Von Eisenhüttenstadt an die Seite von Che Guevarra (nd-aktuell.de)

Die Ausstellung zeigt auch ein Foto von Tamara Bunke in GST-Uniform bei einer Demonstration in Eisenhüttenstadt. Foto: o. J./Andreas Fritsche

„So habe ich sie vor 70 Jahren kennengelernt“, sagt ein alter Mann. Mit leuchtenden Augen zeigt er auf ein Foto, das Tamara Bunke mit langen Haaren zeigt. Bis zu ihrem gewaltsamen Tod 1967 in Bolivien trug die Revolutionärin unterschiedliche Frisuren und unterschiedliche Namen. In Lateinamerika ist sie besser bekannt als Tania la Guerillera. Sie wählten den Codenamen Tania nach dem Vorbild von Zoya Kosmodemyanskaja, die diesen Codenamen als sowjetische Partisanin trug und 1941 von den Faschisten hingerichtet wurde.

In Bolivien gab sich Tamara Bunke als Laura Guitierrez Bauer aus und wurde beauftragt, Kämpfer vom Flughafen La Paz der Hauptstadt zur Gruppe des Revolutionärs Che Guevarra zu bringen. Wie er bezahlte sie den Versuch, einen Aufruhr anzuzetteln, mit ihrem Leben. Am 31. August 1967 wurde sie von Soldaten der bolivianischen Regierungstruppen beim Überqueren des Flusses Rio Grande erschossen. Ihre sterblichen Überreste wurden zuerst in Bolivien beigesetzt und befinden sich seit 1997 in einem Mausoleum in Santa Clara, Kuba, zusammen mit denen von Che Guevarra und anderen Opfern.

Darüber informiert eine Wanderausstellung, die am Samstag in den Räumen der Volkssolidarität in Eisenhüttenstadt eröffnet wurde. Der Standort war kein Zufall, denn Bunke lebte bereits seit einigen Jahren in dieser Stadt. Ihre Eltern Erich und Nadja waren Kommunisten, die Mutter jüdischer Herkunft. Sie flohen 1935 vor den Nazis. Ihre Tochter Tamara wurde am 19. November 1937 im argentinischen Exil geboren. 1952 ging die Familie in die DDR. Tamara besuchte die Schule im damaligen Stalinstadt und lernte das Schießen bei der Gesellschaft für Sport und Technik (GST). Die 90-jährige Lehrerin Vera Rückert, die dort im Erdgeschoss wohnte, weiß, dass die Familie oben in der Straße der Jugend 44 wohnte. »Tamara war eine ziemlich aufgeweckte, man sah sie meistens in ihrer GST-Uniform«, erinnert sich Rückert. Auch Mutter Nadja war „temperamentvoll“. Manchmal konnte man sie im ganzen Haus hören. Pater Erich sei „ein sehr ruhiger Mensch“ gewesen.

1960 lernte Bunke bei einem Besuch in der DDR den Argentinier Che Guevarra kennen. Sie hat für ihn gedolmetscht. Getrieben von Heimweh nach Lateinamerika und Begeisterung für die kubanische Revolution zog Bunke zunächst nach Havanna und schloss sich dann der Guerillagruppe von Che Guevarra in Bolivien an. War sie in Che verliebt? Hat sie ihn zu Fall gebracht, wie manchmal behauptet wird?

Professor Oliver Rump von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin ist vor solchen Details skeptisch. Als er 2013 und 2015 mit Studierenden der Museologie die Ausstellung über Tamara Bunke in zwei Schritten entwickelte, hielt er sich an beweisbare Fakten. Bewertet wurde der Nachlass von Nadja Bunke, der im Karl-Liebknecht-Haus der Partei Die Linke lagerte und auf Anregung des Ehrenvorsitzenden Hans Modrow an Kuba übergeben werden sollte. „Ihr wisst wahrscheinlich mehr über Tamara als ich“, sagte Rump am Samstag bescheiden zu den Besuchern der Ausstellung in Eisenhüttenstadt. Denn dort gibt es mehrere ehemalige Nachbarn. Bei einer Veranstaltung am 19. November zum 85. Geburtstag von Tamara Bunke soll um 15 Uhr eine Frau kommen, die mit ihr in einer Schulklasse war

Aus der ehemaligen Straße der Jugend 44 ist jetzt die Saarlouiser Straße 14 geworden. An Bunke erinnert aber nichts. Anderswo in der DDR wurden Schulen nach Tamara Bunke benannt, aber nicht ausgerechnet in Eisenhüttenstadt. „Die Alten aus Eisenhüttenstadt wissen genau, wer Tamara Bunke war, die Jüngeren nicht mehr“, heißt es. Kathrin Chod vom Lokalen Politikforum und Mike Pukall von der Hilfsorganisation Cubasi brachten die Ausstellung nach Eisenhüttenstadt. Professor Rump war sofort begeistert. Zuvor hatte er vergeblich versucht, die Ausstellung im dortigen Dokumentationszentrum für Alltagskultur der DDR zu zeigen. Aber dort wurden sie nicht gesucht, aber sie waren an anderen Orten in Deutschland. Eine spanische Version tourt in Kuba.

Ausstellung „Tania la Guerillera – Von Eisenhüttenstadt an die Seite von Che Guevara“, bis 26. November, Alte Ladenstraße 11 in Eisenhüttenstadt, Di.-So. 10 bis 16 Uhr Eintritt frei