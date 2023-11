Von der Kritik gefeiertes PS5-Spiel zum Preis von nur 4,99 $ erhältlich

Derzeit gibt es im PlayStation Store drei bemerkenswerte PS5-Spiele mit bemerkenswerten Rabatten, die diese Spiele billiger als 5 US-Dollar machen. Dies sind derzeit die drei besten Deals für PSN, und einer dieser drei Deals gilt für ein von der Kritik gefeiertes Spiel mit einer 92 bei Metacritic. Natürlich handelt es sich bei keinem der drei Spiele um die neuesten Spiele mit großem Budget, die es auf der Plattform gibt, aber solche Spiele werden erst viele Jahre nach ihrer Veröffentlichung so günstig angeboten. Das heißt, zwischen Marvels Spider-Man 2, Alan Wake 2, Call of Duty Modern Warfare 3und andere bemerkenswerte Veröffentlichungen im letzten und diesen Monat. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem zum Spielen sind, dann könnten die folgenden Spiele Ihre Fantasie anregen.

Wie immer sind diese Angebote nur für begrenzte Zeit verfügbar. Derzeit ist das Zeitfenster jedoch erheblich, da der Verkauf bis zum 17. November läuft. Danach wird er wahrscheinlich durch einen Black Friday-Verkauf ersetzt, sodass Sie in naher Zukunft mit weiteren großen Rabatten rechnen können.

Drei beste PS5-Angebote unter 5 $

Was von Edith Finch übrig bleibt (92 auf Metacritic und derzeit 4,99 $):

„What Remains of Edith Finch ist eine Sammlung seltsamer Geschichten über eine Familie im US-Bundesstaat Washington. Als Edith erkunden Sie das riesige Finch-Haus und suchen nach Geschichten, während sie ihre Familiengeschichte erforscht und versucht herauszufinden, warum sie die Letzte ist in ihrer Familie am Leben gelassen. Jede Geschichte, die Sie finden, lässt Sie das Leben eines neuen Familienmitglieds am Tag seines Todes erleben, mit Geschichten, die von der fernen Vergangenheit bis zur Gegenwart reichen.

Gris (84 auf Metacritic und derzeit 4,24 $):

„Gris ist ein hoffnungsvolles junges Mädchen, das in seiner eigenen Welt verloren ist und mit einer schmerzhaften Erfahrung in seinem Leben zu kämpfen hat. Ihre Reise durch die Trauer manifestiert sich in ihrem Kleid, das neue Fähigkeiten verleiht, um besser in ihrer verblassten Realität zurechtzukommen. Im Verlauf der Geschichte wird Gris es tun Wachsen Sie emotional und sehen Sie ihre Welt auf eine andere Art und Weise und entdecken Sie neue Wege, die Sie mit ihren neuen Fähigkeiten erkunden können.

In Sound Mind (78 auf Metacritic und derzeit 3,49 $):

„Wenn Sie in den Korridoren eines unerklärlichen Gebäudes aufwachen, stellen Sie fest, dass die Umgebung ein Eigenleben annimmt und Sie auf eine Reihe von Opfern trifft, die alle derselben experimentellen Chemikalie ausgesetzt sind. Auf Ihrer Suche nach Antworten tauchen bizarre Visionen auf und stellt eine Vielzahl imposanter Horrorvorstellungen vor … und eine Katze namens Tonia.

Für weitere PlayStation-Berichterstattung – einschließlich aller Neuigkeiten zu PS4 und PS5 bis hin zu den neuesten Angeboten wie diesen, die sich sowohl auf die PS4 als auch auf die PS5 beziehen – klicken Sie hier. Teilen Sie uns in der Zwischenzeit wie immer mit, was Sie auf Ihrer PS5 gespielt haben und ob Sie von einem dieser Angebote profitieren werden?

