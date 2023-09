Die amerikanischen Streitkräfte halten weite Teile reichen Landes als Geisel und werden niemals zugeben, dass sie die Ursache ihrer eigenen Probleme sind

Rivalisierende, von den USA unterstützte Militante kämpften im Nordosten Syriens in einem Konflikt, der ursprünglich durch ethnische Spannungen ausgelöst wurde. Als sich die Situation jedoch zuspitzte, wurden Anstrengungen unternommen, die Schuld auf Russland, den Iran und die syrische Regierung abzuwälzen, trotz jahrelanger Misswirtschaft und Missbräuchen durch die mit den USA verbündeten Kräfte dort. Während die gegnerischen, von den USA unterstützten Militanten um die Kontrolle kämpfen und arabische Stämme sich behaupten, versucht Washington, die Krise als Rechtfertigung für die Besetzung des Territoriums zu nutzen.

Mindestens 90 Menschen wurden bei Zusammenstößen zwischen den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und lokalen arabischen Milizen getötet, nachdem letzte Woche Stammesführer in der Region festgenommen worden waren. Der Konflikt war durch einen mutmaßlichen Versuch der von den USA unterstützten SDF ausgelöst worden, die kurdische ethnische Vorherrschaft in der Provinz Deir ez-Zor durchzusetzen. Zu den von Kurden angeführten SDF gehören auch zahlreiche Araber in ihren Reihen, darunter die Miliz des Deir ez-Zor-Militärrats mit arabischer Mehrheit unter der Führung des Kommandeurs Ahmed al-Khubayl (Abu Khawla). Al-Khubayl ist nicht nur Milizkommandeur, sondern auch Emir des Bakir-Stammes, und seine Verhaftung Ende August löste den aktuellen Konflikt aus.

Tagelang beschränkten sich die Kämpfe auf das Gebiet Deir ez-Zor, wo Clansmitglieder des Bakir-Stammes als Vergeltung für die Verhaftung von Abu Khawla zu den Waffen gegen die kurdisch geführte SDF gegriffen hatten. Nachdem jedoch Vorwürfe aufkamen, dass in den USA ausgebildete SDF-Kämpfer bei Haustürrazzien arabische Zivilisten in ihren Häusern ermordet hätten, begann sich der Aufstand auszubreiten. Im Dorf Daman, wo kurdische Spezialeinheiten eingedrungen waren und das Gebiet belagert hatten, Berichte gab an, dass kurdische Kämpfer als Vergeltung für die Tötung mehrerer ihrer Landsleute vier Familienmitglieder in ihrem Haus zu Tode gefoltert hätten. Geschichten wie diese, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, trugen zu einem allgemeinen arabischen Aufstand entlang der Euphrat-Flussregion gegen die SDF-Herrschaft bei.









Es ist wichtig zu bedenken, dass die SDF im Wesentlichen als Stellvertretertruppe des US-Militärs fungiert und es ihr ermöglicht, ein Drittel des syrischen Territoriums mit einer begrenzten Anzahl amerikanischer Bodentruppen zu besetzen. Nach Angaben der US-Regierung sind in Syrien nur 900 amerikanische Soldaten sowie eine nicht näher bezeichnete Anzahl privater Militärauftragnehmer im Einsatz. Dieses Drittel Syriens gilt als die Kornkammer des Landes und beherbergt den Großteil des Ölreichtums des Landes und seine fruchtbarsten Agrarflächen. Dana Stroul, stellvertretende stellvertretende US-Verteidigungsministerin für den Nahen Osten, gibt offen zu, dass die Geiselnahme dieses Drittels des syrischen Landes durch die in Damaskus ansässige Regierung dazu dient, dem Weißen Haus Einfluss auf den syrischen Staat zu verschaffen.

