Volleyball: „Machen Sie die Mannschaft fit“: Netzhoppers hoffen auf Rückkehrer

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hofft auf die Rückkehr verletzter oder angeschlagener Spieler. „Wir haben zu viele Verletzte und zu wenige Spieler, die trainieren können“, sagte Teammanagerin Britta Wersinger nach der deutlichen 0:3-Heimniederlage gegen die SVG Lüneburg am Sonntag. Die Brandenburger, die mit nur einem Sieg aus sechs Spielen gestartet sind, blicken optimistisch auf das ausgeglichene Spiel gegen die favorisierten Niedersachsen, „Sätze zwei und drei sahen richtig gut aus“.

Doch der Mannschaft von Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski bleibt wenig Zeit zur Regeneration. Das Pokal-Viertelfinale (19:00 Uhr) findet am Mittwoch in Giesen statt, am Samstag folgt das Auswärtsspiel in Herrsching. „Max Schulz bleibt zu Hause“, sagte Wersinger, der hofft, dass Malachi Murch, Byron Keturakis, Theo Timmermann und Raymond Barsemian wieder zur Verfügung stehen – wenn auch nur für wenige Momente: „Wir müssen sehen, dass wir die Mannschaft fit machen .“

Dann soll eine Aufholjagd starten. Hinter dem mit 21 Punkten führenden Titelverteidiger BR Volleys zählen die Plätze zwei bis sechs zu den Verfolgern des Spitzenreiters. Die Netzhoppers stehen mit nur einem Sieg aus sechs Spielen auf dem siebten Platz.

Dass Potenzial in der Mannschaft steckt, zeigten die Netzhoppers zum Saisonstart beim Bounce House Cup. Dort überraschten die Brandenburger mit Siegen gegen Düren und Lüneburg, gegen die es in der Liga nun deutliche Niederlagen gab. Aber auch Wersinger rechnet wieder mit besseren Leistungen: „Wir sind von zu Hause aus optimistisch und arbeiten daran, die Dinge zu ändern.“

dpa