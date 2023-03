Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie van de Europese Unie, begint aan een trans-Atlantisch charmeoffensief terwijl Brussel nieuwe wetgeving aan het brouwen is om de grondstoffenvoorziening te ondersteunen en de toekomst van zijn groene technologie-industrieën veilig te stellen. Na een jaar van strakke coördinatie over de oorlog van Rusland in Oekraïne, zal het hoofd van het uitvoerend orgaan van de Europese Unie van maandag tot en met woensdag in Canada zijn voor een ontmoeting met premier Justin Trudeau en vervolgens naar de Verenigde Staten gaan, waar ze naar verwachting gesprekken zal voeren. met president Joe Biden op vrijdag.

Dinsdag zullen Von der Leyen en Trudeau een basis van de Canadese strijdkrachten bezoeken en een bezoek brengen aan een cleantechbedrijf, voordat de EU-chef een toespraak houdt tot het Canadese parlement. Na een reis naar de VS gaat Von der Leyen vrijdag naar het Witte Huis voor gesprekken.

Nu de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voelbaar zijn in de hele Europese Unie, haast het blok zich om een ​​einde te maken aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in Moskou en de productie van hernieuwbare energie van eigen bodem op te voeren. Maar daarvoor is meer toegang nodig tot kritieke mineralen en grondstoffen zoals lithium, kobalt of zeldzame aardmetalen – en dat is waar Washington en Ottawa een rol kunnen spelen.

De EU kijkt naar het westen op zoek naar kritieke grondstoffen

Deze materialen zijn cruciaal voor de productie van zonnepanelen, windturbines, elektrische auto’s, smartphones en meer – en geologe Anouke Borst zegt dat Europa er “veel meer van nodig zal hebben”.

“De vraag naar lithium kan tegen 2050 verviervoudigd zijn als we ons aan alle (klimaat)akkoorden van Parijs houden”, zei ze tegen DW.

Maar Borst zegt dat deze cruciale elementen moeilijk toegankelijk kunnen zijn. “Voor de zeldzame aardmetalen is dat grotendeels omdat China de grootste producent is en zij de hele verwerkingsketen beheersen”, zei ze. Zich bewust van deze afhankelijkheid, wil Brussel de toeleveringsketens buiten Peking diversifiëren.

Hoewel er zeldzame aardmetalen in Europa zijn, denkt Borst dat de EU “afhankelijk zal blijven van import” vanwege verzet tegen mijnbouw om milieuredenen.

Sam Ayoub van de onafhankelijke Canada-Europe Chamber of Commerce (EUCCAN) zegt dat het mineraalrijke Ottawa nu “een natuurlijk antwoord en oplossing begint te worden voor de Europese Unie” in haar zoektocht naar grondstoffen “vanwege de grootte van het land en de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die we hebben.” Geoloog Anouk Borst zegt dat Canada’s geschiedenis van mijnbouw ook betekent dat het waarschijnlijker is dat een materiële afzetting daar zal leiden tot toekomstige winning.

De EU en Canada tekenden in 2021 al een grondstoffenpartnerschap en vorig jaar sloten de Duitse autofabrikanten Volkswagen en Mercedes Benz deals over toegang tot Canadese mineralen.

Lokale milieugroeperingen verzetten zich tegen mijnbouwplannen

Toch kan uitbreiding van mijnbouwactiviteiten te maken krijgen met lokale klachten. De in Toronto gevestigde actiegroep “Mining Injustice Solidarity Network” beschuldigt Canadese mijnbouwbedrijven van greenwashing. “Gemeenschappen over de hele wereld vechten terug om hun water, hun land en hun levensonderhoud te beschermen tegen de gevolgen van mijnbouw – ze weigeren opofferingszones te worden terwijl investeerders rijk worden”, schrijft de organisatie op haar website.

De Canadese minister van Natuurlijke Hulpbronnen Jonathan Wilkinson dringt erop aan dat grondstoffen duurzaam kunnen worden gewonnen. In een persbericht van januari waarin hij de goedkeuring aankondigde van een nieuwe lithiummijn waaraan honderden duurzaamheidsvoorwaarden verbonden waren, zei hij: “De regering zet zich in om van Canada de wereldwijde voorkeursleverancier te maken voor duurzaam en verantwoord gewonnen kritische mineralen, van exploratie en winning tot productie.” en recycling, terwijl ook wederzijds voordelige relaties tussen industrie en inheemse volkeren worden bevorderd.”

