Von AP analysierte Satellitenfotos zeigen eine Achse des israelischen Vorstoßes Anfang dieser Woche in den Gazastreifen

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate (AP) – Laut Satellitenbildern von Anfang dieser Woche, die am Donnerstag von The Associated Press analysiert wurden, sind israelische Truppen im Rahmen ihres Krieges gegen die Hamas entlang einer wichtigen Küstenstraße am Mittelmeer in Gaza-Stadt vorgedrungen.

Die Bilder von Planet Labs PBC vom Montag zeigen eine Mondlandschaft aus Einschlagskratern von Raketeneinschlägen und Rauch, der über den nördlichen Ausläufern von Gaza-Stadt, dem größten städtischen Gebiet des belagerten Gebiets, aufsteigt. Die Bilder zeigen auch frühere Positionen israelischer Panzer und Schützenpanzer auf einer der drei Angriffsachsen, mit denen die Stadt vom Rest des Gazastreifens abgeschnitten wurde.

Hunderttausende Menschen flohen aus der Stadt, nachdem die Hamas am 7. Oktober einen Monat lang beispiellosen Krieg im Süden Israels geführt hatte, bei dem rund 1.400 Menschen getötet wurden.

Dieser Angriff löste eine Strafkampagne von Luftangriffen und die israelische Militäroffensive im Gazastreifen aus, bei der nach Angaben des Gesundheitsministeriums in der von der Hamas geführten Enklave bisher über 10.500 Menschen getötet wurden – zwei Drittel davon Frauen und Kinder.

Planet Labs hat begonnen, die Veröffentlichung von Bildern aus Israel und den palästinensischen Gebieten inmitten des Krieges zu verzögern, da es Bedenken hinsichtlich „der Möglichkeit von Missbrauch und Missbrauch“ seiner Bilder einräumte, sagte Will Marshall, Mitbegründer und CEO von San Unternehmen mit Sitz in Francisco.

„Planet stellt Kunden, darunter Medien und humanitäre Organisationen, weiterhin Erdbeobachtungsdaten von Gaza zur Verfügung, im Einklang mit unserem Engagement für Transparenz und Rechenschaftspflicht“, sagte Marshall in Antworten auf Fragen der AP vor der Veröffentlichung der Bilder am Montag. „Planet verändert keine Bilder und wir haben keine Anfragen zur Zensur von Bildern erhalten.“

Der AP verfügt über ein Abonnement für den Zugriff auf Bilder von Planet Labs, um seine weltweite Berichterstattung zu unterstützen, und verteilt diese Fotos an seine Abonnenten und Mitglieder.

Die Bilder vom Montag zeigen israelische Streitkräfte knapp einen Kilometer nördlich des Flüchtlingslagers Shati, einem dicht besiedelten Viertel neben dem Zentrum von Gaza-Stadt. Shati beherbergt palästinensische Familien, die während des Krieges um die Gründung Israels im Jahr 1948 aus dem heutigen Israel geflohen sind oder aus diesem vertrieben wurden.

Ihre Position deckt sich mit den Aussagen von Zeugen in Gaza-Stadt gegenüber der AP, deren Reporter weiterhin im Gazastreifen arbeiten. Am Mittwoch sagte ein Zeuge der AP, er habe gesehen, wie israelische Soldaten in der Nähe des Shifa-Krankenhauses gegen die Hamas kämpften, etwa drei Kilometer (1,9 Meilen) von der Position entfernt, die die israelischen Streitkräfte am Montag eingenommen hatten.

Das diese Woche von der Hamas veröffentlichte Filmmaterial von Hamas-Kämpfern, die Straßenkämpfe mit israelischen Streitkräften führten, entsprach den Merkmalen der nördlichen Ausläufer des Gazastreifens. Dasselbe geschah in Filmmaterial, das vom israelischen Militär veröffentlicht wurde.

Das israelische Militär reagierte nicht sofort auf eine Bitte der AP um einen Kommentar zu den Satellitenbildern.

Nachdem israelische Soldaten den Zivilisten den Abzug aus Gaza-Stadt befohlen hatten, rückten sie von drei Stellungen aus auf Gaza-Stadt vor.

Sie durchziehen den südlichen Rand der Stadt bis zum Mittelmeer. Mittlerweile sind zwei weitere Kräfte aus dem Norden vorgedrungen, wobei es sich um Truppen rund um Beit Hanoun im Osten handelte und Kräfte, die auf den Satellitenbildern entlang des Mittelmeers im Westen zu sehen waren, so das in Washington ansässige Institute for the Study of War.

Solche „Räumungsvorgänge dauern häufig Wochen und manchmal Monate“, sagte das Institut.

Die Satellitenfotos zeigen über ein halbes Dutzend israelische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, die sich am Montag die Ahmed-Orabi-Straße entlang bewegten, eine Küstenstraße am Mittelmeer, an der sich auch eine Reihe von Hotels und Restaurants befinden. Eine Straßenmoschee ist in Trümmern zu sehen.

Etwa 20 weitere Fahrzeuge nördlich an einem Standort, der den israelischen Streitkräften wahrscheinlich als Vormarschbasis dienen könnte, zeigen die Fotos. Ein paar hundert Meter (Yards) entfernt sind über drei Dutzend Einschlagskrater zu sehen, wahrscheinlich das Ergebnis eines früheren intensiven Feuerbeschusses Israels, um das Gebiet für seine Truppen freizumachen.

In ganz Gaza-Stadt sind brennende Brände und zerstörte Gebäude zu sehen.

Da Journalisten außerhalb der Stadt keinen Zutritt haben, bleibt es schwierig, unabhängige Informationen über das Geschehen zu sammeln. Neben Videos und Bildern in sozialen Medien ist auch das wachsende Angebot an Satellitenbildern von kommerziellen Unternehmen für die Berichterstattung über abgesperrte Gebiete und Länder immer wertvoller geworden.

Diese Unternehmen können hochdetaillierte Bilder aufnehmen, die mit denen konkurrieren, die früher nur wenigen Ländern vorbehalten waren. Airbus und das in Colorado ansässige Unternehmen Maxar Technologies haben Reportern auch während des Israel-Hamas-Krieges Bilder zur Verfügung gestellt. Beide Firmen antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Zuvor verbot ein US-Gesetz aus dem Jahr 1996, bekannt als Kyl-Bingaman Amendment, amerikanischen Firmen die Veröffentlichung hochauflösender Satellitenbilder von Israel, die über das hinausgingen, was im Ausland kommerziell erhältlich war. Doch als kommerzielle Firmen Satelliten mit höherer Auflösung ins All schickten, wurden diese Bilder immer häufiger verfügbar.

Diese neu verfügbaren Bilder wurden bereits in der Berichterstattung über Israel verwendet. Die AP stützte sich auf solche Bilder und berichtete im Jahr 2021, dass eine geheime israelische Nuklearanlage im Zentrum des nicht angemeldeten Atomwaffenprogramms des Landes offenbar das größte Bauprojekt seit Jahrzehnten durchführe. Diese Arbeit scheint bis heute andauern.