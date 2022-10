Von Cormac McCarthys bevorstehendem ‚Stella Maris‘-Prequel zu ‚The Passenger‘: NPR

Cormac McCarthys erstes Buch seit 16 Jahren, Der Passagier, kommt am Dienstag in die Regale. Es ist ein Vorläufer, Stella Marissoll in der ersten Dezemberwoche folgen.

Der Passagier, beginnt mit einem mysteriösen Flugzeugabsturz auf See, der von einem neurotischen Bergungstaucher durchsucht wird, der von seiner Schwester besessen ist. Das gesamte zweite Buch, Stella Maris, besteht aus gelehrten Gesprächen zwischen dieser Schwester, die zufällig ein mathematisches Genie ist, und einer Therapeutin in der psychiatrischen Klinik, in die sie sich eingewiesen hat.

John Burnett von NPR hat hier einen Artikel in den Büchern. Einen exklusiven Auszug können Sie hier lesen Stella Maris unten.

Sie haben sich hier engagiert.

Bei StellaMaris.

Ja.

Wenn Sie sich verpflichten, werden Sie zertifiziert, aber wenn Sie sich verpflichten, nicht. Sie gehen davon aus, dass Sie einigermaßen gesund sein müssen, sonst wären Sie nicht aufgetaucht. Allein. Sie erhalten also einen Pass, was die Aufzeichnungen betrifft. Wenn du gesund genug bist, um zu wissen, dass du verrückt bist, dann bist du nicht so verrückt, als ob du dachtest, du wärst gesund.

Du warst hier was? Schon zweimal?

Ja.

Warum diesmal? Ich denke, das ist, was ich frage.

In meinem Zimmer begegnete ich immer wieder seltsamen Menschen.

Anscheinend ist das nichts Neues.

Ich wollte hier ein paar Leute sehen.

Patienten.

Ja. Glaubst du, ich würde mit der Hilfe herkommen, um dich zu besuchen?

Du meinst die Berater.

Ja.

Ich weiß nicht.

Natürlich tust du das.

Du nimmst keine Medikamente.

Nein.

Halten Sie das für klug?

Ich weiß nicht, was weise ist. Ich bin kein weiser Mensch.

Aber du glaubst nicht, dass du verrückt bist.

Ich weiß nicht. Nein. Wenigstens passe ich nicht in dein verrücktes Buch.

Das DSM.

Ja. Natürlich bin ich nicht der Einzige, der nicht dabei ist.

Hast du immer noch Halluzinationen?

Ich habe nie gesagt, dass es Halluzinationen waren.

Sie haben Ihre Besucher als nicht existierende Personen bezeichnet.

Persönlichkeiten.

Persönlichkeiten damals.

Ich habe aus der Literatur zitiert.

Welche Literatur ist das?

Die Literatur über mich. Aber nein. Ich habe sie in letzter Zeit nicht gesehen. Sie kommen nicht gerne an einen Ort wie diesen. Es ist ihnen unangenehm. Du lächelst.

Sie scheinen fast zu sagen, dass eine solche Einrichtung an sich die psychische Gesundheit fördert. Was? So wie eine Kirche böse Geister abwehrt?

Ich nehme an, das könnte eine gute Analogie sein. Die Kirche wird nicht müde, über Sünder zu sprechen. Die Geretteten werden kaum erwähnt. Jemand wies darauf hin, dass Satans Interessen ausschließlich geistlicher Natur sind. Chesterton, denke ich.

Ich bin mir nicht sicher ob ich das verstehe.

Satan ist nur an deiner Seele interessiert. Sonst ist ihm dein Wohlergehen scheißegal.

Interessant. Ihre Besucher. Was auch immer sie sind. Was kannst du mir über sie sagen?

Ich weiß nie, wie ich diese Frage beantworten soll. Was willst du wissen?

Kommen sie mit Namen?

