Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bekräftigte am Sonntag trotz wachsender Kritik aus ihren eigenen Reihen ihre stark pro-israelische Haltung und kritisierte gleichzeitig Iran scharf dafür, dass er versuche, „Gewalt und Chaos“ im Nahen Osten zu säen.

Rund 800 EU-Mitarbeiter haben Ende letzter Woche den ungewöhnlichen Schritt unternommen, an von der Leyen zu schreiben, um gegen die ihrer Meinung nach ungerechtfertigte Voreingenommenheit gegenüber Israel im Israel-Hamas-Krieg zu protestieren. Der Protest kam, nachdem der Präsident in einer Rede am Donnerstag in Washington versäumt hatte, die Unterstützung der EU für die palästinensische Eigenstaatlichkeit zu erwähnen – obwohl eine Zwei-Staaten-Lösung ein zentraler Bestandteil der Position europäischer Länder ist.

Doch am Sonntag bekräftigte von der Leyen bei einer Rede vor der Jugendorganisation ihrer deutschen Mitte-Rechts-CDU/CSU-Fraktion ihre bisherige Haltung.

Während sie betonte, dass jede israelische Verteidigung gegen die Terrorgruppe Hamas „im Einklang mit dem Völkerrecht“ erfolgen müsse, erwähnte sie wiederum nicht die palästinensische Eigenstaatlichkeit, sondern verwies lediglich auf die notwendige humanitäre Hilfe und sagte: „Es ist kein Widerspruch, sich solidarisch zu zeigen.“ Israel und die Bereitstellung humanitärer Hilfe in Gaza.“

Von der Leyen verglich auch die Rolle Israels in dem Konflikt mit der Verteidigung der Ukraine gegen die russische Aggression.

„Alle diese Konflikte haben eines gemeinsam: Es geht um den Kampf zwischen denen, die Frieden, Ausgeglichenheit, Freiheit und Zusammenarbeit suchen – und denen, die nichts davon wollen, weil sie vom Chaos und der Unordnung profitieren“, sagte von der Leyen in ihrer Rede auf dem CDU/CSU-Jugendparteitag in Braunschweig.

Ihre Äußerungen können als kontrovers angesehen werden, denn auch wenn Israel sich unbestreitbar nach einer brutalen Aggression durch Hamas-Terroristen verteidigt, ist die teilweise sehr komplizierte und vielfach kritisierte Siedlungspolitik des Landes möglicherweise nicht gerade ausgewogen oder im Interesse von Frieden und Zusammenarbeit.

Human Rights Watch hat Israel dafür kritisiert, dass es „die Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid und der Verfolgung von Millionen Palästinensern begeht“.

Auch gegenüber dem Iran vertrat von der Leyen eine sehr kritische Position und sagte, Teheran stehe „hinter der Hamas“. Sie fügte hinzu: „Iran hat überhaupt kein Interesse daran, dass in dieser Region Frieden herrscht. Im Gegenteil: Iran will Gewalt und Chaos schüren, weil das seinen Einfluss sichert.“