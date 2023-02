Het is een jaar geleden dat Kell Brook zijn aloude rivaal Amir Khan versloeg, maar de voormalige wereldkampioen weltergewicht zou nog een keer in actie kunnen komen.

Brook ging vorig jaar op 36-jarige leeftijd met pensioen, maar overweegt terug te keren, met een verrassende suggestie die hem in verband brengt met bokslegende Manny Pacquiao.

Ben Shalom, die Khan-Brook promootte, vindt dat zo’n evenement met de 44-jarige Pacquiao een tentoonstelling zou moeten zijn.

“Ik heb dat gehoord (over Pacquiao). Ik weet het niet zeker. Voor mij is het waarschijnlijk echt een tentoonstelling. Het zou duidelijk competitief zijn,” vertelde Shalom Sky Sports.

“Het zou een geweldig gevecht zijn voor Kell, om eerlijk te zijn, een goede viering van zijn carrière, die hij verdient. Maar ik weet niet meer hoe serieus Manny is.”

Shalom onthulde echter: “Ik weet wel dat Kell het had over nog een gevecht en heeft gevraagd naar de (Liam) Smith-(Chris) Eubank-situatie, dus het zou me niet verbazen hem in de ring te zien.”

Brook bracht het grootste deel van zijn carrière door bij weltergewicht, hoewel hij tegen Khan vocht met een catchweight van 149 pond. Dus het boksen van Liam Smith, die pas van 154 pond opstapte voor het Chris Eubank Jr-gevecht, bij superwelter zou logisch voor hem moeten zijn.

“Ik denk dat hij erg geïnteresseerd zou zijn in de winnaar van Chris tegen Liam. Ik zie hem niet vechten voor juni, ik denk dat het goed voor hem zou kunnen zijn om het op te nemen tegen de winnaar”, zei Shalom.

Smith vs Eubank II zou in mei of juni kunnen zijn

Na zijn nederlaag in de vierde ronde tegen Smith vorige maand in Manchester, heeft Eubank Jr. de clausule in zijn contract uitgeoefend om een ​​rematch met Liam Smith uit te lokken, en Shalom verwacht dat dat gevecht in mei of juni zal plaatsvinden.

“Ik heb rechtstreeks een e-mail ontvangen van Wasserman (de promotor van Eubank) om de herkansing officieel te activeren”, bevestigde de CEO van BOXXER.

“We zullen proberen een datum te vinden die geschikt is voor alle partijen, maar het lijkt erop dat de Eubanks en Wasserman en iedereen echt de rematch willen en die krijgen we.

“Ik denk dat het een enorm gevecht is. De eerste keer dat ik denk dat veel informele fans niet echt geloofden dat Liam Smith het kon, ondanks dat iedereen zei dat hij het kon. Ik denk niet dat er die overtuiging was.

“Liam Smith had nog niet eerder in een pay-per-view-gevecht in het VK gezeten. Dat was nieuw voor hem. Hij was een nieuwe naam in een Box Office-gevecht. Maar sinds die knock-out is hij nu gekatapulteerd in profiel.

“Voor zover ik heb gezien, hebben de bookmakers nog steeds Eubank als favoriet, wat gek voor me is. Maar het laat zien hoeveel interesse er is en hoe groot dit gevecht zal zijn. Nu staat Liam Smith stevig op ieders radar.”

Hij voegde eraan toe: “Mei/juni verwacht ik dat het gaat gebeuren. Geen blessures aan beide kanten en ik denk dat ze er allebei mee door willen gaan.”

Er zullen nog meer grote gevechten zijn voor de winnaar, en Kell Brook zal een van die opties zijn.