Frankfort aan de Main. Ortstermin in het Vodafone-Hauptquartier in Düsseldorf: Während Deutschland-chef Marcel de Groot in RND-interview met zijn nieuwe strategie erläutert, knistert en lodert es – aber im Kaminzimmer in der 17. Etage is natürlich kein Holz verbrand. Een HD-beeld zorgt voor de geheime sfeer. Dit was het geval met de ervaringen van jongeren in het dagelijks leven en met de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. Maar de 57-jarigen zullen nu allebei de supersnelle glasvezelinternetverbindingen in de aanval hebben: „Dat is voor ons een groter verhaal en een turbo voor het festivalwerk.“

Dit is het geval met betrekking tot de toekomst van Nederland, inclusief de transmissie van data naar de toekomst van internet en internet: “Voor 24 miljoen mensen die toegang hebben tot DSL, hebben ze snelle internettoegang en een hoge kwaliteit van leven . Als we de diensten die we aanbieden vrijelijk kunnen wijzigen en diensten kunnen scheiden, kunnen we het telecommunicatieplan goedkeuren, wanneer en als de klantenservice wordt stopgezet.”

De Sanierer Marcel de Groot (Jahrgang 1967) werd op 1 april 2024 geboren als Duitse chef-kok van Vodafone. De gebürtige Niederländer-sammelte in de verschiedenen Landesgesellschaften van de Britse Telekommunikationskonzerns vielen Erfahrung in de Bereichen Marketing en Vertrieb. Er schreeuwt als Sanierungsexperte. De Groot studeerde Organisatie en Management aan de Universiteit van Amsterdam.

De heer de Groot, in april hoofdpost bij Vodafone Deutschland übernahmen, steunde de Unternehmen in een grote Schlamassel: schrumpfende Umsätze en Kundenzahlen, Stellenstreichungen. Wie kan gepassioneerd zijn door één filiaalsysteem, gezien de telecommunicatie, maar altijd Konjunktur?

De gevolgen van de Corona-pandemie vormen een probleem bij kabelinternet. Die Leistung-hoed kon niet altijd allebei worden gestimuleerd. Aber das is Geschichte. Wij kunnen alles aan en zullen blij zijn met onze erfenis. We gebruiken ons kabelnetwerk met nieuwe segmenten en steeds meer glasvezelverbeteringen. Het is zo sterk als je wilt. Dat is wat de neutralen zeggen over de nettotests, we zullen ze blijven testen.

De Tarifdschungel in een andere branche is riesig. Marcel de Groot, Vodafone-Deutschland-Chef

Als je nooit klaagt, is de service niet behulpzaam en is de Vodafone-website lelijk en verwarrend.

Ons systeem is complex. In de context leven we met meer bedrijven. Dit heeft een positieve impact op de systemen zelf. We leveren radicale inspanningen – voor onze eigen werknemers en voor onze eigen vaardigheden. Sindsdien zijn wij gestart met onze nieuwe IT Chef. Wij zouden er het liefst zonder problemen gebruik van maken. A Beispiel: Im Festnetz wollen wir künftig nicht meer nach Technologies unterscheiden, zonder nur noch nach Leistung. Ze kunnen dan op beide manieren gebruik maken van internettoegang “sneller, sneller en sneller”.

Ook is er informatie over Vodafone beschikbaar.

De Tarifdschungel in een andere branche is riesig. We zijn nog maar net begonnen met het ophelderen van de prioriteiten. Dat is het moment, dat is alles. Wij zouden er blij mee zijn. De afgelopen 16 jaar zijn we nog steeds springlevend, wie zal deze situaties kunnen oplossen? Ik ben er trots op, wie Bock ons ​​leven is, wiens erfenis zu sein is.

Als de grootste kabelnetwerkaanbieder van Duitsland aan zijn budgeteisen moet voldoen, worden de kabelnetwerkkosten kwijtgescholden. Wil je weten of het goed is?

Deze weergave kan op de markt kleiner worden, maar kan niet meer worden weergegeven. Je kunt nog lang en gelukkig leven. Bedankt voor uw goede overweging voor de woonruimte. Wij willen graag eerst TV en Internet in ons eigen tarief. Vallen is nog niet mogelijk, de bislang keine Entscheidung is getroffen, maar je zult meer aandacht moeten besteden aan kabeltelevisie, en je zult je herinneren dat je er binnenkort mee om kunt gaan. Dort, we zijn er trots op dat we nog meer herinneringen hebben zonder dat er iemand in ons rapport staat, we zijn begonnen, het tv-signaal is geannuleerd.

Houd er rekening mee dat de basisbeginselen van DSL niet zijn inbegrepen voor toekomstig gebruik Traffic World: De tarieven voor langdurige internettoegang met een minimale meerprijs van 16 megabit worden geaccepteerd als aanbiedingen voor een snellere verbinding. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over gunstige prijzen voor uw router. In focus van de industrie Stehen Highspeed-Angebote voor streaming.

