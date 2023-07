Tunesien erhält 900 Millionen Euro von der Europäischen Union, um Flüchtlinge vor seiner Küste abzufangen. Es dürfte nicht der letzte Deal dieser Art gewesen sein, sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie will mit anderen Herkunfts- und Transitländern verhandeln.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will weitere Abkommen mit Partnerländern zur Einwanderungskontrolle unterzeichnen. Man müsse „stärker mit den Herkunfts- und Transitländern zusammenarbeiten“, betonte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder in Bayreuth. Von der Leyen sagte nicht, welche Länder auch für vergleichbare Abkommen in Frage kommen könnten.

In diesem Zusammenhang lobte von der Leyen auch die Zusammenarbeit der EU-Kommission mit den Ländern des Westbalkans. Dadurch konnte die unerlaubte Einreise in europäisches Hoheitsgebiet in den letzten sechs Monaten um rund 25 Prozent reduziert werden. In den letzten Jahren haben viele Flüchtlinge aus Nordafrika den Weg über den Balkan nach Europa gewählt, um der gefährlichen Überquerung des Mittelmeers zu entgehen.

„Andererseits hat die irreguläre Migration im Mittelmeerraum deutlich zugenommen“, betonte der Kommissionspräsident. „Wir müssen mehr in die Stabilisierung ihrer Wirtschaft investieren und gemeinsam mit ihnen die organisierte Schlepperkriminalität und Menschenschmuggler konsequenter bekämpfen“, betonte sie.

Nach der Unterzeichnung eines Abkommens mit Tunesien Mitte Juli zeigte sich von der Leyen optimistisch, dass der neue europäische Asyl- und Migrationspakt noch in der laufenden Legislaturperiode verabschiedet werden könne. Auch Söder bezeichnete das Abkommen als vorbildlich und sah darin den richtigen Schritt, um die Zahl der Einwanderer in Europa dauerhaft zu reduzieren. Die EU-Kommission will ihre Zusammenarbeit mit Tunesien in der Migrationspolitik ausbauen, damit weniger Schlepperboote aus dem nordafrikanischen Land nach Italien gelangen. Im Gegenzug sollen Finanzhilfen von bis zu 900 Millionen Euro an das wirtschaftlich angeschlagene Land in Nordafrika fließen.