Einige der beliebtesten Hollywood-Schauspieler der Kanadier werden sich offiziell eine Pause von der großen Leinwand gönnen, um sich der Streikpostenreihe anzuschließen.

Die Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) hat am Donnerstag beschlossen, sich dem Streik der Hollywood-Autorengewerkschaft anzuschließen. Beobachtern zufolge beruht die Entscheidung der Schauspielergewerkschaft vor allem auf der Forderung nach Entschädigungen von Studios und Streaming-Diensten, die mit der Inflation Schritt halten.

„Zu den Vergütungsthemen gehören sowohl die Vorabvergütung, die Sitzungsgebühren, das Geld, das ihnen bei der Ausführung der Arbeit gezahlt wird, als auch Restbeträge oder Tantiemen, die Schauspieler, aber auch Autoren und Regisseure erhalten, wenn das Produkt wiederholt oder wiederverwendet wird“, sagte Los Jonathan Handel, Anwalt für Unterhaltungsrecht aus Angeles, in einem Interview mit Global News.

Wenn es um Streaming geht, befürchten Schauspieler, dass die Teilnahme an einer erfolgreichen Show bei Diensten wie Netflix oder Prime Video ihnen keine höhere Vergütung einbringt als eine Show, die weniger Aufmerksamkeit erregt.

„‚Wednesday‘ zahlt keinen höheren Restbetrag als ‚Tuesday‘, wie es funktioniert“, sagte Händel und bezog sich dabei auf die kürzlich von Tim Burton produzierte und teilweise inszenierte Netflix-Serie.

Der amerikanische Produzent Tom Nunan sagte gegenüber Global News, dass Schauspieler zunehmend eine Pauschalzahlung für ihre Arbeit bei Streaming-Diensten erhalten. Jetzt wünschen sie sich längere Beziehungen zu ihren Inhalten – ähnlich wie sie von Nicht-Streamern bezahlt wurden – und mehr Transparenz bei der Art und Weise, wie Streaming-Dienste den Erfolg messen.





Die Auswirkungen des Hollywood-Streiks auf Kanada



Vor den Streaming-Diensten hatten „Schauspieler die Premiere eines Films oder einer Fernsehsendung und wurden dann für diese eine Sache bezahlt, und das dann über Kabelnetze oder auf Abruf … und sie würden finanziell weiterhin das haben, was wir Restbeziehungen zu den Inhalten nennen.“ “, sagte Nunan.

„Jetzt, im Streaming-Zeitalter, wird man einmal bezahlt und das ist alles, was man bezahlt.“

Bei einer Fotoveranstaltung am Mittwoch sagte Filmstar Matt Damon, dass zwar alle gehofft hätten, dass ein Streik abgewendet werden könne, viele Schauspieler aber einen fairen Vertrag brauchten, um zu überleben.

„Wir sollten die Menschen schützen, die irgendwie am Rande stehen“, sagte Damon gegenüber The Associated Press. „Und 26.000 Dollar pro Jahr müssen Sie verdienen, um eine Krankenversicherung abzuschließen. Und es gibt viele Leute, deren Restzahlungen sie über diese Schwelle bringen … Und das ist absolut inakzeptabel. Das können wir nicht haben.“

Die Schauspielerin Rosario Dawson nimmt am Freitag, den 14. Juli 2023, an einer Kundgebung streikender Schriftsteller und Schauspieler vor den Warner Bros.-Studios in Burbank, Kalifornien, teil (AP Photo/Mark J. Terrill).



Schauspieler Jac Cheairs und sein Sohn Wyatt, 11, nehmen am Freitag, 14. Juli 2023, an einer Kundgebung streikender Schriftsteller und Schauspieler vor dem Netflix-Studio in Los Angeles teil. (AP Photo/Chris Pizzello).



Schauspieler Dermot Mulroney nimmt am Freitag, 14. Juli 2023, an einer Kundgebung streikender Schriftsteller und Schauspieler vor dem Netflix-Studio in Los Angeles teil. (AP Photo/Chris Pizzello).



Schauspieler Jason Sudeikis (Mitte) führt am Freitag, 14. Juli 2023, in den NBC Universal Studios in New York eine Streikpostenreihe mit streikenden Schriftstellern und Schauspielern. (AP Photo/Bebeto Matthews).



