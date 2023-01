Von Anis bis Melisse: Das ABC der Heiltees

Ein heißer Tee im kalten Winter ist mehr als nur eine Wärmequelle. Auch die richtige Infusion kann helfen, Beschwerden zu lindern. Welches Kraut soll wann ins Teesieb kommen.

Her mit dem Tee: Gerade in der kalten Jahreszeit ist das Heißgetränk ein beliebter Tröster. Doch der Aufguss kann weit mehr als nur wärmen und den Durst löschen. Heiltees können auf natürliche Weise helfen, Symptome wie Schlaflosigkeit, Husten und Magen-Darm-Beschwerden zu lindern.

„Damit der jeweilige Tee seine Wirkung entfalten kann, ist die richtige Dosierung wichtig“, sagt Ursula Sellerberg von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Die Informationen finden Sie auf der Packungsbeilage. Bei einer Unterdosierung des Tees kann es sein, dass die gewünschte Wirkung ausbleibt.

Wichtig ist, die Blätter, Blüten oder Wurzeln mit kochendem Wasser aufzugießen und den Tee dann nach Anleitung aufzugießen. Dies kann bis zu 15 Minuten dauern.

Allerdings: „Auch Tees sind keine Wundermittel“, betont Ursula Sellerberg. Sie können einen Genesungsprozess beispielsweise von einer Erkältung unterstützen. Aber nichts weiter. Aber eine Tasse Tee ist oft ein Moment der Selbstfürsorge. „Man tut sich etwas Gutes“, sagt der Apotheker. Allein das Ritual der Zubereitung kann positive Effekte auslösen.

Welcher Tee ist gut bei welchen Beschwerden? Hier folgt ein kleines, unvollständiges ABC:

A wie Anis:

Die ätherischen Öle des Anissamens helfen besonders bei Husten und Heiserkeit. Denn Anistee wirkt schleimlösend und antibakteriell.

Bei Verdauungsproblemen sorgt Anistee außerdem dafür, dass Magen- und Darmkrämpfe gelindert werden. Ein Tipp von Ursula Sellerberg: „Am besten drückt man den Anis vor dem Aufgießen des Tees leicht aus, dann löst sich mehr ätherisches Öl im heißen Wasser auf.“

Nebenwirkungen: Manche Menschen reagieren allergisch auf Anis – sie sollten keinen Anistee trinken.

B wie Brennnessel:

„Die Brennnessel ist fester Bestandteil vieler Nieren- und Blasentees, weil sie hervorragend gegen Harnwegsinfekte wirkt“, sagt Heilpraktiker René Gräber aus Preetz (Schleswig-Holstein).

Aber auch bei rheumatischen Beschwerden oder Gicht kann die Brennnessel, die zudem viele Vitamine und Mineralstoffe enthält, positive Wirkungen haben. Denn es wirkt entwässernd und schmerzlindernd. Und es brennt überhaupt nicht auf der Zunge.

Nebenwirkungen: Wer Wassereinlagerungen – also Ödeme – hat, sollte vorsichtig sein. „Bei Ödemen durch eingeschränkte Nierenfunktion oder Herzinsuffizienz sollten Sie auf den Tee verzichten“, rät Gräber.

Und: „Vorsichtshalber sollten auch Schwangere und Kinder auf Tee aus Brennnesselblättern verzichten, da es nicht genügend Erfahrungen gibt“, sagt Ursula Sellerberg.

F wie Fenchel:

Fenchelsamen enthalten ätherisches Öl, das Verdauungsbeschwerden wie leichte Magen-Darm-Krämpfe, Blähungen oder Blähungen lindern kann. „In hohen Dosen kann Fencheltee Krämpfe lindern und auch den Appetit anregen“, sagt Ursula Sellerberg. Auch bei Erkältungen kann es hilfreich sein.

Nebenwirkungen: Vorsicht beim Verzehr von Fencheltee bei bekannten Allergien. „Das gilt vor allem für Allergien gegen Doldenblütler und Pollenallergien“, sagt René Graeber. Und bei einer Sellerieallergie besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer allergischen Kreuzreaktion.

G wie Goldrutenkraut:

Goldrutenkraut gilt als entwässernd, entzündungshemmend und schmerzlindernd. Konkret heißt das: „Bei Nierensteinen oder Nierengrieß hilft die Heilpflanze aufgrund ihrer harntreibenden Wirkung oft sehr gut“, sagt Gräber. Der Tee sorgt dafür, dass Nieren und Blase gut durchgespült werden.

Nebenwirkungen: „Bei Ödemen sollte man allerdings auf eine Spülungstherapie verzichten“, rät Ursula Sellerberg. Und: „Bei Pollenallergien ist das Risiko allergischer Symptome deutlich höher“, warnt René Gräber.

L wie Lavendel:

Ob Unruhe, Einschlafstörungen oder Oberbauchschmerzen – in solchen Fällen kann Lavendeltee hilfreich sein. „Bei chronischen Angstzuständen kann der Tee die Symptome lindern, dies sollte aber keine kausale Therapie ersetzen“, sagt René Gräber. Der Tee behebt es also nicht allein, es braucht eine Behandlung, die an der Ursache ansetzt.

Auch bei Blähungen und Reizdarmsyndrom kann Lavendeltee beruhigend wirken.

Nebenwirkungen: Lavendeltee gilt allgemein als bekömmlich und es sind keine nennenswerten Nebenwirkungen bekannt.

T wie Thymian:

Thymiantee enthält ätherisches Öl. „Der Aufguss wirkt krampflösend, schleimlösend und antimikrobiell“, sagt Sellerberg. Thymiantee wird bei Bronchitis und Keuchhusten empfohlen.

Nebenwirkungen: „Überempfindlichkeit kann in seltenen Fällen zu Atemnot führen“, sagt Sellerberg. Schwangere sollten ihren Apotheker oder Arzt fragen, ob Thymiantee für sie empfehlenswert ist.

Z für Zitronenmelisse

Einem Tee mit diesem Heilkraut werden beruhigende und krampflösende Eigenschaften nachgesagt. Ein solcher Aufguss kann bei nervös bedingten Einschlafproblemen und Magen-Darm-Beschwerden helfen.

Nebenwirkungen von Melissentee sind nicht bekannt.