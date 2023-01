Völlig neue Modellfamilie: Ford „will nicht mehr langweilig sein“

Ford will nicht „langweilig“ sein

Ford plant eine komplette Neuausrichtung seiner Modellpalette. Die Marke will zeigen, woher sie kommt: Amerika. Abenteuer, Outdoor und ein bisschen Wagemut stehen im Vordergrund, klassische Volumenmodelle sterben aus. Hinter dem rigorosen Wechsel stehen auch die sinkenden Verkaufszahlen in Europa.

Manchen mag die Strategie, die Ford für Europa plant, wie ein drastisches Heilmittel erscheinen. Besonders betroffen ist die Pkw-Modellpalette. Die Produktion der Vans Galaxy und S-Max sowie der Mittelklasse-Limousine Mondeo wurde bereits eingestellt. Im Sommer rollt – zur Überraschung vieler – der letzte Fiesta vom Band. Zudem kündigte Ford kürzlich an, auch den Focus 2025 einzustellen – ohne Aussicht auf einen Nachfolger.

Auch der Ford Focus wird eingestellt: Sein Ende ist für 2025 angekündigt. (Foto: Ford)

Die eher rigorosen Maßnahmen sind vor allem auf die sinkenden Verkaufszahlen zurückzuführen, die Ford in Europa immer mehr in die zweite Liga abrutschen lassen. Der Anteil am europäischen Automarkt beträgt nur 6 Prozent. Zum Vergleich: Stellantis hat über 20 Prozent, VW sogar 25 Prozent, mit dem Vorteil niedrigerer Einkaufspreise und damit höherer Margen. Ford kann auf Dauer nicht mithalten, zumal die Modelle auch preislich unter der Konkurrenz liegen müssen. Die Folge: Das Kölner Unternehmen verabschiedet sich aus dem klassischen Volumensegment. „Wir nutzen jetzt die Chance, uns komplett neu aufzustellen“, sagt Christian Weingärtner, Geschäftsführer Ford Deutschland.

Zurück zu den amerikanischen Wurzeln

Der allradgetriebene Pick-up Ranger steht für Abenteuer und American Way of Life. (Foto: Ford)

Ford ist der größte verbliebene amerikanische Autohersteller in Europa. Sie wollen sich auf diese DNA konzentrieren. In Zukunft wird die Marke stärker mit Freiheit, Abenteuer und dem Outdoor-Lifestyle in Verbindung gebracht. Dazu liefert Weingärtner den passenden Marketing-Slogan: „Abenteuergeist“. Vorrangiges Ziel ist es, das amerikanische Lebensgefühl zu vermitteln. „Wir wollen keine verwirrenden Produkte mehr bauen und nicht mehr langweilig sein“, sagt ‚Weingärtner.

Den Anfang macht der kürzlich ausgelieferte allradgetriebene Pick-up Ranger. Ende 2023 folgt der Bronco. Das SUV ist eine Hommage an den Ur-Bronco der späten 1960er-Jahre. Seine kantige und robuste Erscheinung machte ihn schnell zu einem Kultfahrzeug, vergleichbar mit den Offroad-Klassikern Jeep Wrangler, Land Rover Defender und Mercedes G-Klasse. Sowohl der Raptor als auch der Bronco gehören zur Kategorie Ultimate Outdoor.

Der Ford Bronco, der Ende 2023 auf den Markt kommt, ist eine Hommage an den ursprünglichen Bronco der späten 1960er Jahre. (Foto: Ford)

Am anderen Ende der vier Modellsäulen steht die Gruppe „Wild Performance“. Dazu gehören Mustang und Mustang Mach-E. Von beiden Gruppen erwartet das Kölner Unternehmen mehr Imagegewinn als große Zahlen. Volumen soll eher mit den Modellfamilien „Urban Escape“ (Puma, Kuga) und „Active Adventure“ (Explorer) gemacht werden.

Nicht alle komplett hausgemacht

Ford wird seine nächsten Elektromodelle auf die beiden letzteren verteilen. Einige sind jedoch nicht komplett selbst entwickelt, sondern basieren auf der von Volkswagen entwickelten MEB-Architektur. Noch in diesem Jahr soll der erste Ford MEB Stromer zu den Kunden rollen. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um einen Kompakt-SUV.

Volumen sollen mit den Modellfamilien „Urban Escape“ (Puma, Kuga) und „Active Adventure“ (Explorer) gemacht werden. (Foto: Ford)

Auch einen Modellnamen hat Ford noch nicht verraten. Allerdings ist zu hören, dass es einer aus der Historie der Marke sein soll. Taunus, Orion oder Granada sollte man da wohl nicht nehmen. Cougar wäre passender. Gebaut wird das E-Modell im neuen Cologne Electrification Center (CEC) in Köln-Niehl.

Läuft alles nach Plan, folgt im nächsten Jahr ein sportlich gestylter Mittelklasse-E-Crossover, der ebenfalls die MEB-Plattform aufweisen wird. 2024 will Ford sein erfolgreiches und künftiges Einstiegsmodell Puma auch in einer vollelektrischen Version anbieten. Vom Band rollen soll er allerdings nicht bei der CEC in Köln, sondern im rumänischen Werk Craiova.

2025 steht schließlich ein viertes Elektromodell auf dem Programm, vermutlich ein weiteres Crossover-Fahrzeug. Er soll den Kuga ablösen, der Name könnte beibehalten werden. Insgesamt hätte Ford dann fünf Elektroautos in seinen vier Modellfamilien.