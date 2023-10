Volksverhetzung: Landtag hebt Immunität des AfD-Abgeordneten Daniel Halemba auf

Der Bayerische Landtag hat in seiner konstituierenden Sitzung die Immunität des AfD-Abgeordneten Daniel Halemba aufgehoben. Am Ende der Sitzung waren alle Fraktionen außer der AfD dafür – ohne dass Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ihren Namen in der öffentlichen Sitzung genannt hätte. Die AfD-Fraktion enthielt sich der Stimme.

Es ist ein historisch ungewöhnlicher Schritt: Abgeordnete genießen grundsätzlich Immunität. Dies gilt seit der formellen Konstituierung des neuen Landtags am Montagnachmittag um 15 Uhr. Allerdings war umstritten, ob die Immunität tatsächlich für sogenannte Altfälle wie Halemba gilt. Um alle Zweifel auszuräumen, wurde per Landtagsbeschluss der Schritt der förmlichen Aufhebung der Immunität gewählt. Die Staatsanwaltschaft hatte die Aufhebung der Immunität beantragt.



Daniel Halemba bei einer konstituierenden Sitzung der AfD-Fraktion im Landtag am 18. Oktober. © Peter Kneffel/​dpa

Mittlerweile ist rechtskräftig, dass die Ermittlungen gegen den 22-Jährigen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen fortgesetzt werden können. Halemba, gegen den die Staatsanwaltschaft Würzburg seit Tagen mit Haftbefehl gesucht hatte, wurde noch am Morgen festgenommen. Er bestritt wiederholt alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Er soll einem Haftrichter in Würzburg vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen könnte.