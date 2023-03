TL; DR, de opwarming van de aarde is slecht en wordt erger.

Maar een uitgebreide beoordeling van tienduizenden wetenschappelijke artikelen over de toestand van de planeet, die maandag werd vrijgegeven, wees op een andere verontrustende waarheid: wetenschappers hebben nog steeds geen antwoord op veel van de vragen die zullen bepalen hoe goed de wereld omgaat met het ergste. van klimaatverandering.

In zijn laatste rapport beschrijft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een wereld van lang voorziene effecten die nu met schokkende kracht aankomen. Het menselijk lijden – vooral onder de armen – zal de komende decennia snel toenemen. De symbolische grens van 1,5 graden Celsius wordt vrijwel zeker overschreden.

Er is nog steeds een mogelijkheid om de meest sombere scenario’s af te wenden, waarbij de verschuiving naar schone energie sneller gaat dan verwacht, merkt het rapport ook op.

Maar op veel kritieke gebieden vliegen IPCC-wetenschappers blindelings de storm in.

Tegen de tijd dat ze hun volgende rapport publiceren – aan het einde van dit decennium – zal er meer duidelijkheid zijn over waar de mondiale temperatuur zal pieken. Groen beleid zal sociale en economische transformatie op gang hebben gebracht, met grote voordelen – en grote onrust.

Dat betekent dat er nog veel te veel onbekenden zijn om met zekerheid te zeggen hoe en wanneer de meest verwoestende gevolgen zullen toeslaan.

“Over het algemeen loopt de wetenschap nog steeds achter op het beleid”, zegt Piers Forster, een IPCC-auteur en directeur van het Priestley International Centre for Climate aan de Universiteit van Leeds.

“We hebben een levende laboratoriummentaliteit nodig om ideeën op open en transparante manieren te testen om echt te leren hoe we de samenleving kunnen transformeren. Anders gaan we met technologieën afhangen van wie het hardst roept in plaats van de beste.”

Hoe extreem zullen de extremen worden?

Extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren – inclusief de hittegolf van 2022 die ervoor zorgde dat de temperatuurrecords in een groot deel van Europa tuimelden, en de overstromingen die vorig jaar Pakistan verwoestten, hebben enkele van ’s werelds beste klimaatwetenschappers verrast met hoe ver ze buiten het normale bereik zaten.

Experts weten nog relatief weinig over wanneer en waar dit soort extreme klimaatgebeurtenissen zullen plaatsvinden. Of wat er gebeurt als twee gebeurtenissen, zoals een droogte en een hittegolf, één plaats tegelijkertijd treffen. Dat komt omdat wetenschappers de neiging hebben om naar bredere gemiddelden over regio’s te kijken, in plaats van naar de meest intense extremen op specifieke locaties.

“We hebben de modellen niet gevraagd om met een buitensporig hoog temperatuurgetal te komen, zoals 50 graden in Canada” — een mijlpaal bereikt tijdens een hittegolf in 2021 — “en ga na hoe waarschijnlijk dat is of mogelijk is”, zegt Friederike Otto, een auteur van het IPCC-rapport en hoofddocent aan het Imperial College London. “En ik denk dat dit de reden is waarom dit verrassingen zijn.”

Wie zijn de kwetsbare mensen?

Nu leiders proberen de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde in te perken, is het essentieel om te weten waar ze hun inspanningen op moeten concentreren.

Het IPCC classificeerde tussen de 3,3 miljard en 3,6 miljard mensen – bijna de helft van de totale wereldbevolking – als een van de meest kwetsbaren, waarbij mensen in de ontwikkelingslanden het hardst worden getroffen.

Zelfs toen het rapport werd vrijgegeven, waren Mozambique, Malawi en Madagaskar opgesloten in een recordbrekende en herhaalde aanval van cycloon Freddy. De regio is nog steeds aan het herstellen van de cyclonen Idai en Kenneth in 2019.

Maar ook in rijke landen zullen de armen, de ouderen, de zieken, de jongeren en de gemarginaliseerden minder toegerust zijn om de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden.

Om precies vast te stellen wie het meeste risico loopt, is een vermenging nodig van de natuurwetenschappen met sociale, politieke en economische disciplines. Die discussie staat nog maar in de kinderschoenen.

