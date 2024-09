De sociaal-democraten en de conservatieve CDU in Duitsland hebben een probleem: in de drie Bundesländern in het Oosten, in Saksen, Thüringen en Brandenburg, zijn hun meningen sterk, en de hele wereld wordt beïnvloed door hun ervaringen: ze maken zich ook zorgen over de rechte lijn. Alternatief voor Duitsland (AfD) en ook voor de nieuwe Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Was AfD en BSW eint, ist der Widerstand gegen de Duitse Oekraïne-Unterstützung. Zowel wol, dat is in Duitsland hetzelfde voor het land, Rusland en Oekraïne, als de kosten van Oekraïne. De door de SPD geleide Bundesregierung onder bondskanselier Olaf Scholz en de CDU-Oppositie wollen dageggen Kiev militarisch in ihrem Abwehrkampf gegen Rusland stärken – met offenem Ende.

Dit is het hoofdthema van de ontwikkeling van de AfD, wat geldt voor de CDU en de SPD, maar niemand wil geregeerd worden door de AfD. Zelfs als de AfD nu in alle drie de Bundesländern mogelijk is, zouden we de BSW graag met de coalitielaars willen hebben. En omdat het land zich zorgen maakt over de toekomst: gemeenschappelijke samenwerking nu, zullen we ervoor zorgen dat over de regels van het land voor het vredesverdrag in Rusland wordt onderhandeld.

Het is geen kwestie van Brandenburgse Außenpolitik

Dit is de Oekraïne-Hilfe-kwestie die inherent helemaal geen landpolitiek thema is. Brandenburgs SPD-minister-president Dietmar Woidke zei dat hij erg trots was op Brandenburgs eigen zaken en ministerie van Defensie, „en dat zal zo blijven in de toekomst van de regering van het land.“

Daarom is de BSW ook de AfD in de Wahlkampf als de Friedensparteien präsentiert Afbeelding: Sascha Steinach/IMAGO

De politieke Wissenschaftler Henning Hoff van de Duitse Gesellschaft voor Auswärtige Politik verweist in het gesprek met de DW in de Umfragen, nadat hij zelf een BSW-aanhangsel van het thema Oekraïne-Unterstützung bij de Wahlentscheiding had gespeeld, heeft een ongeordende rol gespeeld. Daarbij komt het volgende: „De BSW-regelgeving in deze richting is in lijn met de geboekte vooruitgang en aangezien ze volledig zijn verwerkt, moeten we niet aarzelen om dat te doen.“

Alarm in Berlijn na BSW-Forderung

We zijn er trots op minister-president Woidke in Brandenburg te zijn met de Forderungen van de BSW en andere vertegenwoordigers, dus wie is ook een Saksische Kollege Michael Kretschmer van de CDU en de Thüringer CDU-chef en de verantwoordelijke minister-president van de Bundeslandes, Mario Voigt . Bekijk alle brauchen das Bündnis Sahra Wagenknecht, met een betere controle over de AfD-zusters.

Als mogelijke managementpartner van BSW in de Bundesländern is het Duitse Oekraïne-beleid radicaal capabel – dat is alarmerend in die Bundespolitik. CDU-partijchef Friedrich Merz verklaarde: “Een unserer Haltung zal het resultaat zijn van de steun van de AfD en BSW, en niet anders. Als Oekraïne valt, zal de vrijheid van Europa enorm worden beschadigd.”

Dit is hoe de AfD en BSW wachten: de auto van de belangrijkste carnavals zegt dat de AfD-Ko-Vorsitzende Alice Weidel (l.) en Sahra Wagenknecht, die werden gesteund door de Russische president Wladimir Poetin Afbeelding: Michael Probst/AP/picture alliantie

Ook zijn wij er niet voor de CDU-veiligheidspoliticus Roderich Kiesewetter. Bereits kurz voor de Landtagswahlen schreef daar DW, seine Partei solle dem BSW in Fragen der Ukraine-Hilfe keinerlei Zugeständnisse machen. „Ja, het is waar dat de strategie van de BSW onbevredigend is, zodat de partijen van de democratische partijen erbij betrokken zijn en dat de strategie van de BSW daarom een ​​verlengstuk is van de arm van de Kremls.“ Eine Zusammenarbeit met de BSW „würde einer Selbtzerstörung gleichkommen“, dus Kiesewetter.

