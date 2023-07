Berichten zufolge hat die International Justice Mission zu Unrecht mindestens zwei Kinder entführt und ihre Verwandten als Menschenhändler strafrechtlich verfolgt

Laut einer am Montag veröffentlichten verdeckten Untersuchung von BBC Africa Eye hat die International Justice Mission (IJM), eine wohltätige Anti-Sklaverei-Wohltätigkeitsorganisation, das Leben von mindestens zwei Familien in Ghana ruiniert, um ihre Kinder vor dem Menschenhandel zu retten .

Die BBC bestätigte zwei dokumentierte Fälle, in denen ghanaische Polizisten im Rahmen traumatisierender nächtlicher Razzien Kinder aus ihren Familien entführten. Ihre Verwandten – von denen einige ebenfalls mitten in der Nacht „entführt“ wurden – wurden dann wegen Menschenhandels strafrechtlich verfolgt, so dass sie mittellos und geächtet blieben, wenn sie den Prozess gewannen, oder jahrelang von ihren Kindern ferngehalten wurden, wenn sie es nicht schafften .

Während der als „Operation Hilltop“ bezeichneten Razzia im September 2022 holte die Polizei vier Kinder aus dem Dorf Mogyigna, darunter die 11-jährige Fatima, die von ihrer Großmutter weggetragen wurde, als die ältere Frau mit vorgehaltener Waffe festgehalten wurde. Zwei Onkel von Fatima wurden verhaftet.

Ein Undercover-Reporter, der sich IJM angeschlossen hat, beobachtete dies, obwohl die Mitarbeiter der Polizei und den Sozialdiensten mitteilten, dass die Kinder aus Mogyigna zur Arbeit verschleppt worden seien „Sklavenarbeiter“ Am künstlichen Volta-See teilte der Rechtsbeauftragte der Gruppe ihrer internen WhatsApp-Gruppe mit, dass dies der Fall sei „keine Elemente des Menschenhandels“ in drei der vier Kinderfälle überhaupt vorlag und dass der vierte Fall von der Familie des Kindes bestritten wurde.

Die Gruppe hatte die Kinder trotzdem entfernt, weil sie behauptete, sie seien es „in Gefahr“ Sie waren Opfer von Kinderarbeit und isolierten sie über vier Monate lang in einer IJM-Unterkunft ohne Informationen über ihre Familien, während die ghanaischen Sozialdienste bestätigten, dass kein Menschenhandel stattgefunden hatte.









Die Kinder wurden schließlich nach Hause geschickt, aber nicht bevor Fatimas Großvater gestorben war und ihre Onkel, die wegen Kinderhandels und Kinderarbeit strafrechtlich verfolgt worden waren, gezwungen waren, ihre Ersparnisse für den Transport zum Gericht und für Anhörungen gegen Kaution auszugeben, bevor ihre Namen endgültig geklärt wurden. IJM ist so tief in die ghanaische Staatsanwaltschaft eingebettet, dass ein Anwalt der Wohltätigkeitsorganisation bei einer der Anhörungen tatsächlich für den Staatsanwalt einsprang, berichtete die BBC.

Ein hochrangiger IJM-Mitarbeiter erzählte dem Undercover-Reporter, dass die NGO ein Quotensystem habe, das eine bestimmte Anzahl von Rettungen und Strafverfolgungen pro Jahr vorsehe. Arbeitnehmern, die diese Ziele nicht erreichten, wurden angeblich Lohnerhöhungen verweigert und sie riskierten sogar, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Es sei keine Option gewesen, die Kinder bei einer Razzia nicht zurückzuholen, so ein Arbeiter, der dem Undercover-Ermittler sagte: „Wir können nicht sagen, dass wir nicht einmal eines (Kind) bekommen haben, wir müssen welche bekommen.“

IJM, das jährlich über 100 Millionen US-Dollar (78 Millionen Pfund) an Fördermitteln erhält, verteidigte seine Rettungs- und Strafverfolgungsziele als notwendig, um den Kinderhandel zu stoppen, bestritt jedoch, dass es Strafen für die Nichterfüllung dieser Ziele gebe. Die Gruppe bezeichnete Operation Hilltop als Erfolg.