Von Düsseldorf zu großen Titeln: Wie das UFD-Gym seine MMA-Diamanten schleift

Die University of Fighting Düsseldorf ist eine der führenden Locations in der deutschen MMA-Szene. Das Fitnessstudio hat einige der besten Cage Fighter in seinen Reihen und verfolgt bewusst einen sehr internationalen Ansatz. Sie finden es in mehreren Bereichen.

Die Rechnung ist einfach: MMA + NRW = UFD. Wer sich in Nordrhein-Westfalen mit Mixed Martial Arts beschäftigt, kommt an der University of Fighting Düsseldorf (UFD) nicht vorbei. Das Fitnessstudio gehört seit Jahren zu den führenden Locations in der deutschen MMA-Szene. Doch warum zieht es so viele der besten Kämpfer in die Location an der Kölner Straße? „Das ist, als würde man einen Fußballer fragen, warum er für Real Madrid spielt. Wir sind das beste Fitnessstudio in Europa. Die Konstellation hier ist einzigartig“, erklärt der 31-jährige Mittelgewichtskämpfer Kerim Engizek selbstbewusst.

Selbstbewusstsein ist kein Zufall. Ähnlich wie Real Madrid sind die Düsseldorfer Kämpfer national und international regelmäßig an der Spitze. Kein anderes Fitnessstudio in Deutschland kann so viele ehemalige und aktuelle Champions in großen Organisationen vorweisen wie die UFD. Das ist gleich am Eingang der Turnhalle zu sehen – die Vitrine mit den Meisterschaftsgürteln ist prall gefüllt.

Das Fitnessstudio trägt die Handschrift der beiden Brüder Ivan und Tomi Dijakovic, die die UFD 2013 gründeten. Drei Jahre später zogen sie an den heutigen Standort. Auf 1200 Quadratmetern trainieren rund 40 Profikämpfer, hunderte Mitglieder toben sich in Kampfsportkursen wie Boxen, Kickboxen, Wrestling, Luta Livre und Brazilian Jiu-Jitsu aus. Boxring, Crossfit-Bereich, MMA-Käfig und ein großer Sparringsbereich sowie eine Sauna und ein Kaltwasserbecken. Training und Regeneration werden in Düsseldorf vollumfänglich abgedeckt.

Zwei Brüder ziehen die Fäden

Display und Ausstattung sind im UFD Gym erstklassig. (Foto: Michael Bauer)

Ivan und Tomi teilen sich die Leitung des Fitnessstudios und der Kämpfer wie Brüder. Beide sind in allen Bereichen eingebunden, um ihre Stärken besser einbringen zu können. Tomi kümmert sich um die Organisation und Administration, Ivan kümmert sich um das Matchmaking und die Vertragsverhandlungen der Athleten. „Profis sollten sich ausschließlich aufs Kämpfen konzentrieren. Das ist das Wichtigste in einer Karriere. Planen wer, wann und wie – darum kümmern wir uns“, erklärt Tomi Dijakovic im Gespräch mit ntv.de.

Bei unserem zweitägigen Besuch im Fitnessstudio wird fast stündlich deutlich, wie vielfältig das Ganze sein kann. Die beiden Brüder greifen immer wieder zum Telefon. Alles muss im Hintergrund geregelt werden. Tomi Dijakovic erhält einen Anruf von seinem Kämpfer Antun Račić (ehemaliger KSW-Champion im Bantamgewicht), der in Polen kämpfen soll und am Flughafen Warschau abgeholt werden muss. Die beiden sind Landsleute und sprechen Kroatisch. Nach einem kurzen Austausch klingelt der UFD-Manager direkt beim Fahrer des Veranstalters und arrangiert die Abholung auf Englisch.

