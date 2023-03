De Europese autofabrikant Volkswagen kondigde aan dat zijn batterijbedrijf PowerCo zijn eerste overzeese “gigafactory” voor de productie van batterijcellen zal vestigen in St. Thomas in het zuidwesten van Ontario.

De daadwerkelijke productie is gepland voor 2027. Door de fabriek in Canada te bouwen, krijgt Volkswagen toegang tot zowel Canadese als Amerikaanse subsidies.

Volkswagen heeft echter niet veel details gegeven over zijn plannen in Europa vanwege de aanhoudende zorgen over de groene subsidies van Washington.

Noord-Amerika blijft een strategisch gebied voor Volkswagen, waarbij CEO Oliver Blume benadrukte dat “onze Noord-Amerikaanse strategie een topprioriteit is”.

De volledig elektrische race is begonnen Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Waarom Canada?

Canada heeft een robuuste mijnbouwsector voor mineralen zoals lithium, nikkel en kobalt, die essentieel zijn voor de productie van droge batterijcellen. Een “megaterrein” van 1.500 hectare in het zuidwesten van Ontario is gereserveerd, waarbij de provincie Ontario de gemeentegrenzen aanpast om het terrein in één gemeente te laten passen.

Met een miljardenfonds voor groene technologie om de toekomst van zijn productiecentrum in Ontario veilig te stellen, probeert Canada bedrijven binnen te halen die betrokken zijn bij de toeleveringsketen van elektrische voertuigen.

Batterijauto’s van de aanstaande Volkswagen-site komen in aanmerking voor subsidies van de Inflation Reduction Act (IRA). De IRA werd geïntroduceerd door de Amerikaanse president Joe Biden om de overgang naar de groene economie aan te moedigen, waarbij Europese leiders op het verkeerde been werden gezet als een concurrerende uitdaging voor de groene industrieën van het continent.

De subsidies worden toegekend aan voertuigen met een batterij die is gemaakt met een minimumaandeel aan kritische mineralen die zijn gewonnen of verwerkt in de VS of een land met een vrijhandelsovereenkomst met de VS, of gerecycled in Noord-Amerika.

Volkswagen tekende vorig jaar een overeenkomst met de Canadese regering om samen te werken aan het vinden van geschikte locaties voor een dergelijke faciliteit in Canada.

Het bedrijf heeft zich er ook toe verbonden manieren te vinden waarop Canada kan bijdragen aan zijn toeleveringsketens voor batterijen, inclusief grondstoffen en assemblage.

Terwijl de Canadese overheid werkt om investeerders in de sector aan te trekken, heeft het land ten minste 10 grote toezeggingen met betrekking tot elektrische voertuigen gezien voor een totaalbedrag van meer dan Canadese $ 16 miljard (US $ 12 miljard).

Met eigen batterijfabrieken probeert Volkswagen de afhankelijkheid van Azië te verminderen.

Het bedrijf probeert het Amerikaanse bedrijf Tesla te evenaren voor dominantie op de markt voor elektrische auto’s. Het is van plan om tegen 2030 25 nieuwe elektrische modellen in de Verenigde Staten te introduceren.

dmn/ar (AP,AFP,Reuters)