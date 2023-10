Die viertklassige Regionalliga, die 2. Bundesliga, die Bundesliga, die UEFA Conference League, die Europa League, die Champions League – und schließlich die deutsche Nationalmannschaft; Der steile Aufwärtstrend von Kevin Behrens in den letzten fünf Jahren war beispiellos.

Im Sommer 2018 verließ der Stürmer Saarbrücken aus der Regionalliga Südwest und stieg zwei Spielklassen in die Zweitliga nach Sandhausen auf. Im hohen Alter von 27 Jahren hatte Behrens endlich sein Ziel erreicht, Profifußballer zu werden.

Über 30-jähriger Deutschland-Debütant

Nach drei Jahren bei Sandhausen verpflichtete ihn der Bundesligist Union Berlin im Sommer 2021 ablösefrei. Union befand sich ebenfalls auf einem Aufwärtstrend und qualifizierte sich drei Saisons in Folge für Europa – so bekam Behrens schnell erste Erfahrungen mit dem internationalen Vereinsfußball.

Gerade einmal fünf Jahre ist es her, dass Kevin Behrens (rechts) sein letztes Spiel für den Viertligisten Saarbrücken bestritt Bild: Peter Franz/Picture Alliance

Das Tüpfelchen auf dem i kam kurz nachdem Julian Nagelsmann das Amt des Cheftrainers einer deutschen Mannschaft in der Krise übernommen hatte. Erst berief Nagelsmann Behrens in seinen Kader für die Freundschaftsspiele gegen die USA und Mexiko in den Vereinigten Staaten, dann bescherte der neue Trainer dem 32 Jahre alten Union-Mann seinen ersten Einsatz im deutschen Trikot, als er in der 87. Minute eingewechselt wurde Die Nationalmannschaft 2:2-Unentschieden gegen Mexiko.

„Es war wirklich aufregend, wirklich cool, in dieser Atmosphäre in ein so wildes Spiel einzusteigen. Es ist einfach großartig, mein erstes Spiel gespielt zu haben“, sagte er nach dem Schlusspfiff.

Trotz der Aufregung seines Debüts blieb er auf dem Boden.

„Ich muss auf jeden Fall noch an mir arbeiten. Die Jungs sind wirklich stark. Ich bin es nicht gewohnt, auf diesem Niveau zu trainieren und zu spielen, aber ich werde weiter an mir arbeiten und mein Bestes geben.“

Dennoch wird das größte Gefühl die Freude gewesen sein, da die Nationalmannschaft noch vor so kurzer Zeit völlig außerhalb seiner Reichweite schien.

„Ehrlich gesagt hätte ich gar nicht mehr gedacht, dass ich es in die Bundesliga schaffen würde“, hatte der gebürtige Bremer wenige Tage vor seinem Nationalmannschaftsdebüt zugegeben.

„Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich nie aufgegeben habe und immer daran gearbeitet habe, mich zu verbessern. Der Weg, den ich eingeschlagen habe, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin“, fügte Behrens hinzu, bevor er einen Großteil der Anerkennung für seinen Erfolg auf sich selbst abwälzte Ehefrau, mit der er drei Kinder hat.

„Sie hat mich immer unterstützt, auch in schwierigen Zeiten. Sie hat alles durchgemacht, von Wilhelmshaven (wo Behrens 2011/2012 in der Regionalliga Nord startete) bis jetzt in Berlin.“

Fliegender Saisonstart

Die Nominierung von Behrens für die Nationalmannschaft kam vor allem aus zeitlichen Gründen überraschend. Es gab Spekulationen darüber, dass der ehemalige Nationaltrainer Hansi Flick ihn für die Länderspielpause im September zum ersten Mal einberufen könnte, da Deutschland nicht nur in der Stürmerabteilung fehlte, sondern Behrens auch einen glänzenden Start in die Bundesliga hingelegt hatte und vier Tore erzielte in den ersten beiden Spielen von Union.

Als die Oktoberpause begann, hatte Behrens es jedoch nicht geschafft, seine Bilanz zu erhöhen, und Union befand sich in einer Sackgasse, da sie jedes ihrer letzten sieben Spiele in allen Wettbewerben verloren hatten.

Wie Union Berlin ist auch Kevin Behrens nach seinem Erfolg zu Beginn der Saison völlig aus dem Häuschen Bild: Andreas Gora/dpa/picture Alliance

Charaktertyp, gut in der Luft

Auf die Frage, ob er überrascht sei, den Anruf des neuen deutschen Trainers zu erhalten, sagte er, er sei „schockiert und überrascht“ zugleich.

Nagelsmann seinerseits gefiel, was er in Behrens‘ ersten Trainingseinheiten mit der Nationalmannschaft sah.

„Er ist ein Charaktertyp, der immer auf Sieg spielt. Er lockt viele Spieler im Strafraum an“, sagte der ehemalige Bayern-Trainer und lobte gleichzeitig seine Kopfballstärke.

„Das hilft, wenn wir Gegner haben, die tief verteidigen, und wir trotzdem ein Tor brauchen.“

Eine Option für Nagelsmann bei der EURO 2024?

Nachdem Behrens endlich sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben hat, hofft er, dass es damit noch nicht enden wird. Das nächste Ziel muss sein, in Nagelsmanns Kader für die Heim-EM im kommenden Sommer zu kommen. Seine mögliche Rolle? Als Spieler, der einfach gerne da ist und in der Lage ist, bei Bedarf auch von der Bank aus etwas zu bewirken. Ein Spieler, der bereit ist, sein Ego im Zaum zu halten und gleichzeitig alles zu tun, um zum Erfolg des Teams beizutragen.

Dies war Niclas Füllkrugs Rolle bei der enttäuschenden Weltmeisterschaft letzten Winter in Katar. Im nächsten Sommer könnte Behrens die Chance haben, in diese Rolle zu schlüpfen – und an dem nötigen Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht. Wie er es ausdrückt, war er schon immer ein Spieler, der „einen Unterschied machen“ und „für Aufsehen sorgen“ konnte.

Sechs Jahre nach seinem letzten Regionalligaspiel als Deutschland als Gastgeber der EURO 2024 für die Nationalmannschaft aufzutreten – das wäre wahrlich der krönende Abschluss eines beispiellosen Aufstiegs.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht.