Das älteste Filmfestival der Welt in der Stadt, die sich selbst als „Serenissima“ – also das Ehrwürdigste – bezeichnet, droht an Konservativität zu ersticken: „Maestro“ ist ein solches Beispiel. Nicht, weil es um die Lebensgeschichte von Leonard Bernstein (1918 bis 1990) geht. Regisseur Bradley Cooper, der auch den Dirigenten spielt, hat es meisterhaft in wunderschönem Schwarzweiß inszeniert. Auch am Pult gelingt es Cooper gut, wenn er die Musik mit Begeisterung ins Orchester peitschen will.

Wenn im Abspann dann Martin Scorsese und Steven Spielberg als Produzenten auftreten, ist eines klar: Es geht hier nicht um etwas Neues, sondern um das Selbstbewusstsein der amerikanischen Kinowelt. Und damit nichts stört, bleibt vieles verborgen: Bernsteins Bisexualität wird wie ein Erwachsener behandelt, und seine Frau Felicia Montealegre (Carey Mulligan), selbst Künstlerin, bleibt letztlich die Geliebte, die Patientin, um ihn in seiner Kunstfertigkeit nicht zu hemmen Entwicklung. So können Sie ungestört in Gustav Mahlers „Adagio“ schwelgen und den schönen Kinotod in Venedig erleben.

Warum kann jeder zum Mörder werden? Das bleibt offen

„Adagio“ hieß der sanft dystopische italienische Wettbewerbsbeitrag, der im von einer Klimakatastrophe ausgedörrten Italien spielt. Der Film zeigt eine Gangstergeschichte im prekären Milieu Roms um einen Jungen, der in eine große Erpressungsgeschichte verwickelt wird. Aber das alles lässt einen völlig kalt. Auch die härtere Hollywood-Version in Form eines Thrillers von Altmeister David Fincher („Fight Club“) ist keine Offenbarung.

Der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender erklärt in einem internen Monolog aus dem Off die Psychologie eines „Killers“. Die These: Jeder von uns kann einer sein! Doch woher der extreme Mangel an Empathie kommt, der ohnehin Voraussetzung für kommerzielles Töten ist, kann der Film nicht erschließen. Bei aller Perfektion und genialem Sounddesign entsteht hier eine große Lücke.

Der einzige Deutsche im Wettbewerb ist der 1985 geborene Regisseur Timm Kröger. In „Die Theorie von allem“ spielen Hanns Zischler und Gottfried Breitfuß zwei rivalisierende Wissenschaftler und Jan Bülow einen Doktoranden. Sie sind zu einer Quantenphysik-Konferenz in die Schweizer Alpen gekommen, einem bahnbrechenden Vortrag eines indischen Außenseiters. Da er aber nie auftaucht, herrscht eine Woche lang eine „Zauberberg“-Atmosphäre. In Schwarz und weiß. Und wenn unerklärliche Zeitverschiebungen und Todesfälle auftauchen, wird das Ganze zu einer Mischung aus Dürrenmatt und Hitchcock. Für viele ist der Film die Entdeckung eines talentierten deutschen Regisseurs. Doch die komplexe Geschichte – und Kröger hat auch am Drehbuch mitgewirkt – ist sehr unverständlich erzählt.

Daran scheitert auch der vielgelobte französische Beitrag mit Léa Seydoux: „La Bete – das Biest“ erzählt in Zeitschleifen von 1910 bis 2044 die Geschichte einer Frau und eines Mannes (George MacKay), die sich in unterschiedlichen Leben wiedersehen, doch Don kommen nicht zusammen. Regisseur Bertrand Bonello hat sich hier zumindest auf eine Frau konzentriert, die jedoch ihren Mann nicht rechtzeitig verlässt und in der Zukunft (2044) kurz davor steht, der Verführung zu erliegen und negative Erinnerungen aus ihrer DNA zu löschen. Zugegebenermaßen mit der Gefahr zunehmender Unempfindlichkeit, aber auch des Glücksgefühls.

Wiedergeburt, psychedelische Eingriffe, technische Glücksversprechen inklusive Schönheitsoperationen – all das vereint sich zu einem tollen, spannenden Reigen, der nie endet und auch stilistisch rätselhaft bleibt.

Polanski liefert in der Klassenfrage ein lustiges Spiel ab

Bei so viel Härte war „The Palace“ des 90-jährigen Roman Polanski, der selbst nicht am Lido erschien, ein fröhlich-schönes Spiel um die Klassenfrage. Und das führte zurück zu den Schweizer Bergen, auch zu einer Art „Zauberberg“, frei nach dem Motto: „Wir oben, ihr da unten“.

Denn die oberen Zehntausend residieren im Luxus-Hostel „The Palace“. Vor der Kulisse der verschneiten Berge erwartet die Gäste eine opulente Silvesterfeier, mit der das Jahr 2000 gebührend begrüßt wird. Doch nichts läuft nach Plan. In der Küche brutzelt es, es gibt Kaviar in riesigen Schüsseln und der Champagner strömt in Strömen. Das Personal ist bereit, alle Wünsche zu erfüllen: vom Kunstrasen für einen Hund, der sein Geschäft sonst im Bett verrichtet, über russische Oligarchen, die einen Bunker für ihre Geldkoffer verlangen, bis zum Bankrotteur, der ein Upgrade fordert.

Der Hotelmanager regiert das Chaos und versucht, den großen Skandal zu verhindern. Oliver Masucci spielt diesen Gastbändiger großartig. Ein schöner unterhaltsamer Film mit ein paar flachen Ausrutschern. Schade als das Ende einer großartigen Regiekarriere. Der Film hat weder in Frankreich noch in den USA einen Verleih gefunden, und Polanski bleibt heikel.