Niemand kommt mit Namen. Du gibst ihnen Namen, damit du sie im Dunkeln finden kannst. Ich weiß, dass Sie meine Akte gelesen haben, aber die guten Ärzte achten kaum auf Beschreibungen halluzinatorischer Gestalten.

Wie real erscheinen sie dir? Sie haben was? Eine traumhafte Qualität?

Ich glaube nicht. Traumfiguren fehlt es an Kohärenz. Du siehst Teile und Teile und füllst den Rest aus. So ähnlich wie Ihr blinder Fleck am Auge. Es fehlt ihnen an Kontinuität. Sie verwandeln sich in andere Wesen. Ganz zu schweigen davon, dass die Landschaft, in der sie sich befinden, eine Traumlandschaft ist.

Die Hauptfigur ist ein kahlköpfiger Zwerg.

Eine kleine Person. Ja.

Das Kind.

Das Kind. Ja.

Aber er ist nicht wie eine Figur in deinen Träumen.

Nein. Er ist wie eine Figur in deinem Zimmer.

Ich frage mich, ob Sie eine Meinung dazu haben, warum diese Figuren das besondere Aussehen annehmen sollten, das sie haben.

Möchten Sie es mit einer anderen Frage versuchen? Sie nehmen die Erscheinung an, aus der sich ihre Erscheinung zusammensetzt. Ich nehme an, was Sie wirklich wissen wollen, ist, wofür sie symbolisch sein könnten. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Jungianer. Ihre Frage deutet auch darauf hin, dass Sie glauben, dass es eine Möglichkeit gibt, diese alberne Menagerie zu orchestrieren. Irgendwie oder anders. Jede Figur, von der die Realität fast schimmert. Ich kann die Haare in ihren Nasenlöchern sehen und ich kann in ihre Ohrlöcher sehen und ich kann die Knoten in ihren Schnürsenkeln sehen. Du denkst, du könntest daraus vielleicht eine Oper meiner unruhigen seelischen Prozesse inszenieren. Ich wünsche Ihnen Glück.

Aber Sie wissen, dass andere Menschen nicht glauben, dass solche Wesen existieren.

Definiere existieren.

Es tut uns leid?

Es interessiert mich nicht wirklich, was andere Leute glauben. Ich halte sie nicht für berechtigt, eine Meinung zu haben.

Weil sie sie nicht gesehen haben.

Brunnen. Ich denke, das ist eine logische Sackgasse. Was denkst du?

Ich bin sicher, Sie wissen, dass Halluzinationen in dem Ausmaß, in dem Sie Ihre beschreiben, verschwindend selten sind. Mehr als ein Berater hat angedeutet, dass Sie sie sich ausgedacht haben.

Sie erfinden.

Ja.

Das kommt als ziemlich seltsame Redewendung rüber, nicht wahr?

Dass du es dir ausgedacht hast, dass du sie dir ausgedacht hast.

Ja, schon. Sie haben auch kein Recht auf eine Meinung.

Die Berater?

Die Berater.

Vielleicht nicht. Wann hat dieses Geschäft begonnen? In welchem ​​Alter?

Glaubst du, ich präsentiere mich als blumiger Psychotiker?

Nein. Ich nicht. Aber natürlich magst du es nicht, getestet zu werden.

Nein du?

Nein. Es sei denn, ich denke, ich werde es gut machen. Aber Sie denken, dass Tests im Allgemeinen was sind? Fehlgeleitet? Angreifend?

Sagen wir einfach, dass ich sie nicht mag.

Aber du hast einige der Tests gemacht. Du hast bei den fortgeschrittenen Raven’s eine perfekte Punktzahl erzielt.

Es wurde schon einmal gemacht.

Nicht in der Zeit, in der Sie es getan haben.

Ein Auszug aus dem Buch Stella Maris © 2022 von Cormac McCarthy, erschienen bei Knopf am 6. Dezember 2022.