Neue Töne vom Duitse Bundeskanzler

Alles verandert echter volgens de retoriek van de Berlijnse politiek en de BSW entgegenzukommen. Bondskanselier Olaf Scholz zal veel dank verschuldigd zijn aan degenen die het land militair zullen dienen, en zal worden versterkt door een Duitse militaire rol. In de laatste videobotschaft werd gezegd dat er meer rust is in Duitsland, zodat alle diplomaten er blij mee zouden zijn, zodat er wat gerechten gebakken kunnen worden. „Dafür is jetzt die Zeit.“ De concrete Berliner-relaties zijn op dit moment niet dezelfde.

Bondskanselier Olaf Scholz (links) met de Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York Afbeelding: Michael Kappeler/dpa/picture alliantie

Er is met alle dingen een grote verandering tot stand gekomen: de Waffenlieferungen hat der Bundeskanzler bisher meist im Gleichritt with US-Präsident Joe Biden traden op en wartetet jeweils auf een Entscheidung in Washington, before the nachzog. Je krijgt antwoord van de Kanzler over de Frage, als er een schriftelijke verklaring is voor de Einsatz-geliefde die je ziel in Rusland zal ontvangen, dan sterft Biden als volgt: „Dat is geen kwestie van persoonlijke zorg. Gründe.“ Die gewichten in Berlijn zijn veranderd.

Er bestaat evenmin een klein regeerakkoord met de federale Sahra Wagenknecht in de drie oostelijke Bundesländern. Aber der Politikwissenschaftler Henning Hoff zei dat alle Duitse regeringen de Duitse Oekraïne-politiek hebben overgenomen: „Deutschlands Verbündete sich, was deutsche Verlässlichkeit bedeutet, zmal de Bundesregierung mit der Halbierung der Ukrainehilfe im Haushalts ontwikkeling voor 2025 van acht tot vier Milliarden ein fatales Signaal gesetzt bzw.

Trump wil Oekraïne ‘raussen’

Der Präsidentschaftswahlkampf in de VS is een nervosität in Berlijn. Wat er met president Joe Biden gebeurde in de Algemene Vergadering van de VN en uiteindelijk zei: „We zijn in een positie om Oekraïne te steunen, maar we zijn niet op een andere toon overtuigd door de Republikeinse kandidaat Donald Trump.“ Biden en vice-president Kamala Harris – Trumps Rivalin im Wahlkampf – waren in de Krieg de VS binnengezogen, zei Trump met een Wahlkampfauftritt. ‚We zullen je binnenkort meer bezorgen.‘ Nur mit ihm als presidenten de VS uit de Krieg herauskommen: „Ik werd dat erleden. Wir müssen raus.“

Donald Trump moet erkennen dat de Amerikaanse betrokkenheid bij Oekraïne als president mogelijk is geweest Afbeelding: Win McNamee/Getty Images

Sinds Trump in november heeft gewonnen en de Oekraïne-Unterstützung der USA van kracht is, zullen de nieuwe belastingen op de Europese Unie doorgaan en zal de Duitse regering op de Lijst van de Unterstützersteht staan. In het jaar van de Bundestagswahl 2025 was er een complete situatie voor alle Duitse partijen, met festiviteiten aan de andere kant. Dan zouden we de Bundnis Sahra Wagenknecht für Koalitionen kunnen laten bebraucht en Forderungen na afloop van de Oekraïne-Hilfe-set.

Henning Hoff blijft de Duitse regering een stabiele basis bieden voor de Oekraïne-Unterstützungskurs der Bundesregierung. “Het probleem ligt hierin dat de Bundesregierung (en ook de CDU/CSU) zwaar versterkt is, de mens werd Oekraïne ‘zo lang, maar niet zo’. Unterstützung leisten, aber unklar bleibt: zu welchem ​​Zweck? Wenn es darum gehen soll, Rusland en Als de Verhandlungstisch zou worden aanvaard, zou het resultaat duidelijk zijn.

Vóór half oktober zal president Biden een bijeenkomst bijwonen van de Ukraine-Unterstützer nach Deutschland, evenals de US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Als jij ons durft te laten weten dat je bij ons van harte welkom bent, krijg je ook meer steun voor jouw toekomst. Eine Annäherung in Deutschland en ds BSW würde Zweifel en der Verlässlichkeit der Bundesregierung säen.