Die Schauspieler und Komiker Tina Fey (zweite von rechts) und Fred Armisen (zweiter von links) schließen sich streikenden Mitgliedern der Writers Guild of America an der Streikpostenlinie während einer Kundgebung vor den Silvercup Studios am Dienstag, dem 9. Mai 2023, in New York an. (AP Photo/Bebeto Matthews).



Ein weiteres zentrales Thema des Streiks ist der Einsatz künstlicher Intelligenz – kurz KI. Computergenerierte Bilder (CGI) werden in der Branche bereits häufig eingesetzt, um beispielsweise Menschenmengen oder Publikum zu simulieren.

Doch im Zuge des Voranschreitens des digitalen Zeitalters haben Studios damit begonnen, nach Möglichkeiten zu suchen, die Stimmen und Gesichter von Schauspielern überzeugend nachzubilden. Es gibt bereits erste Gerüchte über „Deepfakes“, bei denen KI verwendet wird, um Bilder von gefälschten Ereignissen zu erstellen oder den Anschein zu erwecken, dass jemand etwas sagt, was er nicht gesagt hat.

Händel sagt, dass die Branche zu diesem Thema im Allgemeinen zwei Denkrichtungen vertritt. Einige Schauspieler sagen, dass sie kein Problem damit haben, wenn Studios ihr Abbild mit KI reproduzieren, aber sie möchten von den Studios entschädigt werden. Andere beanstanden den Einsatz von KI ausschließlich für Authentizitätszwecke.

„Es ist ein Kompromiss zwischen beiden Seiten des Tisches … aber ich denke, die Gewerkschaften werden am ehesten die erste Position einnehmen: Solange es eine Entschädigung gibt, wäre das zufriedenstellend“, sagte Händel.

Nunan glaubt nicht, dass die Gefahr groß ist, dass das Abbild der beliebtesten Promis der Kanadier ohne ihre Zustimmung reproduziert wird. Bei weniger bekannten Schauspielern ist es eher wahrscheinlicher, dass ihre Gesichtszüge unbemerkt reproduziert werden, da sie nicht den gleichen Schutz durch Anwälte, Agenten und Manager genießen.





Hollywood-Schauspieler schließen sich dem Streik der Drehbuchautoren an: „Wir werden Opfer eines sehr gierigen Wesens"



Da sich Schauspieler und Autoren von US-Produktionen zurückziehen, muss sich das Publikum laut Händel vorerst möglicherweise auf etwas andere Inhalte einstellen. Reality-TV werde neben Sport im Vordergrund stehen, sagt er.

Es besteht auch die Möglichkeit für ausländische Inhalte mit Schauspielern und Autoren, die nicht den streikenden Gewerkschaften angehören.

„Einige Unternehmen, insbesondere Netflix, haben sich als sehr geschickt darin erwiesen, Inhalte im Ausland zu erstellen und die Amerikaner dazu zu bringen, sie anzusehen. Sie wissen schon, zum Beispiel „Squid Game“. Netflix hat etwas geschafft, was niemand für möglich gehalten hätte, nämlich die Amerikaner dazu zu bringen, ausländische Inhalte anzusehen.“

Nunan hingegen glaubt nicht, dass ausländische Inhalte jetzt die Bildschirme dominieren, aber sie „könnten stärker beworben werden“, sagt er.

Die Schauspielerzunft veröffentlichte am frühen Donnerstag eine Erklärung, in der sie bekannt gab, dass die Frist für den Abschluss der Verhandlungen ohne Vertrag abgelaufen sei.





BIV: Auswirkungen der Streiks in Hollywood auf die Filmindustrie in British Columbia



„Bei manchen Themen haben sich die Unternehmen geweigert, sich sinnvoll zu engagieren, bei anderen haben sie uns komplett blockiert. Solange sie nicht in gutem Glauben verhandeln, können wir keine Einigung erzielen“, sagte Fran Drescher, der Star von „The Nanny“, der jetzt Präsident der Schauspielergilde ist.

Mitglieder der Writers Guild of America streiken seit Anfang Mai, was die Produktion von Film- und Fernsehserien an beiden Küsten und in Produktionszentren wie Atlanta verlangsamt.

Händel sagte, der Streik der beiden Schauspieler und Autoren sei ein „Gewinn“ für die Studios, weil „sie kein Geld für die Produktion ausgeben“.

Mit Dateien von Reggie Cecchini von Associated Press und Global News.