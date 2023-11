Das Samsung Galaxy A15 wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 offiziell auf den Markt kommen. Gerüchten zufolge soll es in Europa in 4G- und 5G-Versionen auf den Markt kommen, wobei ersteres auf Geekbench mit dem Helio G99 SoC gesichtet wurde. Jetzt sind Spezifikationen des Galaxy A15 5G aufgetaucht, darunter der Dimensity 6100+ SoC, Android 13 und 4 GB/6 GB RAM.

Die Quelle behauptet außerdem, dass das Galaxy A15 5G über einen 6,5-Zoll-FullHD+-90-Hz-Bildschirm verfügen wird. Frühere Gerüchte besagten, dass das Galaxy A15 mit einem 6,4-Zoll-OLED-Display ausgestattet sein würde, erwähnten jedoch nicht, ob es sich um das 4G- oder 5G-Modell handelt.

Durchgesickertes Rendering des Samsung Galaxy A15

Die 50-MP-Hauptkamera des Samsung Galaxy A15 5G verfügt über einen 10-fachen Zoom und wird durch 5-MP- und 2-MP-Einheiten ergänzt. Für Selfies und Videoanrufe verfügt es auf der Vorderseite über eine 13-MP-Kamera.

Das Smartphone wird über bis zu 128 GB internen Speicher verfügen, mit der Option, diesen um bis zu 1 TB zu erweitern. Unter der Haube wird ein 5.000-mAh-Akku mit 25-W-Ladeunterstützung verbaut sein. Das Smartphone wird außerdem über einen seitlich angebrachten Fingerabdruckscanner zur biometrischen Authentifizierung verfügen.



Durchgesickertes Rendering des Samsung Galaxy A15

Der Quelle zufolge wird das Galaxy A15 5G in den Farben Blau und Schwarz erhältlich sein und in den USA 149 US-Dollar kosten. Ein früheres Gerücht besagte, dass der Preis in Europa bei rund 250 Euro liegen würde.

Zu den 4G- und 5G-Varianten des Galaxy A15 gibt es von Samsung keine Neuigkeiten, daher ist es am besten, abzuwarten, bis diese Gerüchte und Leaks von mehreren zuverlässigen Quellen bestätigt werden, bevor man sie für endgültig hält.

Quelle