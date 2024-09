De Netzhoppers Königs Wusterhausen zijn inmiddels op een lager niveau begonnen aan het nieuwe seizoen van de Volleybal Bundesliga. Beim Voet 1844 Freiburg verloor de ploeg van Trainer Liam Sketcher deutlich met 0:3 (16:25, 22:25, 21:25). In de Freiburger Act-Now-Halle wordt de nieuwe Zuammengestellte Mannschaft uit Brandenburg in Theo Timmermann en Yann Niclas Böhme met een flexibele Punktesammler voltooid.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Junge Wähler in Brandenburg :

Rechts staat Brandenburgse Jeugd

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesligavorschau :

Ein Abo weniger, oh wat mooi!

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga 5. Spieltag – Samstag :

München en Leverkusen spelen Remis



U kunt de gast in de Satz-ervaring niet zien in uw Rhythmus. Als er 4:4 te vinden is bij de Netzhoppers, zijn ze om 12:7 in Freiburg en kunnen ze naar de finish springen. De Brandenburger seiterten vor allem am Freiburger Block.

Ik breng veel tijd door tijdens de wintermaanden en geniet van de gezelligheid van de Freiburger ein. Als om 20:21 oorlog een Satzgewinn in Reichweite is, sterft de impulsieve Anhang de gastgeber hoog. Alle fans van de Netzhoppers zijn altijd beter met hun spel en ervaring aan het begin van hun leven met 5:4. Allereerst zal de Freiburger om 16.15 uur de fuhrung zien, de drie satz en het feest vieren.

© dpa-infocom, dpa:240928-930-246463/1