Wanneer bereiken we enge omslagpunten?

Het IPCC sprak “gemiddeld vertrouwen” uit dat een abrupte verandering in de Atlantische stromingen die Europa in een ijstijd zou kunnen storten, niet vóór 2100 zou plaatsvinden.

Hartverwarmend? Misschien. Maar wat betreft de meest gevaarlijke en plotselinge potentiële gevolgen van klimaatverandering, is het zekerheidsniveau van wetenschappers nog steeds verontrustend laag.

Het veld blijft vol vermoedens. Maar in een artikel van vorig jaar – dat te laat werd gepubliceerd om in het IPCC-rapport te worden opgenomen – identificeerden wetenschappers 16 van deze zogenaamde omslagpunten, waaronder het instorten van de grootste ijskappen van de aarde, die een enorme zeespiegelstijging zouden veroorzaken; en het verlies van permafrost, wat leidt tot een plotselinge uitstoot van kooldioxide en methaan, wat de opwarming van de aarde verder aanwakkert.

Wat duidelijk is, is dat er een direct verband bestaat tussen stijgende temperaturen en de kans dat veranderingen steeds onomkeerbaarder worden. Het IPCC zei bijvoorbeeld dat bij een stijging van de mondiale temperaturen tussen 2C en 3C, Groenland en West-Antarctica “bijna volledig en onomkeerbaar” hun ijskappen millennia lang zouden verliezen.

Moeten we de zon dimmen?

Het spul van sciencefiction veranderde eind vorig jaar in realiteit, toen een Amerikaanse startup genaamd Make Sunsets ballonnen lanceerde die mogelijk reflecterende zwaveldeeltjes in de lucht boven Mexico hebben vrijgegeven.

Solar Radiation Management – zoals het wordt genoemd – is slechts een van de weinige geopperde hacks voor het koelen van de planeet. Maar geen van hen komt zonder nadelen. We weten ook niet eens of ze zullen werken. En de angst is dat malafide acteurs het heft in eigen handen gaan nemen.

“Er is niet genoeg wetenschap, er is geen bestuur”, zegt Pascal Lamy, de voormalige chef van de Wereldhandelsorganisatie die voorzitter is van de Climate Overshoot Commission.

De bevinding van het IPCC dat er bijna geen kans is om te voorkomen dat de limiet van 1,5°C wordt overschreden, heeft geleid tot meer belangstelling voor gebieden die ooit werden gemeden als defaitistisch of erger. Het Witte Huis heeft onderzoekers opgeroepen om bij te dragen aan een nieuw onderzoeksplan voor “klimaatinterventie”.

Het blijft zeer controversieel. “De wetenschap is hierover verdeeld. We hebben een paar wetenschappers met een zeer hoge reputatie die zeggen: laten we er serieus naar kijken. Een ander klein deel van de wetenschap zegt: ‘Nee, nee! Dit is Dr. Strangelove enzovoort'”, zei hij. Lamy. “Maar wat zeker is, is dat als we slagen in een goed bestuurskader, het gekoppeld zal moeten worden aan goede wetenschap.”

Is het IPCC geschikt voor het beoogde doel?

Tot de leden van het IPCC behoren veel regeringen die niet blij zijn met voorschrijvende opvattingen over hoe ze hun economieën moeten structureren. Nu de wereld zich steeds meer bezighoudt met vragen over transformatieve verandering, vragen sommige wetenschappers en beleidsmakers zich af of de instelling geschikt is om de benodigde antwoorden te geven.

“Het IPCC lijkt een beetje op de katholieke kerk: een zeer conservatieve instelling met schijnbaar onveranderlijke rituelen, met blijvende kracht en gedragen door een belangrijke missie”, zei de Duitse econoom en voorzitter van de European Scientific Advisory Board on Climate Change Ottmar Edenhofer tegen Die Zeit .

“Wat we niet weten, is wat voor soort bestuur, welke politieke instrumenten er nu moeten worden ingevoerd. Ik betwijfel of het IPCC, met zijn intergouvernementele structuur, ons hier kan helpen”, zei Edenhofer.