[Voices of Galaxy] Lernen Sie den Mann kennen, der Plastikmüll aus dem Meer mit Blumentöpfen in etwas Positives verwandelt – Samsung Global Newsroom

Voices of Galaxy stellt Menschen in den Mittelpunkt, die ihre Leidenschaft, Kreativität und Entschlossenheit zusammen mit Technologie einsetzen, um einen positiven Einfluss auf ihr eigenes Leben und ihre Gemeinschaften zu nehmen.

Im Jahr 2020 wurde Ally Mitchell, ein langjähriger Berufstaucher, gebeten, sich einer Bergungsaktion für ein Frachtschiff anzuschließen, das in der Nähe seines Hauses in Schottland zerstört worden war. Als er mit der Arbeit am Wrack begann, sah er sich mit Tausenden von Tonnen Material konfrontiert, das hauptsächlich aus geschreddertem Plastik bestand. In diesem Moment wurde er inspiriert, eine neue Mission anzunehmen: einen Unterschied in der Welt zu machen, indem er gegen Plastik aus dem Ozean vorgeht.

Sechs Monate lang arbeitete Ally in seinem Schuppen, um eine kühne Idee zum Leben zu erwecken, eine, die darauf abzielte, ein Produkt neu zu definieren, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verwenden. Ohne Erfahrung in der Herstellung dokumentierte er jeden Schritt des Weges auf seinem Galaxy-Smartphone, und schließlich hatte er seinen Durchbruch: recycelte Ozean-Plastiktöpfe.

Heute, während seine Arbeit weiter wächst, teilt Ally die positive Wirkung seiner Töpfe durch lebhafte Fotos des Plastiks, das er an Stränden sammelt. Kunden können sehen, dass die Farbe dieses Kunststoffs mit der Farbe der Töpfe übereinstimmt, was dazu beiträgt, die Zirkularität des Prozesses zu betonen und eine greifbare Verbindung zwischen dem von Ally gesammelten Kunststoff und den farbenfrohen Töpfen, in die er ihn verwandelt, herstellt. Ally besteht auch darauf, alle Versuche und Irrtümer seines Projekts zu teilen, indem er die verschiedenen Phasen der Produktentwicklung filmt und online hochlädt, um die nächste Generation zu inspirieren, die wichtige Arbeit zum Schutz des Planeten fortzusetzen. Es ist auch eine Erinnerung daran, wie kreativ diese Arbeit sein kann.

Allys Geschichte, wie er mithilfe der Galaxy-Technologie das Plastikproblem neu überdacht und auf eine bessere Zukunft für alle hingearbeitet hat, ist sowohl erfinderisch als auch inspirierend, und die Geschichte ist noch nicht zu Ende.

Um mehr über Allys Mission zu erfahren, ozeangebundenes Plastik zu transformieren, sehen Sie sich das Voices of Galaxy-Video unten an.