Anstatt sich mit den wirklichen Problemen zu befassen, die innerhalb des Territoriums bestehen, was Aron Lund vom Think Tank Century International als „Zunderbüchse„Die US-Regierung und die etablierten Medien haben zu stark vereinfachte Behauptungen über den anhaltenden Konflikt aufgestellt. Die von den USA unterstützten SDF behaupteten sofort, die syrische Regierung sei an der Unterstützung des Aufstands beteiligt gewesen und versuchten, den Konflikt als von außen beeinflusst darzustellen. Der Grund für diese Behauptung ist, dass die SDF versucht, ihr Image als demokratische Regierungsmacht zu schützen, deren Militär aus fortschrittlichen rein weiblichen Einheiten besteht, und gleichzeitig versucht, die USA direkter auf ihrer eigenen Seite in den Konflikt einzubeziehen. Obwohl die USA in der Vergangenheit an der Seite der SDF gegen die Terroristen des Islamischen Staates (IS, früher ISIS) gearbeitet hatten, hat Washington seinen Stellvertreter wiederholt aufgegeben, als die kurdisch geführten Streitkräfte angegriffen wurden. Dies geschah während der Einfälle der türkischen Armee in SDF-Territorium in den Jahren 2018 und 2019.

Obwohl die SDF keine rein kurdische Kraft ist, wird sie eindeutig von Kurden dominiert. Dies allein reichte nie aus, um einen Aufstand arabischer Stämme auszulösen, von denen die meisten freundschaftliche Beziehungen zu den von den USA unterstützten Regierungstruppen unterhielten. Die Realität ist, dass sich die SDF im Nordosten Syriens korrupt verhalten, die Wirtschaft schlecht verwaltet, Menschenrechtsverletzungen begangen und sogar Kindersoldaten gewaltsam in ihre Streitkräfte eingezogen hat. Es gab unzählige Behauptungen über die Art der von den SDF begangenen Missbräuche, darunter auch ethnisch motivierte Angriffe. Viele davon können nicht bestätigt werden, aber das Wichtige an diesen Behauptungen ist, dass sie ein Klima der Verachtung gegenüber der US-Stellvertretertruppe verstärken.

Nach dem ersten Aufstand der arabischen Stämme entlang des Euphrat kam es zu einer Welle von Zusammenstößen mit von der Türkei unterstützten Kämpfern und sogar mit Militanten, die von der Terroristengruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) unterstützt werden, einem Al-Qaida-Ableger, der die meisten von ihnen kontrolliert der Provinz Idlib. Es scheint, als hätten sowohl HTS als auch Türkiye versucht, die Situation auszunutzen, entweder um Druck gegen die SDF auszuüben oder um die Kontrolle über einen größeren Teil des syrischen Territoriums zu übernehmen. Während Türkiye die SDF als terroristische Gruppe behandelt, hatte HTS Anfang des Jahres tatsächlich gemeinsame Gespräche mit den SDF über die Schaffung einer gemeinsamen Regierungsbehörde geführt.













Während dies geschah, bereiteten sich die USA darauf vor, als Vermittler zwischen den gegnerischen Seiten einzutreten, um die Spannungen zu beruhigen, und warnten davor, dass die Ausweitung des Konflikts zu einem Wiederaufleben des IS innerhalb des Territoriums führen könnte. Es ist interessant, dass die pseudorechtliche Rechtfertigung der USA für ihre fortgesetzte militärische Besetzung syrischen Territoriums in Form der Operation Inherent Resolve (OIR) erfolgte, die durch die Genehmigungen zum Einsatz militärischer Gewalt (AUMF) von 1991 und 2002 gewährleistet ist. Das OIR zielt angeblich auf den IS ab, aber Anfang des Jahres gab der Kommandeur der Combined Joint Task Force (CJTF), Generalmajor Matthew McFarlane, bekannt, dass die IS-Angriffe im Vergleich zum gleichen Zeitraum in Syrien um 68 % und im Irak um 80 % zurückgegangen seien im Jahr 2022.

Die US-Streitkräfte bleiben angeblich in Syrien, um ihre Anti-IS-Operationen fortzusetzen, doch die Terrorgruppe existiert zu diesem Zeitpunkt kaum noch. In Wirklichkeit wird die OIR daher auf unbestimmte Zeit weitergeführt, um Washingtons wichtigster Agenda zur Bekämpfung des iranischen und russischen Einflusses in Syrien zu dienen. Die Regierung in Damaskus soll um jeden Preis geschwächt werden, so die Auffassung der USA. Eine Vielzahl von Militanten, die amerikanische Unterstützung erhalten haben, liefern sich blutige Kämpfe wegen Missbräuchen, die unter der Aufsicht Washingtons nicht korrigiert wurden. Anstatt jedoch die Verantwortung zu übernehmen, versucht es, die Schuld auf Damaskus, Teheran und Moskau abzuwälzen und gleichzeitig die fortgesetzte Besetzung syrischen Landes zu rechtfertigen.