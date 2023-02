CNN

Na bijna 10 maanden in Rusland te hebben doorgebracht, keert WNBA-ster Brittney Griner in het komende seizoen terug naar het basketbal en tekent ze een contract voor een jaar met de Phoenix Mercury, volgens ESPN en The Athletic, die meerdere niet nader genoemde bronnen aanhaalden.

De tweevoudig Olympisch gouden medaillewinnaar werd in december vrijgelaten – na bijna 300 dagen in Russische hechtenis te hebben doorgebracht – tijdens een gevangenenruil met Rusland.

En zodra ze weer thuis was, beloofde ze weer in de WNBA te spelen.

“Het voelt zo goed om thuis te zijn! De afgelopen 10 maanden waren bij elke beurt een strijd”, schreef ze in december plaatsen op Instagram. “Ik heb diep gegraven om mijn geloof te behouden en het was de liefde van zovelen van jullie die me op de been hielpen. Uit de grond van mijn hart wil ik iedereen bedanken voor jullie hulp.”

“Ik wil ook één ding heel duidelijk maken: ik ben van plan om dit seizoen basketbal te spelen voor de WNBA’s Phoenix Mercury, en daarbij kijk ik ernaar uit om ‘dankjewel’ te kunnen zeggen tegen degenen onder jullie die hebben gepleit, geschreven, en binnenkort persoonlijk voor mij gepost, ‘zei Griner.

Griner – wie al jaren had buiten het seizoen in de WNBA gespeeld voor een Russisch vrouwenbasketbalteam – werd in februari 2022 gearresteerd op beschuldiging van drugssmokkel op een luchthaven in de regio Moskou. Rusland, werd door Amerikaanse functionarissen als onrechtmatig beschouwd.

En ondanks haar getuigenis dat ze per ongeluk de gevonden cannabisolie in haar bagage had gestopt, werd ze begin augustus veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en werd ze half november overgebracht naar een strafkolonie in de republiek Mordovië nadat ze haar hoger beroep had verloren.

De 32-jarige speelde voor het laatst met de Mercury in 2021 en hielp het team naar de WNBA Finals, die ze verloren van de Chicago Sky.

Daarvoor had de zevenvoudig All-Star alle negen seizoenen bij de franchise gespeeld sinds hij werd geselecteerd met de nummer 1 algemene keuze in de WNBA Draft 2013.

Phoenix opent het seizoen op de weg tegen de Los Angeles Sparks op 19 mei. Het team speelt op 21 mei hun eerste thuiswedstrijd tegen de Sky.

CNN heeft contact opgenomen met de vertegenwoordigers van Griner en de Phoenix Mercury, maar hoorde niet onmiddellijk iets terug.