen, warum Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck aus der SPD ausgetreten ist, als alles so gut lief. Esken spielt das schnell herunter. Immer wieder Phrasen, die von einem „Tschakka“-Therapeuten stammen könnten.

„Wir halten das Land zusammen“, postuliert Saskia Esken. Glaubt sie das wirklich? Und wenn das so ist, warum liegt dann die AfD jetzt vor den Sozialdemokraten? Und warum hat die SPD kürzlich in Thüringen gemeinsam mit der AfD gegen einen linken Politiker gestimmt? „Wir sind uns in der Partei einig, dass das nicht zielführend ist.“ Oh, dann so klar.

Als Esken erneut ausweicht, hat Moderator Hassel genug

Es geht um Einwanderung. 65 Prozent der Deutschen sind mit der Regierung unzufrieden. Doch Esken ist zufrieden – mit sich und ihrer Party. „Wir haben eine klare Haltung zur Migrationspolitik.“ Ebenso klar ist die Problematik der Wohnungsnot. Es wird weniger gebaut und die Ziele der Regierung für den sozialen Wohnungsbau liegen in weiter Ferne. In diesem Sektor gibt es sogar 14.000 neue Wohnungen weniger.

Was sagt Frau Esken dazu? „Es muss mehr Gehirnleistung geben.“ Ist das im Ernst die Antwort des SPD-Chefs im Interview? Reporterin Tina Hassel wird zu dumm: „Sie beschreiben Probleme! Was ist die Antwort darauf?“ Die SPD-Vorsitzende weicht wie immer aus: „Wir müssen auf die Maßnahmen schauen. Aber wir müssen auch auf den Haushalt schauen.“

Krise? Welche Krise?

Die deutsche Wirtschaft schrumpft, während andere wachsen. Man hört wieder vom kranken Mann Europas. Esken sieht das anders: „Deutschland ist ein starkes Land – wir sollten dem Land keine Wirtschaftskrise einreden.“ Dass sich dieses Land seit langem in einer Wirtschaftskrise befindet, dürfte bei der SPD nicht angekommen sein.

Was kommt als nächstes? Esken blickt weit in die Zukunft. Tina Hassel unterbricht: „Sie sind nicht mehr in der Regierung!“ Sie greift Esken an. Sie sieht für einen Moment komisch aus und muss sich sammeln. „Ich möchte hoffen, dass wir noch in der Regierung sind.“ Wie wir alle wissen, stirbt die Hoffnung zuletzt.