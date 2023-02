Volkswagen kreeg dinsdag te maken met een spervuur ​​van kritiek van campagnevoerders nadat het hoofd van zijn Chinese bedrijf zei dat hij tijdens een bezoek aan de fabriek van de autofabrikant in Xinjiang geen teken van dwangarbeid had gezien.

Activisten en een internationale groep wetgevers zeiden dat het onmogelijk was om de arbeidsnormen in de regio te controleren.

Mensenrechtengroepen documenteren sinds de jaren 2000 mensenrechtenschendingen in Xinjiang, waaronder massale dwangarbeid in detentiekampen die volgens de Verenigde Naties misdaden tegen de menselijkheid kunnen vormen. China heeft alle misbruiken in Xinjiang ontkend.

Ralf Brandstaetter, China-chef van Volkswagen (VLKAF), bracht op 16-17 februari 1-1/2 dag door met een rondleiding door de fabriek van de Duitse groep in de regio, die deel uitmaakt van een joint venture met het Chinese SAIC Motor, samen met Volkswagen’s (VLKAF) nalevings- en chefs buitenlandse betrekkingen in China.

Brandstaetter zei dat hij geen tekenen van dwangarbeid zag en dat de opmerkingen van de arbeiders overeenkwamen met de rapporten die Volkswagen van SAIC over de fabriek had ontvangen.

“Ik kan met mensen praten en mijn conclusies trekken. Ik kan proberen de feiten te verifiëren, en dat is wat ik deed. Ik heb geen tegenstrijdigheden gevonden’, zei hij, eraan toevoegend dat het zijn eerste bezoek was, maar niet zijn laatste.

Maar Luke de Pulford van de Interparlementaire Alliantie voor China, een groep wetgevers uit 30 democratische landen, waaronder Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten, zei dat mensenrechtenorganisaties vonden dat de arbeidsnormen in de regio niet konden worden gecontroleerd omdat leden van de Oeigoerse minderheid kon niet vrijuit spreken zonder voor hun veiligheid te vrezen.

Campagnevoerders op het World Uyghur Congress in Duitsland en onderzoekers van Sheffield Hallam University, die een rapport hebben geschreven over de banden van de toeleveringsketen van de auto-industrie met Xinjiang, zeiden dat het bezoek aan de regio en gesprekken met arbeiders waarschijnlijk gepland en gecoördineerd waren met de autoriteiten.

Brandstaetter zei dat hij zeven arbeiders individueel had gesproken – waaronder Han-Chinezen, Oeigoeren en Kazachen – sommigen via een vertaler naar keuze van Volkswagen en sommigen in het Engels, en kortere gesprekken had gevoerd met andere arbeiders tijdens zijn tournee, die volgens hem plaatsvond zonder toezicht van de overheid.

De fabriek, waar eerder de Santana werd geassembleerd, heeft sinds de pandemie 65% van het personeel zien inkrimpen en voert alleen de laatste kwaliteitscontroles uit en installeert bepaalde functies voordat voertuigen worden overhandigd aan dealers voor verkoop in de regio.

De geplande productie voor dit jaar is 10.000, een fractie van de 50.000 die bij de opening waren beoogd.

Volkswagen zegt dat het nooit bewijs heeft gevonden van dwangarbeid onder zijn werknemers in Xinjiang en zijn aanwezigheid is positief voor de lokale bevolking. Het ontkende dat het onderhoud van de fabriek een voorwaarde was die Peking had opgelegd om in heel China auto’s te blijven produceren.

De autofabrikant werd aanvankelijk geprezen voor het opzetten van de fabriek, zei hoofdlobbyist Thomas Steg, die het doel van het bouwen van infrastructuur en het verbeteren van de levensomstandigheden vergeleek met de hereniging van Duitsland.

Maar de sfeer veranderde na talloze dodelijke aanvallen in Xinjiang en elders tussen 2009-2014, die de Chinese regering de schuld gaf van militanten uit de regio, wat leidde tot een “aanzienlijk repressievere aanpak”, zei hij.

Nu Volkswagen echter op zoek was naar nieuwe contractuele partners over de hele wereld – deels om zijn activiteiten te diversifiëren van de Chinese markt – was het verbreken van de overeenkomst met SAIC Motor om de fabriek in ieder geval tot 2030 te houden uitgesloten.

Toch zei Ingo Speich, hoofd duurzaamheid en corporate governance bij de top-20 Volkswagen-investeerder Deka Investment, dat het reputatierisico van het behouden van de fabriek van invloed kan zijn op de aandelenkoers van de autofabrikant.

Sommige fondsen waren hun portefeuilles al aan het verschuiven om Volkswagen-aandelen uit te sluiten nadat indexaanbieder MSCI een waarschuwing had afgegeven over de milieu-, sociale en bestuurlijke beoordeling van de autofabrikant vanwege de fabriek in november.

“VW zit vast in een situatie van reputatierisico’s in Xinjiang”, zei Speich.