Duizenden zeeleeuwen zijn gestorven in Peru te midden van een uitbraak van vogelgriep, volgens Peru’s National Service of Protected Areas by the State (SERNANP).

Vogelgriep, ook bekend als H5N1, heeft zich verspreid over meerdere soorten in het land. Een eerste uitbraak onder vogels werd eind november 2022 voor het eerst gemeld langs de Peruaanse kust.

SERNANP heeft nu minstens 63.000 dode vogels als gevolg van het virus gemeld, evenals een stijgend aantal sterfgevallen bij andere soorten.

Volgens het bureau zijn ten minste 3.487 zeeleeuwen dood aangetroffen als gevolg van het virus – meer dan 3% van de zeeleeuwenpopulatie in Peru. Het heeft ook vijf sterfgevallen van pelsrobben geregistreerd die verband houden met de vogelgriep.

“Wat we ons herinneren, begon vorig jaar met pelikanen, treft nu deze zeezoogdieren”, vertelde de Peruaanse dierenarts Javier Jara aan Reuters.

De Peruaanse autoriteiten dringen er bij burgers op aan om fysiek contact met dieren in het wild, dood of levend, te vermijden.

Vogelgriep heeft ook een recordaantal vogels en sommige zoogdieren in de Verenigde Staten besmet.

Sinds eind 2022 hebben wetenschappers dit virus gedetecteerd bij meer dan 100 soorten wilde vogels zoals eenden, meeuwen, ganzen, haviken en uilen in de VS, waar ook gevallen zijn vastgesteld bij beren, vossen, bobcats, wasberen, beren en dolfijnen .

Er zijn ook een handvol menselijke gevallen geweest. Directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zei vorige maand dat het risico voor mensen laag blijft, maar voegde eraan toe: “We kunnen er niet vanuit gaan dat dit zo zal blijven.”