Dass das Studio vornehmlich international tätig ist, war eine sehr bewusste Entscheidung, wie Bruder Ivan Dijakovic erklärt: „Wir haben über 40 MMA-Kämpfer, aber für mich ist professionell nicht gleich professionell. So darf man sich nur nennen, wenn man kann mit Sport seinen Lebensunterhalt verdienen. Und das ist vor allem in den großen internationalen Organisationen möglich.“

Die UFD-Kämpfer sollen nicht nur dabei sein, sondern auch um Titel kämpfen können. „Wir haben die stärksten Kämpfer auf diesem Gebiet. Roberto Soldic war zweifacher KSW-Champion, die stärkste Organisation in Europa. Jetzt kämpft er in ONE Championship. Abus Magomedov ist in der UFC, wo er künftig um den Titel kämpfen wird.“ Kämpfen Sie im Mittelgewicht. David Zawada war in der UFC und wird bald wieder in einer US-Organisation sein. Simon Biyong ist bei Bellator, Lom-Ali Eskiyev ist bei KSW – also haben wir bereits viele Kämpfer in den Top-Ligen.“

Hoffen auf den „Boris-Becker-Moment“

Die nationalen Organisationen lassen die Dijakovic-Brüder nicht außen vor, schließlich veranstalten beide mit ihrer eigenen Promotion „Elite MMA Championship“ (EMC) Kämpfe für Profis und Amateure. In Sachen Events gebe es in Deutschland noch viel zu tun, „damit wir die großen Hallen füllen können“, sagt Ivan Dijakovic. „Wir sind auf einem guten Weg, aber wenn ich mir zum Beispiel Polen anschaue, dann brauchen wir noch fünf Jahre bis dahin. MMA Deutschland hat noch kein Gesicht in den größten Organisationen – in der UFC oder in der ONE Championship .“ Dijakovic wünscht sich einen „Boris-Becker-Moment“ im deutschen MMA. „Boris hat damals Wimbledon gewonnen und plötzlich wollten alle Tennis spielen.“ Das würde mehr mediale Aufmerksamkeit erregen und den Sport in ein anderes Licht rücken. „Aufklärungsarbeit“ ist das Wichtigste, schließlich würden viele noch glauben, dass es im MMA keine Regeln gibt.

Die UFD will die Charaktere formen, die den deutschen MMA international erfolgreich repräsentieren. Und neben den von Dijakovic genannten Top-Leuten gibt es mehrere Kandidaten, die zu Höherem berufen sind. Kerim Engizek möchte sein Können in der UFC unter Beweis stellen, mit elf Siegen in Folge stehen seine Karten sogar gut, bald ins Achteck der „Champions League“ von MMA aufzusteigen. Einen ähnlichen Plan verfolgt der 24-jährige Islam Dulatov, der „vier oder fünf weitere Kämpfe“ in kleineren Organisationen wie der deutschen Liga NFC bestreiten will, wo sein nächster Kampf im Dezember stattfindet, bevor er zur UFC wechselt.

Dulatov hat ein sehr ungewöhnliches zweites Standbein, das nicht mit dem Sport in Verbindung gebracht wird. Er modelt für Marken wie Gucci und Hugo Boss. „Nach meinem nächsten Kampf muss ich ein paar Jobs nachholen, die ich wegen meiner sportlichen Entwicklung auf Eis gelegt habe“, sagte Dulatov. Im Halbschwergewicht schlug Marc Doussis einen anderen Weg zur UFD ein. Der 32-Jährige ist eigentlich von Beruf Polizist, nimmt sich aber derzeit eine Auszeit, um sich voll und ganz auf seine sportliche Karriere zu konzentrieren. „Auch wenn MMA immer salonfähiger wird, fehlt es in manchen Bereichen noch immer an Anerkennung“, sagt Doussis, der inzwischen mit der polnischen Organisation KSW konkurriert. Die Geschichten hinter den Kämpfern sind also da. Eine gute Basis, um ein breites Publikum anzusprechen. Jetzt müssen diese MMA-Diamanten nur noch geschliffen werden.

