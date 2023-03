Zonder “dringende klimaatactie” loopt ongeveer de helft van de wereldbevolking een verhoogd risico op overlijden door extreme weersomstandigheden, aldus het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties in een rapport dat maandag is vrijgegeven.

Volgens de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de klimaatcrisis al een zware tol geëist van de gezondheid van mensen over de hele wereld.

“In het afgelopen decennium was het aantal sterfgevallen als gevolg van overstromingen, droogtes en stormen 15 keer hoger in zeer kwetsbare regio’s”, zei Aditi Mukherji, een onderzoeker op het gebied van waterbeheer en een van de auteurs van het nieuwe IPCC-rapport, in een verklaring op maandag.

In een tweet verwijzen naar het IPCC-rapportVN-secretaris-generaal António Gutteres zei dat de “klimaattijdbom tikt”.

Guterres voegde eraan toe dat uit het rapport blijkt “we hebben de kennis en middelen om de klimaatcrisis aan te pakken”.

Het IPCC schreef dat de uitdaging om de opwarming tot 1,5 graden Celsius te houden (ongeveer 2,7 graden Fahrenheit) boven het pre-industriële niveau is de afgelopen jaren groter geworden naarmate menselijke activiteit meer broeikasgassen in de atmosfeer heeft gepompt. Volgens het rapport hebben de verbranding van fossiele brandstoffen gedurende meer dan een eeuw en het niet-duurzame gebruik van land en energie geleid tot een opwarming van de aarde met 1,1° Celsius boven het pre-industriële niveau.

“Het tempo en de schaal van wat er tot nu toe is gedaan, en de huidige plannen zijn onvoldoende om de klimaatverandering aan te pakken”, luidt het rapport. “De uitstoot zou nu moeten dalen en zal tegen 2030 bijna gehalveerd moeten zijn, als we de opwarming willen beperken tot 1,5°C.”

Volgens het rapport zijn er meerdere effectieve, direct beschikbare opties die de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen en de mensheid kunnen helpen zich aan te passen aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering, inclusief veranderingen in de voedsel- en transportindustrie. Zaken als politieke toezeggingen en internationale samenwerking zijn volgens het rapport ook belangrijk voor effectieve klimaatactie. Een beter begrip van de gevolgen van overconsumptie is ook belangrijk.

“Transformationele veranderingen hebben meer kans van slagen als er vertrouwen is, waar iedereen samenwerkt om prioriteit te geven aan risicovermindering en waar voordelen en lasten eerlijk worden verdeeld”, aldus IPCC-voorzitter Hoesung Lee in het rapport. “Als we nu handelen, kunnen we nog steeds een leefbare, duurzame toekomst voor iedereen veiligstellen.”