Wie brengt jou weer Vodafone?

Volkomen duidelijk: we zijn al een heel leven bezig sinds de Übergangs. Aber wir gehen in het offensief. Im Mobilfunk brengt zwölf Millionen 1&1-Kunden zurück in onze Netz. We hebben onze Firmenkunden opgezet met Zukunftstechnologien für Mittelstand en Dax-Konzerne. En op de festivalkanalen zullen we kunnen genieten van de geweldige kwaliteit van het glasvezelnetwerk van de Republiek. Wij bouwen onze eigen glasvezels en gebruiken onderdelen voor de infrastructuur. Wij kunnen u 9,5 miljoen extra glasfase-overgangen bieden in het internet van telecom en Duitse glasfasers. Dit is een geweldig verslag voor ons en een turbo voor het natte werk op het festival – zonder onze algehele constructie te verliezen. Voor de glasvezeldienst van Vodafone kunnen ruim elf miljoen Haushalte worden gebruikt.

Met de glazen faser werd internettoegang gecreëerd, die sneller is dan de huidige DSL-verbinding. Was bedeutet Ihr neues Angebot für den Wettbewerb?

Goede mensen, die glasvezelwol dragen, kunnen nu vrij kiezen uit meer diensten. Dat is een zegen voor de wet. En dat is altijd goed voor de endologie.

Wil Vodafone Glass Phaser worden of factureren als de klant van Deutschen Telekom?

We kijken ernaar uit je te zien op het festival en te genieten van de prijs-leer-verhältnis. Wie in de toekomst de prijs kan winnen bij de Glas Phaser, ontvangt de Markt entscheiden. De rest is duidelijk: wij zijn ons hiervan bewust, profiteer van de regels van de kunst. Damit der Wettbewerb im Breitband auf Dauer funktioniert, must jetzt auch the Politik die Weichen set: De EU streeft naar 2030 het einde van de alten Kupfer-DSL-Leitungen en.

Een goed doel?

De implementatie van Gigabit is de kans op de grootste bandbreedte die je hier zult hebben – en de langste vertraging. Voor 24 Miljoenen mensen die DSL gebruiken, genieten van snelle internettoegang en levenskwaliteit. Als u vrijelijk de diensten tussen verschillende providers kunt wijzigen en scheiden, kunt u het Telecom-abonnement voltooien als en wanneer de klantverbinding wordt verbroken.

Dit is het Gigabit-forum, waar alle informatie over de moderatie van het netwerk over de Kupfer-Glas-Migratie wordt besproken.

Met deze digitale projecten zijn er meer Transparenz, omdat alle klanten die eerlijke Möglichkeit krijgen, aantrekkelijkere resultaten kunnen behalen. Als de situatie kan worden opgelost, zullen we de monaat in Voraus moeten ontruimen, wanneer en of de verandering voltooid is. Nu kunnen we andere mensen die meer willen weten over hun zorgen informeren.

Als u een herrscht hebt, als u op de hoogte bent van de oplichting, dan is het feest in de feestvreugde onder de standaard een vierfasige verteuert. Heb je geen angst, was het een vlucht van Ohren?

In de tussentijd kunt u genieten van een mini-aber met een Maxi-tarief met uw snelle netwerk. Ik denk aber, dat is ook het resultaat van de Festnetzangebote ben wird, die niet gleich is met een Übertragungsrate van 1000 Megabits sinds – unabhängig van de technologie, die wordt ondersteund.

Was de macht zo optimistisch dat Glass Phaser wirklich billig wird was?

We leven in een unserer-filiaal met een enorme natte business. Als u op de hoogte bent van de mobiele radio-award, dan kunt u tenslotte genieten van de afgelopen jaren van uw eigen reis. Bij een festival hebben wij een gigabit in de kabel voor miljoenen mensen die kunnen genieten van onze actuele prijsinformatie. Als het recht goed functioneert, zal het altijd mogelijk zijn om een ​​aanbieder te zijn, die blij is met de markt en dus de prijs ontvangt.

Voordat u uw tijd bij Vodafone Unitymedia doorbrengt, wordt u een Dominator in uw kabelnetwerk. Maar de deal heeft voor problemen gezorgd. Würden Sie das wieder tun?

Helemaal: Ja! We leven met de grote kabelnetwerken in Duitsland en Unity Media met het grootste Gigabit-netwerk in Duitsland. Met alle bescheidenheid: ik ben blij, we kunnen het met gemak dragen, wat betekent dat we door de gecombineerde festivalmarkt en door de glasfaseconstructie heen kunnen. Unser Gigabitnetz-hoed Zukunft. En er is garantie op het einde van de oude DSL-verbindingen.