BRÜSSEL – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht in der Kritik, weil sie Israel während einer Reise in das Land am Freitag nicht ausdrücklich dazu aufrief, das Völkerrecht im Krieg gegen Gaza zu respektieren.

Von der Leyen, eine deutsche Mitte-Rechts-Politikerin, besuchte den Kibbuz Kfar Aza, wo Hamas-Kämpfer letzte Woche bei einem Angriff, bei dem mehr als 1.300 Israelis ums Leben kamen, zahlreiche Zivilisten ermordeten. Sie bekundete auch im Namen der Europäischen Union ihre uneingeschränkte Solidarität mit Israel.

Aber sie sieht sich politischer Gegenreaktion von Gesetzgebern und Diplomaten ausgesetzt, weil sie nicht über die humanitären Folgen der Vergeltungsangriffe Israels auf die Hamas in Gaza spricht, bei denen mehr als 1.900 Palästinenser, darunter viele Zivilisten, getötet wurden.

„Sie hat einfach gesagt, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, Punkt“, sagte ein Diplomat, der anonym sprach, um frei zu sprechen. „Das ist nicht die Linie, auf die sich die Mitgliedstaaten geeinigt haben.“

Am Dienstag verurteilten die EU-Außenminister die Angriffe der Hamas, forderten aber auch „den Schutz der Zivilbevölkerung und Zurückhaltung, die Freilassung von Geiseln und den Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten nach Gaza im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht“.

Von der Leyen stand am Freitag neben dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und sagte: Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Nachdem sie das Leid unschuldiger Palästinenser anerkannt hatte, sagte sie: „Ich weiß, dass die Reaktion Israels zeigen wird, dass es eine Demokratie ist.“

Von der Leyen unternahm die eintägige Reise mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola – ebenfalls aus der Mitte-Rechts-Politikerfamilie –, die vom Parlament des Landes nach Israel eingeladen wurde. In Tel Aviv musste das Paar Schutz vor den von der Hamas abgefeuerten Raketen suchen.

Iratxe García, die Fraktionsvorsitzende der Sozialisten und Demokraten im Parlament, sagte in einer Erklärung gegenüber POLITICO: „Sowohl Ursula von der Leyen als auch Roberta Metsola hatten Recht, Europas Solidarität und die uneingeschränkte Verurteilung der Terroranschläge der Hamas zum Ausdruck zu bringen.“

„Als Hauptvertreter der EU und ihrer Institutionen hatten sie jedoch die Pflicht, die Position der Union als Ganzes einschließlich ihrer Mitgliedstaaten zu vertreten“, fügte sie hinzu. „Mit ihrem Besuch in Israel haben sie versagt und eine inakzeptable Voreingenommenheit aufrechterhalten, die nur Schaden anrichten kann.“

Während seines Aufenthalts in Israel schrieb Metsola auf X: „Wir können – wir müssen – die Hamas stoppen.“ Und tun, was wir können, um die humanitären Folgen abzumildern.“ Metsolas Sprecher Jüri Laas sagte, der Präsident habe bei Treffen mit Beamten betont, dass es darauf ankomme, wie wir auf die Terroranschläge reagieren.

Die israelische Regierung hat etwa eine Million Menschen angewiesen, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen, während sie eine mögliche Bodenoffensive vorbereitet, was bei internationalen Organisationen auf Kritik stößt.

„Erzwungene Bevölkerungsumsiedlungen stellen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar und Kollektivstrafen sind nach dem humanitären Völkerrecht verboten“, sagte Paula Gaviria Betancur, Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Menschenrechte von Binnenvertriebenen, in einer Erklärung am Freitag.

Nathalie Loiseau, eine hochrangige französische Europaabgeordnete und Vorsitzende des Sicherheits- und Verteidigungsausschusses, schrieb auf X: „Madame von der Leyen … Sie vergessen eine wichtige Botschaft: Israel muss das humanitäre Völkerrecht respektieren.“

Loiseau, die der zentristischen Gruppe „Renew Europe“ angehört, schrieb, dass sie von der Leyens Unterstützung für das Volk Israel teile, fügte aber hinzu: „Ich verstehe nicht, was der Präsident der Europäischen Kommission mit der Außenpolitik der EU zu tun hat.“ , für die sie nicht zuständig ist.“

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußerte sich kritischer gegenüber Israel, indem er die Belagerung des Gazastreifens durch das Land als illegal bezeichnete und seinen Evakuierungsbefehl als unrealistisch abtat.

Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, hat betont, dass das Völkerrecht von Israel, das die Nahrungsmittel-, Wasser- und Treibstofflieferungen nach Gaza blockiert hat, „respektiert“ werden muss.

Die Kritik an von der Leyens Haltung erfolgt nach einer Woche wirrer Nachrichtenübermittlung der Kommission. Am Montag kündigte Kommissar Olivér Várhelyi an, dass die EU die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde sofort einstellen werde. Stunden später, nach einer wütenden Gegenreaktion von EU-Ländern und anderen Kommissaren, hob die Kommission die Entscheidung auf.

„Das Problem ist die Verwirrung der Leute in der Kommission in Fragen der Außenpolitik“, sagte Loiseau.

Jonathan Rosenzweig, stellvertretender Missionschef der israelischen Mission bei der EU, kritisiert Bedenken hinsichtlich einer gemeinsamen EU-Position und bezeichneten sie als „absurd“, während „mehr als 1.300 unschuldige Zivilisten abgeschlachtet, vergewaltigt, enthauptet, verbrannt und entführt“ wurden. Er fügte hinzu: „Sie müssen Ihren moralischen Kompass neu kalibrieren.“

Adel Atieh, der stellvertretende Botschafter bei der Mission der Palästinensischen Autonomiebehörde bei der EU, schrieb auf X, dass von der Leyen und Metsola „doppelte menschliche Standards teilen“.

Als die Kritik zunahm, kündigte die Kommission am Samstag an, dass sie ihre humanitäre Hilfe für Gaza verdreifachen und sich auf insgesamt 75 Millionen Euro belaufen werde.

„Die Kommission unterstützt das Recht Israels, sich unter voller Achtung des humanitären Völkerrechts gegen die Hamas-Terroristen zu verteidigen“, sagte die Kommission in einer Erklärung.

Der Sprecher von der Leyen reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.