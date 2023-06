CNN

—



Präsident Joe Biden drängte sich Anfang April mit mehreren seiner Top-Berater im Oval Office zusammen, während ein Berater Eingabeaufforderungen in ChatGPT eingab: Fassen Sie das Urteil des Obersten Gerichtshofs in New Jersey vs. Delaware zusammen und verwandeln Sie es in einen Bruce-Springsteen-Song.

Wochen zuvor hatte Biden bei der Verleihung der National Medal of Arts mit Springsteen gescherzt, dass der Fall, bei dem es um Rechte am Delaware River ging, seinem Heimatstaat auch Anspruch auf The Boss verschaffte. Nun begann der KI-Chatbot vor den Augen des Präsidenten augenblicklich, die Texte im Springsteen-Stil zu verfassen.

Wie viele Amerikaner, die mit ChatGPT gespielt haben, war der Präsident begeistert.

Am Ende des Treffens, bei dem es auch um die Auswirkungen von KI auf Cybersicherheit und Arbeitsplätze ging, erinnerte er die Helfer im Raum – darunter seinen Stabschef Jeff Zients, seinen stellvertretenden Stabschef Bruce Reed und den führenden wissenschaftlichen Berater Dr. Arati Prabhakar – daran Was im Westflügel bereits seit Wochen klar war: KI sollte oberste Priorität haben.

Wochen zuvor rückte die explosionsartige Verbreitung von ChatGPT die künstliche Intelligenz ins öffentliche Bewusstsein und löste eine Flut von Anhörungen auf dem Capitol Hill aus, bei denen führende Vertreter der KI-Branche ihr revolutionäres Potenzial anpriesen, aber auch vor „der Gefahr des Aussterbens durch KI“ warnten.

Im Weißen Haus hat das steigende Interesse an ChatGPT dazu geführt, dass KI von der Randzone zu einer zentralen Priorität geworden ist.

Diese Dringlichkeit wird in Kreisen der KI-Politik begrüßt. Mehrere Personen, die das Weiße Haus in Fragen der KI-Politik beraten haben, sagten, dass das Weiße Haus zwar letztes Jahr mit seinem Entwurf für eine KI-Bill of Rights einen wichtigen Grundstein gelegt habe, sie jedoch besorgt seien, dass die Regierung der KI-Politik nicht genügend Aufmerksamkeit schenke. Dieselben Leute sagen, es sei jetzt klar, dass das Weiße Haus einen höheren Gang eingelegt habe, um der Situation gerecht zu werden.

„Wenn wir dieses Gespräch vor sechs Monaten geführt hätten, wären meine Antworten ganz anders als heute“, sagte ein Mitglied des National AI Advisory Committee, das auf einen „Weckruf“ innerhalb der Bundesregierung seit der Explosion von ChatGPT hinwies.

Unter der Leitung des Büros des Stabschefs des Weißen Hauses treffen sich hochrangige Verwaltungsbeamte seit Anfang des Frühjahrs zwei- bis dreimal pro Woche, um die Arbeit an der KI-Politik voranzutreiben und dabei KI an mehreren Fronten anzugehen, von Fehlinformationen und Cybersicherheit bis hin zu wirtschaftlicher Transformation und Gerechtigkeit. KI ist auch während der wöchentlichen Strategiesitzungen am Samstag zwischen Bidens ranghöchsten Beratern zu einem ständigen Gesprächsthema geworden.

Nachdem Biden letzten Monat bei einem Treffen führender KI-CEOs im Weißen Haus vorbeigekommen war, traf er sich am Dienstag mit einer Gruppe von KI-Experten und Wissenschaftlern in San Francisco, um eine branchenunabhängige Perspektive auf die Risiken und Chancen der KI zu erhalten.

„Ich möchte direkt von den Experten hören, und das sind einige der weltweit führenden Experten zu diesem Thema“, sagte Biden und merkte an, dass er hofft, etwas über die „Risiken“ und „Versprechen“ der künstlichen Intelligenz zu erfahren. Er fügte hinzu, dass Vizepräsidentin Kamala Harris nächsten Monat einen Gipfel zum Thema künstliche Intelligenz mit Schwerpunkt auf Verbraucherschutz abhalten werde.

Beamte sagen, dass sie dringend den Grundstein für mehrere politische Maßnahmen gelegt haben, die in diesem Sommer vorgestellt werden – einschließlich Durchführungsverordnungen –, um die Wirkung bestehender Vorschriften auf KI zu maximieren, ihr Potenzial zu nutzen und neue Leitplanken für die boomende, vielschichtige Technologie zu schaffen.

„Dies ist kein Bereich, den man jahrelang in den Griff bekommen oder regulieren kann. „Man muss die Zeit in Wochen messen“, sagte Zients gegenüber CNN. „Geschwindigkeit ist hier wirklich wichtig. Wenn man zu langsam handelt, ist man bei der Umsetzung der Maßnahmen im Rückstand und wird von der Technologie überholt. Wir müssen also entschlossen und schnell handeln und alle uns zur Verfügung stehenden Hebel in Bewegung setzen, um die positive Wirkung zu maximieren und gleichzeitig unbeabsichtigte Folgen zu minimieren.“

Die Beamten sind sich insbesondere der schlechten Erfolgsbilanz Washingtons bei der raschen Bewältigung großer technologischer Veränderungen bewusst, und das Versäumnis, soziale Medien frühzeitig zu regulieren, zeichnet sich besonders ab. Diesmal fordern die meisten führenden KI-Unternehmen Washington auf, ihre Branche zu regulieren – wenn auch mit unterschiedlichen Vorschlägen und Motiven – und mehrere gesetzgeberische Bemühungen sind bereits im Gange.

