Vom Schreibtisch: Putin nimmt an Atomwaffenübung teil

Trotz westlicher Ablehnung hält Russland an seiner Behauptung fest, dass die Ukraine beabsichtige, eine atomverseuchte Bombe auf ihrem eigenen Boden zu zünden. Kremlchef Putin sagt, das Risiko eines globalen Konflikts sei hoch – und verfolgt eine Übung der russischen Nuklearstreitkräfte.

Russlands Staatschef Wladimir Putin nahm am Nachmittag an einer Übung der „strategischen Abschreckungskräfte“ seines Landes teil, die unter anderem auf die Gefahr eines nuklearen Angriffs reagieren sollen. „Unter der Führung des Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Wladimir Putin, haben die strategischen Abschreckungskräfte am Boden, auf See und in der Luft trainiert“, sagte der Kreml. Die Übung diene der Vorbereitung auf einen möglichen feindlichen Nuklearangriff auf Russland, zitierte die RIA den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Der Kreml stellte Fotos per Videolink zur Verfügung, die Putin nach der Übung zeigen.

Die Übung beinhaltete das Abfeuern von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Unter anderem wurden ballistische Raketen von der Halbinsel Kamtschatka und aus den Gewässern der Barentssee in der Arktis abgefeuert. An der Übung waren auch Tu-95-Langstreckenbomber beteiligt. „Die gestellten Aufgaben für die strategische Abschreckungsübung wurden vollständig erfüllt. Alle Raketen haben ihr Ziel erreicht“, heißt es in der Erklärung. Die Aufgabe der russischen „strategischen“ Streitkräfte besteht im weitesten Sinne darin, auf äußere Bedrohungen zu reagieren, einschließlich im Falle eines Atomkriegs. Sie sind mit Interkontinentalraketen, strategischen Langstreckenbombern, U-Booten, Schiffen und Marineflugzeugen bewaffnet. Die Übungen fanden vor dem Hintergrund der russischen Offensive in der Ukraine und der Krise zwischen Moskau und westlichen Ländern statt. Russische Regierungsvertreter haben wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen im Falle einer existenziellen Bedrohung Russlands gedroht.

Bei einem Treffen mit Staatsoberhäuptern aus ehemaligen Sowjetrepubliken vor der Trainingseinheit sagte Putin, Russland sei sich der ukrainischen Pläne bewusst, eine schmutzige Bombe mit radioaktivem Material einzusetzen. Putin sagte weiter, das Risiko eines globalen Konflikts sei hoch. Die Sicherheitsvorkehrungen von Infrastruktureinrichtungen sollten erhöht werden.

USA: „An den Vorwürfen ist nichts dran“

Eine „schmutzige Bombe“ besteht aus radioaktivem Material, das mit herkömmlichen Sprengstoffen freigesetzt wird. Anders als bei einer Atombombe gibt es keine nukleare Kettenreaktion. Russland machte die Vorwürfe am Sonntag öffentlich, während die Ukraine, die USA, Frankreich und Großbritannien sie zurückwiesen. Trotzdem beharrt Russland auf der Behauptung, die Ukraine habe eine solche Bombe und beabsichtige, sie einzusetzen. Moskau hat keine Beweise vorgelegt. Vielmehr wird Russland verdächtigt, den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ in der Ukraine selbst vorzubereiten.

Der Kommunikationsdirektor des US National Security Council, John Kirby, sagte nach einer Debatte im UN-Sicherheitsrat zu diesem Thema, dass an der russischen Behauptung absolut nichts dran sei. „Es ist einfach nicht wahr. Wir wissen, dass es nicht wahr ist“, sagte Kirby. „Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Russen gelegentlich andere für Dinge verantwortlich gemacht haben, die sie beabsichtigten.“

Das russische Militär sagte am Montag, es habe seine Streitkräfte auf den Einsatz unter radioaktiven Bedingungen vorbereitet. Dies gab der Chef der russischen Atom-, Bio- und Chemieschutzkräfte, Generalleutnant Igor Kirillov, in einer Pressekonferenz bekannt.