Languit liggen op ’s werelds beste strand zal niet gemakkelijk zijn. Baía do Sancho is alleen bereikbaar per boot of via ladders die langs steile kliffen afdalen naar het gouden zand eronder.

Het strand ligt in Fernando de Noronha, een archipel zo’n 354 kilometer voor de kust van het vasteland van Brazilië, onderdeel van de staat Pernambuco. Bezoekers van de eilanden arriveren per vliegtuig of boot.

Het is even zoeken om er te komen, maar wat vasthoudende reizigers te wachten staat, is volgens de nieuwe Tripadvisor-ranglijst de moeite waard. Baía do Sancho is ’s werelds beste stuk kustlijn voor 2023, volgens de jaarlijkse lijst van ’s werelds beste stranden van de reissite, die dinsdag werd vrijgegeven.

Vorig jaar stond Baía do Sancho op nummer 7 op de lijst.

De lijst met stranden maakt deel uit van de Travellers’ Choice Awards van Tripadvisor, die worden bepaald op basis van miljoenen beoordelingen die reizigers in de loop van 2022 hebben ingediend.

Tripadvisor kijkt naar de kwaliteit en kwantiteit van beoordelingen bij het bepalen van de ranglijst.

Het Caribisch gebied behaalt drie plaatsen in de top 10 van 2023, waaronder nr. 2 Eagle Beach op Aruba, nr. 5 Grace Bay Beach in Turks- en Caicoseilanden en nr. 9 Varadero Beach in Cuba. Vorig jaar stonden de stranden Grace Bay en Varadero respectievelijk op de eerste en tweede plaats. Eagle Beach was nummer 5 in 2022.

De top 10-lijst bevat ook één strand in de Verenigde Staten – Maui’s Ka’anapali Beach op nummer 10. Het strand staat op de eerste plaats op Tripadvisor’s aparte lijst van top 10 Amerikaanse stranden voor 2023. Ka’anapali heeft de top niet gehaald 10 op de wereldwijde lijst in 2022 en was vorig jaar nummer 17 op de Amerikaanse lijst.

Ka’anapali, gelegen aan de westkust van het eiland, heeft drie mijl wit zand en een beroemd klifduikritueel bij Pu’u Keka’a, of Black Rock. Elke avond bij zonsondergang worden fakkels langs de klif aangestoken door een duiker die vervolgens van de rots stort in een re-enactment van een prestatie van Maui’s koning Kahekili.

Europa heeft drie stranden in de top 10 van 2023: het strand van Reynisfjara in Vik, IJsland, op nr. 4, Praia da Falésia in Olhos de Agua, Portugal, op nr. 6 en Spiaggia dei Conigli in Italië op nr. 8. Slechts één van de drie verscheen ook in de top 10 van 2022 – Spiaggia dei Conigli op Sicilië was nr. 10 in 2022.

De witte halve maan en ondiepe turquoise wateren van Spiaggia dei Conigli op het eiland Lampedusa in Sicilië vormen een schril contrast met het zwarte zand, het diepblauwe water en de opvallende geometrische basaltkolomformaties van Reynisfjara Beach, dat verscheen in “Game of Thrones”.

Australië verdient één plek in de top 10, met nr. 3 Cable Beach in Broome, gelegen in de Kimberley-regio in West-Australië. Een van de meest gewilde ervaringen van Broome is een kameelrit bij zonsondergang langs deze 22 kilometer lange kustlijn van de Indische Oceaan. Cable Beach was nummer 11 op de wereldwijde lijst van vorig jaar.

Nr. 7 Radhanagar Beach op Havelock Island (Swarag Dweep) in de Andamanen vertegenwoordigt India op de lijst. Het strand zakt in 2022 één slot van de nummer 6-positie.

1. Baía do Sancho – Fernando de Noronha, Brazilië

2. Adelaars Strand – Aruba, Caribisch gebied

3. kabel strand – Broome, Australië

4. Reynisfjara-strand – Vik, IJsland

5. Grace Bay-strand – Turks- en Caicoseilanden, Caribisch gebied

6. Praia da Falésia – Olhos de Agua, Portugal

7. Radhanagar-strand – Havelock-eiland, India

8. Spiaggia dei Conigli – Sicilië, Italië

9. Varadero-strand – Cuba, Caraïben

10. Ka’anapali-strand – Maui, Hawaï

Tripadvisor heeft een aparte lijst gewijd aan Amerikaanse stranden.

In de Verenigde Staten had Hawaii de sterkste show met drie stranden in de top 10, terwijl Florida en Californië er beide twee hadden. Stranden in Georgia, Oregon en Maine stonden ook in de top 10 van Tripadvisor.

1. Ka’anapali-strand – Maui, Hawaï

2. Siesta-strand – Siesta Key, Florida

3. Drijfhout strand – Jekylleiland, Georgië

4. Hanalei-strand – Kauai, Hawaï

5. Ho’okipa-strandpark – Maui, Hawaï

6. Staatspark Henderson Beach -Destin, Florida

7. Kanon strand – Cannon Beach, Oregon

8. Coronado-strand – Coronado, Californië

9. Ogunquit-strand Ogunquit, Maine

10. La Jolla-baai -La Jolla, Californië