Hochrangige Verwaltungsbeamte räumten ein, dass Gesetze erforderlich sein werden, um einige neuartige Aspekte und Probleme im Zusammenhang mit der KI, einschließlich der Kerntechnologie, anzugehen, glauben aber auch, dass sie damit beginnen können und müssen, den Regulierungsrahmen durch Maßnahmen der Exekutive zu gestalten.

Zu den Aufgaben, mit denen die Beamten bereits begonnen haben, gehört laut einem hochrangigen Verwaltungsbeamten die Erstellung eines umfangreichen Inventars staatlicher Vorschriften, die auf KI angewendet werden könnten, und die Ermittlung, wo neue Vorschriften geschaffen werden müssen, um die Lücken zu schließen.

Laut einem hochrangigen Regierungsbeamten wird erwartet, dass führende KI-Unternehmen wie Google, Microsoft und OpenAI bis zum nächsten Monat Datenschutz- und Sicherheitsverpflichtungen bekannt geben, die in Abstimmung mit dem Weißen Haus ausgearbeitet werden. Er sagte, die Bundesregierung werde „geeignete Methoden anwenden, um sicherzustellen, dass Unternehmen leben.“ diesen Verpflichtungen gerecht werden.“

In diesem Sommer wird das Office of Management and Budget voraussichtlich auch lang erwartete Leitlinien für Bundesbehörden zum Einsatz und zur Beschaffung von KI-Technologien veröffentlichen und dabei den Status der Bundesregierung als großer Kunde nutzen, um die Branche zu gestalten.

Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und sein Team entwickeln außerdem Richtlinien, um auf die mit KI verbundenen Cybersicherheitsrisiken zu reagieren, und koordinieren sich mit der G7, um internationale Normen rund um KI festzulegen.

Hochrangige Verwaltungsbeamte lehnten es ab, Einzelheiten zu anderen bevorstehenden Anordnungen preiszugeben, sagten jedoch, dass sie in den Sommermonaten mit weiteren Maßnahmen rechnen würden.

„Es ist eine Angelegenheit von großer Dringlichkeit“, sagte Prabhakar in einem Interview. „Es ist sehr aktiv, sehr konzentriert. Die Menschen bewegen sich schneller als sonst.“

Mehrere Personen, die mit der Arbeit des Weißen Hauses vertraut sind, machten auch Zients, der im Technologiesektor versiert ist und dessen Ankunft im Februar mit der Explosion von ChatGPT zusammenfiel, für den Hochlauf des Weißen Hauses verantwortlich. Ein hochrangiger Verwaltungsbeamter bezeichnete ihn als „Beschleuniger“ der Bemühungen.

Klar ist, dass die Beamten des Weißen Hauses nicht bei Null anfangen, sondern auf ihrem im Oktober veröffentlichten 73-seitigen Entwurf für eine KI-Bill of Rights aufbauen, den Beamte als Grundlage für den Ansatz der Regierung zur KI-Politik bezeichnen. Beamte stützen sich auch auf das Risikomanagement-Rahmenwerk, das Anfang des Jahres vom National Institute of Standards and Technology des Handelsministeriums veröffentlicht wurde.

In diesem Jahr unterzeichnete Biden eine Durchführungsverordnung, die die Bundesbehörden anweist, Voreingenommenheit bei den von der Bundesregierung eingesetzten künstlichen Technologien auszumerzen und algorithmische Diskriminierung zu bekämpfen, und die Regierung kündigte 140 Millionen US-Dollar für die Gründung neuer KI-Forschungsinstitute an.

„Ich denke, was Chat GPT getan hat … bestand darin, die Angst zu demokratisieren und die Bedenken viel sichtbarer und breiter zu verbreiten, und zwar auf eine Art und Weise, die den Menschen, die dem Thema Aufmerksamkeit geschenkt haben, bewusst war, nicht aber der breiten Öffentlichkeit“, sagte Suresh Venkatasubramanian, ein KI-Forscher an der Brown University, der bis letzten Sommer im Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses arbeitete. „Als das passierte … denke ich, dass alle – der Kongress und das Weiße Haus – auf Hochtouren darüber nachgedacht haben.“

Diese Angst hat Biden direkt angesprochen, als er den KI-Führungskräften, die sich letzten Monat mit Harris und hochrangigen Beamten des Weißen Hauses trafen, sagte, dass „was Sie tun, ein enormes Potenzial und eine enorme Gefahr birgt“.

„Ich glaube nicht, dass es jemals in der Geschichte menschlicher Bemühungen einen so grundlegenden potenziellen technologischen Wandel gegeben hat wie durch künstliche Intelligenz“, sagte Biden auf einer Pressekonferenz Anfang dieses Monats. „Es ist atemberaubend. Es ist atemberaubend.“