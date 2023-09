Ein Beamter von sechs Kindertagesstätten in Calgary, die aufgrund eines E. coli-Ausbruchs geschlossen wurden, sagt, dass eine gründliche Reinigung der Einrichtungen bis zu einer Woche dauern könnte.

Alberta Health Services gab am Dienstag bekannt, dass es 56 im Labor bestätigte Fälle im Zusammenhang mit dem Ausbruch gab, darunter bis zu 50 Kinder, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Laut AHS ist die Zahl der ins Krankenhaus eingelieferten Personen von 12 am Montag auf 15 gestiegen.

Sechs der Fueling Brains-Kindertagesstätten wurden bis zur Lösung der Probleme geschlossen.

Darüber hinaus berichtete AHS, dass fünf weitere Standorte, die sich eine zentrale Küche teilen, ebenfalls Teil des Ausbruchs seien.

„Allen 11 Kindertagesstätten im Raum Calgary wurde eine Schließungsanordnung erteilt, bis die Probleme geklärt sind“, sagte AHS in einer Erklärung.

„Familien mit Kindern, die einen der oben genannten Orte besuchen, wurden Briefe mit der Information über den Ausbruch geschickt und werden gebeten, auf Symptome zu achten.“

In einer Erklärung sagte Faisal Alimohd, der Mitbegründer von Fueling Brains, dass die Organisation am Sonntag, dem 3. September, gegen Mittag von AHS über den möglichen Ausbruch informiert worden sei. Alimohd sagte, dass die Familien so schnell wie möglich über die sich entwickelnde Situation informiert worden seien Informationen könnten weitergegeben werden.

„Die genaue Quelle des Ausbruchs wurde nicht identifiziert, aber wir werden unsere Richtlinien, Verfahren und Beschaffung im Zusammenhang mit der Lebensmittelversorgung unserer Einrichtungen überprüfen“, sagte Alimohd.

„Wir sind uns bewusst, dass dies eine schwierige Situation für unsere großartigen Familien und Mitarbeiter ist. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, sie zu unterstützen und Updates bereitzustellen, sobald sie verfügbar sind.“

In einer Erklärung sagte Lois Garcia, die Vizepräsidentin für den operativen Bereich von Fueling Brains, dass man „konsequent nach gemeinsamen Faktoren sucht, die zu diesem Ausbruch führen“.

„Unsere größte Sorge und unser Mitgefühl gelten in dieser herausfordernden Zeit allen betroffenen Familienangehörigen, Kindern und Mitarbeitern“, schrieb Garcia.

E. coli ist eine bakterielle Infektionsart, die am häufigsten durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel verursacht wird. Laut AHS bessert sich bei der Mehrheit der Menschen, die sich infizieren, im Allgemeinen innerhalb von 10 Tagen von selbst und ohne spezifische Behandlung eine Besserung.

Aber der E. coli-Stamm, den AHS bei diesem Ausbruch identifiziert hat, wird als Shigatoxin produzierender E. coli bezeichnet und kann schwerwiegendere Probleme verursachen.

Dr. Stephen Freedman, Professor für Pädiatrie und Notfallmedizin an der Universität von Calgary, sagte, dass Menschen, die mit Shiga-Toxin produzierenden E. coli infiziert sind, zwischen 10 und 40 Mal am Tag starke Bauchschmerzen, Krämpfe und häufigen blutigen Durchfall verspüren können Mal am Tag.

Die Public Health Agency of Canada (PHAC) teilte CBC News mit, dass im Jahr 2022 im Land 859 Fälle von Shigatoxin produzierenden E. coli gemeldet wurden.