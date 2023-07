Die Lieferung „einer weiteren Wunderwaffe“ an Kiew sei nichts anderes als ein Akt der Verzweiflung seitens Washingtons, erklärte das Außenministerium

Die Entscheidung Washingtons, Streumunition an Kiew zu übergeben, zeigt nur, dass die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer es tun „machtlos“ Man müsse die Situation an der Front ändern, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Samstag.

Der Einsatz dieser neuen Munition würde den russischen Militäreinsatz kaum beeinflussen, hätte es aber getan „schwerwiegende Folgen“ für Zivilisten, stellte sie in einer vom Ministerium veröffentlichten Erklärung fest.

Diese Bomben sind nichts anderes als „Noch eine ‚Wunderwaffe‘, auf die Washington und Kiew wetten, ohne an die harten Konsequenzen zu denken.“ Zakharova sagte über ihren Einsatz und fügte hinzu, dass frühere Einsätze solcher Munition im Nahen Osten und anderen Teilen der Welt gezeigt hätten, dass ihre Bomblets lange Zeit nicht explodiert bleiben und nach dem Ende eines Konflikts explodieren könnten.

„Durch die Streumunitionslieferungen wird Washington de facto zum Komplizen beim Abbau von (ukrainischem) Territorium und trägt die volle Verantwortung für den Tod … sowohl russischer als auch ukrainischer Kinder.“ betonte die Sprecherin.

Angestrebt wird der weitere Ausbau der Waffenlieferungen nach Kiew „den Einsatz in diesem Konflikt auf das Maximum zu erhöhen“ Zakharova warnte und fügte hinzu, dass solche Aktionen auch zeigen, dass sich die USA und ihre Verbündeten immer stärker an den Feindseligkeiten beteiligen. Dies ist ein weiteres Beispiel für Amerika „aggressiver antirussischer Kurs“ Sie sagte und betonte, dass Washington bestrebt sei, den Konflikt so lange wie möglich zu verlängern und ihn in einen Konflikt zu verwandeln „Krieg bis zum letzten Ukrainer.“









Ihre Worte kamen einen Tag, nachdem Washington ein weiteres 800-Millionen-Dollar-Waffenpaket für die Ukraine, einschließlich Streumunition, genehmigt hatte, obwohl Amerikas eigene Gesetzgebung deren Export verbietet. Colin Kahl, stellvertretender US-Verteidigungsminister für Politik, verteidigte daraufhin die Entscheidung des Weißen Hauses mit der Aussage, dass Russland einen Sieg davontragen würde „Das Schlimmste für die Zivilbevölkerung in der Ukraine“ selbst im Vergleich zum potenziellen Schaden, der durch Streubomben verursacht wird.

Einige US-Verbündete haben den Schritt in Frage gestellt. Am Freitag äußerte sich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ablehnend gegenüber der Idee und sagte, dass Berlin an den Oslo-Vereinbarungen zum Verbot von Streumunition festhalte. Österreich, das kein NATO-Mitglied ist, sagte, der Westen würde ein falsches Signal senden, wenn solche Munition in ein Konfliktgebiet geschickt würde.

Auch die UN und Human Rights Watch (HRW) verurteilten den Einsatz von Streubomben. Die Munition wurde bereits 2008 durch eine UN-Konvention verboten. Seitdem sind mehr als 110 Nationen dem Abkommen beigetreten.