EU Confidential findet in New York anlässlich der UN-Generalversammlung statt, wo Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt zusammenkommen, um einige der dringendsten Probleme zu klären. Diese reichen von der Klimakatastrophe über die Reform der UN selbst bis hin zum russischen Krieg in der Ukraine – es ist die ereignisreichste Woche auf der internationalen diplomatischen Agenda.

Um die großen Geschichten zu verstehen, die die Gespräche auf der diesjährigen UN-Generalversammlung vorantreiben, wird Moderatorin Suzanne Lynch von Anne McElvoy begleitet – Chefredakteurin und Leiterin der Audioabteilung von POLITICO, die auch den brandneuen „Power Play“-Podcast von POLITICO moderiert. Verpassen Sie nicht die Eröffnungsfolge dieser Woche mit einem ausführlichen Interview über Außenpolitik mit Keir Starmer, dem Vorsitzenden der britischen Labour Party und möglicherweise dem nächsten britischen Premierminister.

Später in der Sendung spricht Suzanne mit Werner Hoyer, der seine zwölfjährige Amtszeit als Chef der Europäischen Investitionsbank beendet. Sie konzentrieren sich auf die Unterstützung der EIB für grüne Technologien in Europa und darüber hinaus und diskutieren die Zukunft einer Institution, deren Führungsposition zur Disposition steht. Wird der scheidende Präsident verraten, wem er die Daumen drückt?

Zum Abschluss bringen wir Ihnen ein Gespräch mit dem Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, der derzeit als EU-Klimachef fungiert. Er erklärt, wie sich der europäische Green Deal und seine ehrgeizigen Ziele hier in New York entwickeln.