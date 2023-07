Obwohl Vögel sehr monogame Lebewesen sind und mehr als 90 Prozent von ihnen einen einzigen Partner fürs Leben haben, trennen sich einige Vögel. Sie werden sozusagen „geschieden“. Jetzt haben Forscher genau herausgefunden, warum sich diese Vögel trennen. Von Hedviga Nyarsik

Vögel sind recht monogame Lebewesen: Ornithologen schätzen, dass mehr als 90 Prozent einen einzigen Partner haben, manchmal sogar ein Leben lang. Allerdings wechseln einige monogame Vögel nach einer Brutsaison ihren Lebenspartner, obwohl ihr ursprünglicher Partner noch am Leben ist. Verhalten, das als „Scheidung“ bezeichnet wird. Ein internationales Forschungsteam hat nun die Gründe für die Trennung der Vögel herausgefunden – und sie sind den Scheidungsgründen beim Menschen sehr ähnlich.

Für ihr Studium in der Zeitschrift „Proceedings of the Royal Society B“ veröffentlicht wurde, werteten Forscher aus China und Deutschland Daten von mehr als 230 Vogelarten aus. Sie verglichen die Scheidungsraten mit Sterbedaten und Zugentfernungen der Vögel. Das Team bewertete außerdem die Männchen und Weibchen jeder Art mit einem separaten „Promiskuitätswert“, der auf veröffentlichten Informationen über das Verhalten der Vögel basierte.

Die Wissenschaftler fanden zwei Schlüsselfaktoren, die bei vielen Vogelarten für die Scheidung verantwortlich sind: männliche Promiskuität und große Entfernungen bei Zugvögeln.

Für Vögel ist Betrug ein Tabu



Die Ergebnisse zeigen, dass sich Vogelpaare bei Arten, bei denen das Männchen untreuer ist, häufiger trennen. „Zum Beispiel hatten Regenpfeifer, Schwalben, Mauersegler, Pirole und Amseln sowohl hohe Scheidungsraten als auch eine hohe männliche Promiskuität, während Sturmvögel, Albatrosse, Gänse und Schwäne niedrige Scheidungsraten und eine geringe männliche Promiskuität aufwiesen“, heißt es in der Studie.

Interessant ist, dass die Treue der Partnerin bei einer Trennung weniger ausschlaggebend ist. „Wenn ein männlicher Vogel promiskuitiv ist, wird dies oft als eine Verringerung seines Engagements wahrgenommen, da seine Aufmerksamkeit und Ressourcen auf mehrere Weibchen verteilt werden“, erklärt Studienautorin Zitan Song vom Max-Planck-Institut. „Das kann er als Partner machen ihn weniger attraktiv und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass er in der nächsten Brutsaison geschieden wird.“ Infolgedessen könnten die Scheidungsraten steigen, wenn Männchen mehr Möglichkeiten zum Betrügen hätten.

Aus dem Auge, aus dem Sinn



Der Studie zufolge ist es jedoch nicht nur die Untreue von Männern, die Frauen dazu veranlasst, sich einen neuen Partner zu suchen. Auch die von Zugvögeln zurückgelegte Distanz spielt eine entscheidende Rolle. Das Team stellte fest, dass sich Arten, die sehr weite Strecken zurücklegen, auch häufiger „scheiden“.

Eine mögliche Erklärung: Auf einem langen Flug können Paare zu unterschiedlichen Zeiten am Ziel ankommen. Dann gilt das Sprichwort „aus den Augen, aus dem Sinn“ und schnell wird ein neuer, verfügbarer Partner gesucht. Während der Migration kann es auch vorkommen, dass Paare an verschiedenen Brutplätzen landen. Auch in diesem Fall gelte der Partner als verloren, obwohl er noch am Leben sei, so Song. „Scheidungen können den Tieren helfen, sich gleich nach ihrer Ankunft fortzupflanzen, anstatt auf einen früheren Partner zu warten“, sagt Song.

Der Klimawandel führt zu mehr Scheidungen



„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Scheidung bei Vögeln nicht einfach eine adaptive (aufgrund der sexuellen Selektion) oder nicht-adaptive Strategie (aufgrund des versehentlichen Verlusts eines Partners) ist. Vielmehr kann es sich um eine Kombination aus Reaktionen auf sexuelle Konflikte und … handeln Stress durch die Umwelt“, fasst das Forschungsteam zusammen.

Vor allem die Asynchronität des Vogelzugs im Zusammenhang mit Scheidung sei eine wichtige Erkenntnis, sagt Samantha Patrick von den Briten „Wächter“. Der Biologe der Universität Liverpool war an der Studie nicht beteiligt. „Da das Klima unvorhersehbarer wird, könnten die Migrationszeiten variabler werden, und diese Studie legt nahe, dass dies die Scheidungsraten bei allen Arten erhöhen könnte.“

