Deze kinderen hebben goed zicht op de Spaß, vooral als het om pantomimespel gaat, en met hun eigen bewegingen zijn ze erg leuk. Welkom bij je eigen ervaringen in het huidige netwerk, begrijp de EVN-workshop gegeven door Melanie Scheucher. Aan het einde van de spannende workshops leren de leerlingen en studenten de weg over de hele wereld.

Schon voor dem Workshop voor de klassen van een EVN-kinderfilm over energieproductie en Kraftwerke an. Ook deze kinderen worden op deze manier behandeld en kunnen overdag energie verbruiken. Na de workshop noch de klasse, noch de toekomst van de Stromverteilungsanlagen in de regio.

“Dit zijn de jaren waarin jonge mensen in de speelwereld komen met het energiethema in alle facetten – hun eigen en bewuste omgeving met stroming in het middelpunt”, aldus EVN-spreker Stefan Zach.

De workshop „Weg des Streams“ is voor de 3. Schulstufe bestimmt, een termin kan direct via de EVN-Schulwebsite young.evn.at worden gebouwd.