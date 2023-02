talkSPORT.com heeft u gedekt met al het laatste nieuws, roddels en standpunten in onze speciale voetbal liveblog.

De legendarische voetbalcommentator John Motson is op 77-jarige leeftijd overleden.

We brengen je het beste daarvan, evenals de laatste gespreksonderwerpen in de game, inclusief reacties op het witboek van de regering dat het Engelse voetbal zal opschudden en de aanloop naar het Europa League-duel van vanavond tussen Man United en Barcelona.

De koppen van vandaag: