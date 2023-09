Es gibt nur einen Rudi Völler! Der Ein-Spiel-Teamchef haucht der tief gefallenen Nationalmannschaft wieder Leben ein. Die Fans sind begeistert, die Spieler auch. Doch es wird kein Weitergehen geben, Völler bleibt standhaft. Für den neuen Bundestrainer ist das eine schwere Belastung.

Der Dienstagabend in Dortmund war eine Zeitreise der besonderen Art. Im alten Westfalenstadion trafen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des deutschen Fußballs aufeinander. Und bei welchem ​​es bleiben wird, ist nach dem in seinem Ergebnis und noch überraschender in seiner Art überraschenden Testspielsieg der Nationalmannschaft gegen Frankreich (2:1) unklar. Bundestrainer Rudi Völler, die Gegenwart gehörte schnell der Vergangenheit an. Seine Hilfsmission für das marode Flaggschiff des Landes sollte nicht verlängert werden. Der einmalige Rudi bleibt der einmalige Rudi, sagt der einmalige Rudi. Laut Stimmungsbarometer im Stadion wäre er ein Mann für die Zukunft, für die Heim-EM 2024, die Völler zum Sommermärchen erklärt hatte.

Doch Völler will nicht bleiben. Stand jetzt, seit diesem Dienstagabend, der bereits leise an die Türschwelle des Mittwochs klopfte, als die Kultfigur des deutschen Fußballs noch einmal seinen Standpunkt unterstrichen hatte. Ein anderer Mann soll den Weg zur Europameisterschaft gehen und die Zukunft gestalten. Ehrlich gesagt war Völler erst am Sonntagnachmittag für sie da. Als Sportdirektor war er eigentlich dazu vorgesehen, die Nationalmannschaft als Verbindungsmann zu flankieren und ihr Nähe und Wärme zu vermitteln. Da Hansi Flick, der ehemalige Cheftrainer, sich zu Tode trainiert hatte, musste eine schnelle Lösung gefunden werden. Und so bot sich „Rudi“, wie er herzlich genannt wird, an. Zusammen mit seinen Assistenten Hannes Wolf und Sandro Wagner.

Völler mit einer Liebeserklärung an Müller

Und dieses neue (einzigartige?) Triumvirat hatte tatsächlich geschafft, was kaum möglich schien: Es hatte das Team aus seiner beängstigenden Lethargie gerissen, ihm eine einfache, aber gut funktionierende Idee gegeben und es davor bewahrt, wild in den Ruin zu rennen. Auf dem Platz war es so: Die Abwehr stand deutlich tiefer und zurückhaltender, während das Offensivtempo durch die motivierten Tempospieler Serge Gnabry und Leroy Sané forciert wurde. So kam es zum 1:0 dank Thomas Müller, einem weiteren Mann, der die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des deutschen Fußballs repräsentiert. Bei Flick war er nicht mehr die erste Wahl, bei Völler aber auf jeden Fall. Und so schwärmte der (ehemalige?) Bundestrainer von seinem Anführer: „Thomas ist nicht nur der ideale Spieler, sondern auch ein Mensch und ein Typ. Er gibt die Befehle, er geht den Weg, den man braucht, um das Spiel zu gewinnen.“

Deutschland – Frankreich 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Müller (4. Minute), 2:0 Sané (87.), 2:1 Griezmann (89., Foulelfmeter)

Deutschland: Ter Stegen – Tah, Süle, Rüdiger, Henrichs (78. Gosens) – Gündogan (25. Groß), Can, L. Sané, Wirtz (78. Hofmann), Gnabry (64. Brandt) – T. Müller (64. Havertz) Trainer: Völler

Frankreich: Maignan – Pavard (65. Koundé), Todibo, Saliba, Theo – Tchouameni, Camavinga, Coman (64. Dembélé), Rabiot (78. Rabiot), Griezmann – Kolo Muani (64. Thuram) Trainer: Deschamps

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Zuschauer: 60.486 in Dortmund

Gelbe Karten: Großartig, Rüdiger

Wie geht es für den Bayern-Star, der nur wenige Stunden nach seinem Auftritt 34 Jahre alt wurde, im DFB-Team weiter? Er blickte sowieso in die Vergangenheit zurück. „Zuerst möchte ich mich bei Hansi und seinem Trainerteam bedanken. Es war wirklich nicht einfach für uns, diese Negativserie, für die wir selbst verantwortlich sind, durchzuhalten“, sagte er im ARD-Interview und ging dann auf die Gegenwart ein : „Der Abschied. Es war eine verrückte Situation während der Woche und jetzt die letzten drei Tage.“

Müllers Zukunft liegt nicht mehr in Völlers Händen. Und niemand kann vorhersagen, wie der neue Mann und Offensivspieler planen wird, da nicht bekannt ist, wer es sein wird. Klar ist: Der DFB hält sich alle Optionen offen, es könnte also erstmals ein ausländischer Trainer kommen. Und während sich ehemalige Stars wie Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm mit der niederländischen Ikone Louis van Gaal vertraut machen, könnte man fast meinen, der Tulpengeneral sei bereits auf dem Weg zum DFB nach Frankfurt. Er will in der Person von Völler einen absoluten Spitzenmann. Und in Persona, von Chef Bernd Neuendorf, ein durchsetzungsstarker Charakter. All das finden Sie im Lebenslauf des 72-Jährigen. Sie müssen nicht lange suchen.