De Inflation Reduction Act van Washington biedt subsidies aan fabrikanten van elektrische auto’s in de VS Afbeelding: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture Alliance

Kan het groene beleid van de VS de transatlantische eenheid in het rood duwen?

In januari presenteerde Von der Leyen het idee van een “Critical Raw Materials Club” met “gelijkgestemde partners” – iets wat de chef van de Europese Commissie deze week misschien zal proberen te formaliseren.

Maar twistpunten vertroebelen de achtergrond van Von der Leyens geplande ontmoeting met president Joe Biden. Brussel is niet onder de indruk van de baanbrekende Amerikaanse wetgeving die honderden miljarden dollars aan subsidies en steun biedt voor in eigen land geproduceerde schone technologie zoals elektrische auto’s. De EU vreest dat deze enorme investering EU-bedrijven zal benadelen en hen zal verleiden om over de Atlantische Oceaan te verhuizen.

“Dit is een protectionistisch stuk wetgeving, en het is sterk bevooroordeeld ten gunste van binnenlandse productie”, vertelde David Kleimann, een expert op het gebied van handelsrecht en een bezoekend fellow bij de in Brussel gevestigde denktank Bruegel, aan DW. De VS weerleggen die beschuldigingen.

Van de VS wordt niet verwacht dat ze hun wetgeving omdraaien op basis van Europese klachten, maar Kleimann denkt dat Von der Leyen waarschijnlijk zal aandringen op enkele creatieve interpretaties van de tekst om de mogelijke klap te verzachten. Een maas in de wet die Brussel in de gaten houdt, zou EU-exporteurs in staat stellen in aanmerking te komen voor sommige Amerikaanse subsidies op gebieden zoals batterijcomponenten.

Maar Kleimann zegt dat het “onduidelijk” is of dit tastbare voordelen zal opleveren voor de Europese industrieën. “Ik denk dat we in dit stadium naar politieke resultaten kijken”, zei hij.

Hij gelooft dat de EU openbare botsingen met de regering-Biden wil vermijden, ondanks aanhoudende meningsverschillen. Beide partijen zeggen dat ze geen transatlantische handelsoorlog willen, vooral niet nu er een echte oorlog woedt op het Europese continent.

EU-lidstaten plannen gezamenlijke aankoop van munitie voor Oekraïne Afbeelding: Björn Trotzki/IMAGO

Zal de transatlantische eensgezindheid over de steun van Oekraïne standhouden?

Het smeden, onderhouden en financieren van een reactie op de oorlog in Oekraïne zal hoog op de agenda van de leiders staan. Analist Jacob Kirkegaad van de Amerikaanse denktank German Marshall Fund (GMF) zegt dat de VS waarschijnlijk blij zullen zijn met EU-plannen om de aankoop van munitie voor Oekraïne te bundelen.

Sommigen vrezen dat een mogelijke comeback van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in 2024 de zorgvuldig uitgedachte transatlantische benadering van hulp aan Oekraïne zou kunnen doen ontsporen. Maar Kirkegaard maakt zich niet al te veel zorgen. “Er is een zeer duidelijke, uitkristalliserende, sterke kloof tussen de senior Republikeinen in het Congres en Trump”, zei hij tegen DW.

“Natuurlijk, als Trump het presidentschap zou winnen, zou dat een enorme politieke bonus zijn voor Poetin – begrijp me niet verkeerd – maar zou het de Amerikaanse wapenleveranties aan Oekraïne stoppen of alle financiële hulp blokkeren? Nee, ik denk het niet .”

Kirkegaad zegt dat de echte politieke olifant in de kamer China zal zijn. Washington gelooft dat Peking overweegt Moskou dodelijke steun te geven voor zijn oorlogsvoering in Oekraïne – iets wat China fel weerlegt.

President Joe Biden zou de verzekering kunnen krijgen dat Brussel hard zou optreden als China Rusland zou helpen bewapenen. “Ik weet zeker dat ze, achter gesloten deuren, veel meer in detail zouden willen treden over wat die sancties of EU-acties tegen China zouden kunnen zijn,” zei Kirkegaad.

Aan de andere kant kan Von der Leyen om duidelijkheid vragen over bronnen die de zorgen van Washington over Peking ondersteunen. In februari zei Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, dat er “geen bewijs” was dat China Rusland bewapende, hoewel hij eraan toevoegde: “We moeten waakzaam blijven.”