Spezialisten auf allen MMA-Levels

Trainer Ivan Hippolyte (Mitte) legt Wert auf Technik und Kondition, denn viele der Kämpfer müssen sich regelmäßig Kämpfen stellen. (Foto: Michael Bauer)

Und deshalb setzt das UFD-Team in Sachen Turnschuhe auf echte Spezialisten. Der Brasilianer Leozada Nogueira leitet die Jiu-Jitsu-Einheiten der Profis, sein Landsmann Gleison Tibau ist für das MMA Grappling zuständig. Ivan Hippolyte führt den MMA-Streik durch. Der Niederländer reist zweimal pro Woche aus Amsterdam an und ist bei allen Kämpfen seiner Schützlinge im Käfig dabei. Lautstark und überzeugend gibt er den Kämpfern Befehle vom Aufwärmen bis zu einzelnen Übungen. Der Ton ist militärisch, wer trödelt, bekommt einen strengen Blick. Auch bei professionellen Kämpfern spielt Autorität eine große Rolle. „Ohne diese Strenge kann ein Training auf diesem Niveau nicht effizient durchgeführt werden“, sagt Tomi Dijakovic.

Die Einheit unter Hippolyte gilt als die härteste im UFD-Gym. Nach intensiven Schlag- und Trittkombinationen am Sandsack gibt es fünf weitere Runden á fünf Minuten Sparring – das entspricht einem Titelkampf im MMA. Generell ist die Intensität in den Sessions der Profis bemerkenswert hoch. „Hartes Sparring bedeutet nicht, jemanden KO zu schlagen. Natürlich passieren Körpertreffer“, sagt David Zawada nach der Einheit. Der 32-Jährige ist seit neun Jahren bei der UFD und einer der etabliertesten Kämpfer. Das Niveau ist immer sehr hoch, aber das Verletzungsrisiko gering. „Hier sind alle vorsichtig“, sagt Zawada. Wenn es um Schläge und Tritte geht, dreht sich beim Sparring alles um Präzision. 100 Prozent geben die Kämpfer erst dann, wenn das Sparring ins Ringen übergeht. „Man muss Gas geben, denn dann braucht ein MMA-Kämpfer die größte Kondition“, betont Zawada.

Und auch hier hat die UFD einen echten Spezialisten an der Hand. Max Schwindt trainiert seit zwei Jahren die Profis, davor war er jahrelang Trainer einer Bundesliga-Ringermannschaft. Ringen sieht er als beste Basis für den Einstieg in MMA, auch wenn viele Techniken nicht übertragbar sind. „Im MMA gibt es keine Wertung für schöne Würfe“, sagt Schwindt. Aber die Grundlagen sind wichtig. „Wenn ich ringen kann, entscheide ich, wo der Kampf stattfindet.“ Dies gilt sowohl für offensive als auch für defensive Aktionen. „Wenn ich ein starker Boxer bin, aber Takedowns verteidigen kann, bleibe ich natürlich stehen. Ein starker Wrestler wird immer versuchen, den Kampf zu erden.“

„Wir sehen den Zuspruch aus der Gesellschaft“

Spezialisten auf allen Ebenen des MMA, internationale Beziehungen und erfolgreiche Kämpfer in den Top-Organisationen des Sports – das UFD-Paket klingt gut, aber „einfach weitermachen“ ist auch für Tomi Dijakovic keine Option. „Stillstand ist kein Fortschritt. Wir wollen immer, dass sich die Profis weiterentwickeln. Junge Kämpfer kommen, aber die Profis, die wir haben, sind gerade in den besten Jahren. Damit ist die Basis geschaffen, dass sie noch einige Jahre weiterkämpfen können.“ .“

Mittlerweile stößt das Fitnessstudio jedoch an seine Kapazitätsgrenzen. „Wir sehen den Zuspruch aus der Gesellschaft. Immer mehr Leute werden Mitglieder. Das UFD-Gym größer machen – das ist eine Idee, mit der beide Brüder spielen, aber ausnahmsweise gehen die Vorstellungen auseinander.“ Ivan würde gerne einen zweiten Standort eröffnen, ich eine größere Halle im Auge haben“, erklärt Tomi Dijakovic. Sein Traum ist eine Halle mit einer Fläche von 3.000 bis 4.000 Quadratmetern. „Amerikanischer Stil“, ergänzt er. Klingt wieder richtig international, das passt auf jeden Fall.