Spricht Völler eine andere Sprache als Flick?

Doch an diesem Abend feiert das Stadion nur Völler. Die kollektive Erleichterung über eine erste Wiederauferstehung nach der zunehmenden Flick-Verzweiflung brach nach gut 30 Minuten in der ersten „La Ola“-Welle aus. Zuvor hatte es bereits lautstarke Rudi-Rufe gegeben. Es ist erstaunlich, wie schnell sich die Dinge ändern können. Wie wenig es manchmal braucht, um den Respekt – für Liebe ist es vielleicht etwas zu früh – des Publikums zurückzugewinnen.

Klar, ein paar schöne Dinge waren dabei, wie die Tore, das zweite schoss Leroy Sané kurz vor Schluss, aber vor allem hatten die Nationalspieler ihre Overalls angezogen. Sie hielten standhaft gegen die Franzosen, die auf ihren besten Spieler, den sensationellen Stürmer Kylian Mbappé, verzichten mussten. Jedes Duell wurde gefeiert. Grätschen Sie als das neue „Ferse, Spitze, eins, zwei, drei“. Und wenn es mit dem Ball am Fuß mal schnell, mal geradlinig, ja sogar zielstrebig ging, dann kam plötzlich ein Anflug von Euphorie auf. Eine Hypothek auch für den nächsten Mann. Der Schatten des Retters (und seiner Co-Trainer) könnte nicht undankbarer in die neue Amtszeit strahlen.

War es Dortmund, der alten Industriestadt zu verdanken, dass der Kampf der Spieler zu einer bescheidenen Form der Begeisterung ausbrach? Vielleicht war es eher eine Erleichterung, dass die Lage des Fußballs im Land nicht so dramatisch ist, wie allgemein angenommen, beschrieben und diskutiert wird. Wie die Weltmeisterschaft in Katar und die experimentellen Länderspiele im ersten Halbjahr vehement nahelegten. Vielleicht lässt sich die individuelle Stärke der Individualisten zu einer Verteidigungseinheit formen, wenn es jemanden gibt, der die Sprache der Spieler spricht. Offenbar war das nicht mehr Flick. Die WM-Dokumentation wird mittlerweile immer wieder zitiert. Unterwegs ist es anstrengend, doch „Alles oder Nichts“ liefert tatsächlich zahlreiche Hinweise darauf, dass der Bundestrainer die Sterne nicht mehr erreicht hat. Der „Flug der Graugänse“ war nur die Spitze des Eisbergs.

Völler ebnet den Weg für die Zukunft und gehört der Vergangenheit an

Zuletzt gab es zunehmend Diskussionen darüber, dass zwischen der Bundeshansi und den ausgewählten Spielern etwas passiert sein muss. Obwohl es noch keine Hinweise auf Risse gibt, gibt es deutliche Anzeichen. Wie kann es also sein, dass einige Spieler ihren Arbeitsauftrag so sehr verweigern, wie es im Spiel gegen Japan mehrfach vorkam, um sich dann drei Tage später für das Trikot zu zerreißen. An einem genialen Masterplan kann es nicht gelegen haben, sondern vielleicht daran, dass jemand keine Graugänse gesehen hat, sondern Fußballer, die auf einfache Art und Weise angesprochen werden wollten. „Rudis Präsenz, seine Rede, sein Selbstbild – er war auch in seiner Karriere erfolgreich – haben uns geholfen“, sagte Jonathan Tah, der erstmals seit einem 2:0-Sieg gegen Israel im März 2022 wieder in der Startelf eines Länderspiels stand Spieler sagten fast identische Dinge.

Und der Geadelte meinte: „Die erste halbe Stunde war eine Topleistung, das muss man sagen. Wenn man gegen eine tolle Mannschaft wie Frankreich in Führung geht, ist das natürlich der Idealfall. Danach haben wir wunderbar gekämpft und standen stabil und standhaft.“ gab wenig zu.“ Und der Blitzretter wäre nicht der charismatische Versöhner, wenn er an diesem Abend der überraschenden Auferstehung nicht auch an Flick denken und ihm danken würde. Die Zukunft beginnt jetzt und Rudi Völler gehört der Vergangenheit an. Hansi Flick sowieso.