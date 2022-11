Von Apple bis Disney schaden Chinas Covid-Einschränkungen erneut dem Geschäft

Neu-Delhi

CNN-Geschäft

Es ist fast drei Jahre her, seit Covid-19 China zum ersten Mal getroffen hat, aber das unerbittliche Festhalten des Landes an Sperrmaßnahmen behindert weiterhin das Geschäft und die Wirtschaft.

Führende globale und chinesische Unternehmen, von Automobilherstellern bis hin zu Technologiegiganten, haben in den letzten Tagen enorme Störungen ihres Geschäfts erlebt, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihren Null-Covid-Ansatz verdoppelt, nachdem Xi Jinping seine dritte Amtszeit mit einer klingenden Bestätigung begonnen hat der Politik.

Am Mittwoch verhängten die Behörden eine siebentägige Sperrung des Gebiets, in dem sich Chinas größte iPhone-Fertigungsfabrik in der Innenstadt von Zhengzhou befindet.

Die Einrichtung, die von Foxconn, einem der größten Zulieferer von Apple (AAPL), betrieben wird, hat seit Mitte Oktober mit einem Covid-Ausbruch zu kämpfen, der unter seinen Wanderarbeitern Panik ausgelöst hat.

Videos von Menschen, die Zhengzhou zu Fuß verlassen, sind in den letzten Tagen in den chinesischen sozialen Medien viral geworden. Staatliche Medien haben gesagt, dass viele Foxconn-Arbeiter zu denjenigen gehören, die kilometerweit auf den Highways laufen, um aus der Fabrik zu fliehen.

Der Lockdown und der Exodus belasten Foxconn kurz vor der wichtigen Weihnachtseinkaufssaison enorm und könnten die Produktion und den Versand des Montageunternehmens beeinträchtigen.

Der taiwanesische Hersteller ist nicht der einzige, der diese Woche mit Covid-bedingtem Chaos am Arbeitsplatz zu kämpfen hat. Am Montag stellte das Shanghai Resort von Disney (DIS) den Betrieb abrupt ein, um die Covid-19-Präventionsmaßnahmen einzuhalten. Besucher wurden im Park eingesperrt, bis sie einen negativen Test auf das Virus zeigen.

Auch die Autohersteller sind betroffen, da die Fälle in ganz China zunehmen und die Behörden Sperren, obligatorische Quarantänen und Wiederholungen verhängen Massentests.

Am Mittwoch teilte das staatliche chinesische Medienunternehmen National Business Daily mit, dass der Elektroautohersteller Nio (NIO) zwei Fabriken in der östlichen Stadt Hefei geschlossen habe Covid schränkt ein. In einer Erklärung vom Mittwoch sagte das Unternehmen, dass seine Produktion im vergangenen Monat durch die Pandemie beeinträchtigt worden sei.

„Die Fahrzeugproduktion und -auslieferung wurde durch betriebliche Herausforderungen in unseren Werken sowie Schwankungen in der Lieferkette aufgrund der Covid-19-Situationen in bestimmten Regionen Chinas eingeschränkt“, sagte Nio.

Yum China (YUMC), das in Shanghai ansässige Unternehmen, dem die Ketten KFC, Pizza Hut und Taco Bell in China gehören, zeichnete bei seinen Quartalsgewinnen ebenfalls ein düsteres Bild.

„Im Oktober waren rund 1.400 unserer Filialen entweder vorübergehend geschlossen oder boten nur Take-Away- und Lieferservice an“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. „Landesweit reisen die Verbraucher weniger und reduzieren ihre Ausgaben“, fügte sie hinzu.

Von Erleichterung ist kaum etwas in Sicht. Die Behörden haben die Covid-Beschränkungen nach Xis umfassender Machtübernahme auf dem Kongress der Kommunistischen Partei im vergangenen Monat verschärft, und die Fälle nehmen zu. China meldete für Dienstag 2.755 lokale Infektionen, die höchste tägliche Zahl seit August.